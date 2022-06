Les parents des tueries d’Uvalde et de Buffalo témoignent devant le Congrès

[The stream is slated to start at 10 a.m. ET. Please refresh the page if you do not see a player above at that time.]

Les parents, les forces de l’ordre et un élève de quatrième année qui ont survécu à la fusillade dans une école du 24 mai à Uvalde, au Texas, témoigneront devant le Congrès mercredi sur ce massacre ainsi qu’un à Buffalo, New York, dont la combinaison a fait 31 morts et horrifiés. la nation comme les derniers exemples de violence armée perpétrée par des adolescents armés isolés.

Parmi ceux qui doivent témoigner devant la Chambre des représentants se trouve Miah Cerrillo, qui s’est couverte du sang de son amie et a fait le mort lors de la fusillade à Robb Elementary au Texas.

Elle sera rejointe par Felix et Kimberly Rubio, parents de Lexi Rubio, 10 ans, tuée par balle dans le même massacre.

Zeneta Everhart, mère du survivant Zaïre Goodman, 20 ans, détaillera les blessures subies par son fils le 14 mai, lorsqu’un homme armé de 18 ans a perpétré un saccage raciste dans un supermarché de Buffalo, New York.

Parmi les autres témoins figurent le pédiatre d’Uvalde, le Dr Roy Guerrero, le maire de New York Eric Adams, le commissaire de police de Buffalo Joseph Gramaglia et Amy Swearer de la Heritage Foundation.

Le témoignage devant le comité de la Chambre sur la surveillance et la réforme intervient quelques heures seulement avant que la chambre élargie ne vote sur une série de lois plus strictes sur les armes à feu, connues collectivement sous le nom de loi sur la protection de nos enfants.

La Maison démocrate cherchera à adopter une loi mercredi après-midi qui relève l’âge auquel une personne peut acheter un fusil d’assaut de 21 à 18 ans, interdit la vente de chargeurs de grande capacité et crée de nouvelles règles pour le stockage des armes à feu dans les maisons.

Même si les démocrates de la Chambre sont capables de faire passer ce projet de loi à travers la chambre, cette décision serait symbolique puisque les républicains du Sénat sont unis contre lui.

Au lieu de cela, un groupe bipartite de sénateurs, dont Chris Murphy, D-Conn., Et John Cornyn, R-Texas, tiennent des discussions privées sur une législation beaucoup moins restrictive sur les armes à feu qui a de meilleures chances d’atteindre le bureau du président Joe Biden.

Biden a rencontré Murphy mardi pour discuter de ses progrès dans les délibérations du Sénat quelques heures avant que l’acteur et natif d’Uvalde Matthew McConaughey ne prononce un discours passionné pour des lois plus strictes sur les armes à feu lors du point de presse de la Maison Blanche.

