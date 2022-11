Les parents d’élèves à l’école où un enfant est décédé dans une épidémie de bactéries rares “craignent que leurs enfants ne soient les prochains” alors qu’une alerte épidémique a été envoyée

Des PARENTS ont fait part de leur peur après la mort d’une fillette de six ans à la suite d’une épidémie bactérienne à l’école primaire de leurs enfants.

L’élève de première année est décédé après avoir attrapé l’infection invasive à streptocoque du groupe A.

Un enfant est décédé à la suite d’une épidémie à l’école Crédit : Hyde News & Pictures

Un deuxième enfant a été transporté d’urgence à l’hôpital après avoir également été infecté à la suite de l’épidémie à l’école Ashford Church of England à Surrey.

Heureusement, elle montre maintenant des “signes positifs” de rétablissement.

Les élèves des première et deuxième années – les groupes infectés – et leurs enseignants ont maintenant reçu des antibiotiques.

Mais les parents ont dit à quel point ils s’inquiétaient de l’épidémie de streptocoque A, qui provoque la scarlatine, des infections de la gorge et très rarement une maladie invasive.

Une mère dont l’enfant a reçu des antibiotiques a déclaré: “C’est effrayant, mais l’école a été très utile à ce sujet.

“Ils ont renvoyé des enfants chez eux s’ils tombaient malades et ils nous demandent de ne pas envoyer d’enfants s’ils n’ont pas pris les bonnes précautions.

« Un enfant est mort, comment pourrais-je ne pas m’inquiéter ? Tous les brevets ressentent la même chose.

Tandis qu’un papa disait : « Ma fille est dans la même classe que la fille qui est décédée.

“Elle a reçu des antibiotiques. Elle a été autorisée à aller à l’école aujourd’hui mais nous avons décidé de la garder ici jusqu’à lundi.

“Bien sûr, nous en sommes inquiets. Les enfants ne s’en soucient pas, ils ne savent pas s’ils ont été infectés ou non, ils jouent juste.

“Le médecin a dit que l’enfant décédé était dans la même classe qu’elle.

“Je pense que certains des enfants auraient dû être renvoyés chez eux.”

Le streptocoque invasif du groupe A (iSGA) – également connu sous le nom d’angine streptococcique – provoque généralement un mal de gorge ou une éruption cutanée et est transmis par contact physique ou par des gouttelettes provenant d’éternuements ou de toux.

Dans de très rares cas, l’infection peut devenir invasive et pénétrer dans des parties du corps où les bactéries ne se trouvent normalement pas, ce qui peut être grave.

Dans une lettre aux parents d’élèves d’une école proche d’Ashford CoE Primary, le directeur a confirmé que le personnel était au courant du décès et qu’un autre enfant avait développé des symptômes.

AVERTISSEMENT SANITAIRE

Ruth Hutchinson, directrice de la santé publique du conseil du comté de Surrey, a déclaré: «Nous sommes profondément attristés par le décès d’un élève de l’école Ashford Church of England et nous offrons nos sincères condoléances à sa famille, à ses amis et à toute la communauté scolaire, qui sont dans nos pensées.

«Notre équipe des relations scolaires, disponible 24h / 24 et 7j / 7, a fourni des conseils à l’école pendant cette période tragique et notre équipe de santé publique travaille en étroite collaboration avec l’UKHSA, les chefs d’établissement et les partenaires de santé pour prendre les mesures de protection de la santé appropriées et s’assurer que les enfants, les parents et les soignants à l’école sont pris en charge de manière appropriée.

“Un certain nombre d’autres maladies circulent généralement à cette période de l’année et il est conseillé aux parents, au personnel de l’école et de la crèche d’être conscients des symptômes.”

Le Dr Winslade a ajouté: «Nous constatons également des cas de scarlatine, de VRS et d’autres infections virales dans la communauté, qui sont toutes assez courantes chez les enfants.

«Veuillez vous assurer que les enfants ne vont pas à l’école s’ils ne se sentent pas bien pour aider à minimiser la propagation des infections et vérifiez qu’ils sont à jour avec leurs vaccinations de routine.

“Contactez toujours votre médecin généraliste pour un avis médical si vous êtes inquiet.”

Toute personne craignant de présenter des symptômes d’iGAS est priée d’appeler le NHS111.