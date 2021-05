Les parents déclarent que les dîners scolaires «  ne sont pas dignes d’un chien  » alors que les élèves ont servi du poulet «  sombre  » dans une tasse en papier et des collations «  non comestibles  »

Les parents d’une école à Exeter ont fustigé les repas «sinistres» servis aux enfants en insistant sur le fait que la nourriture «n’est pas digne d’un chien».

Des images choquantes ont émergé montrant des ailes de poulet d’apparence sèche et ce qui semble être des chips tortilla servies dans des gobelets en papier aux enfants de l’école West Exe.

Les enfants d’Exeter ont reçu ce qui semble être des chips tortilla recouvertes de sauce au fromage dans une tasse en papier Crédits: DevonLive

Des parents inquiets se sont plaints de la nourriture « sombre » servie aux enfants Crédits: DevonLive

Les chefs de l’éducation ont depuis présenté des excuses après que des parents désemparés aient contacté le conseil du comté de Devon au sujet de la mauvaise qualité des repas «sinistres et absolument immangeables», rapporte Devon Live.

Des photos de la nourriture ont été montrées lors d’une réunion du conseil jeudi tandis qu’un parent a déclaré qu’ils « ne serviraient même pas ceci à un chien et encore moins à un enfant », ajoutant que les repas étaient une « insulte totale aux enfants ».

Cllr James McInnes, membre du cabinet pour les écoles, a déclaré que le traiteur responsable s’était excusé pour la qualité de la nourriture un jour.

Il a déclaré que la société prévoyait de fournir une formation supplémentaire au personnel sur la qualité et le contrôle des portions.

Un autre conseiller, Rob Hannaford, a déclaré: « Je crois savoir qu’un certain nombre d’écoles ont récemment changé de sous-traitant et de fournisseur, le membre du cabinet peut-il donc faire rapport au conseil sur ces questions spécifiques, et plus généralement dans tout le comté, y compris sur les problèmes actuels concernant cuisine de qualité inférieure, ingrédients malsains et portions inadéquates. »

Il a ajouté: « Nous avons eu les images sinistres. Je reconnais que cela a été rectifié, mais nous voulons nous assurer que les enfants sont pris en charge et mangent correctement. »

Hannaford a lu une lettre accablante d’un parent inquiet de la West Exe School.

Il disait: «Ma fille est actuellement en 10e année à l’école West Exe et m’a récemment envoyé des photos des repas / collations absolument immangeables et horribles qu’ils offrent et servent à leurs élèves, nos enfants.

«En tant que parent, je veux que mon enfant reçoive des aliments nutritifs et des aliments qui semblent appétissants et comestibles. Comme vous pouvez le voir sur les photos que j’ai fournies, ce ne sont ni l’une ni l’autre de ces choses. Je ne servirais même pas cela à un chien et encore moins un enfant.

« J’apprécie qu’ils doivent s’en tenir à un budget, mais c’est inacceptable et à mon avis une insulte totale à nos enfants. Ils ne devraient pas avoir à souffrir du changement de l’offre. »

À propos de l’école West Exe, Cllr McInnes a déclaré: «Le contrat de gestion des installations (y compris la restauration) a été remplacé par un nouveau fournisseur le 1er avril.

«Il est entendu que la nourriture servie, dans une école, un des jours de la première semaine de livraison ne répondait pas aux nouveaux fournisseurs, aux attentes de l’école ou des parents et une plainte a été reçue.

«Le fournisseur a présenté ses excuses à l’école concernée et a élaboré un plan qui comprend une formation complémentaire en matière de contrôle de la qualité et des portions.

« Les écoles travaillant avec le nouveau fournisseur continueront de surveiller le niveau des repas fournis. »