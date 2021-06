Les parents de Trevor Reed, ancien marine américain, s’expriment avant le sommet de Genève

Les parents de l’ancien marine américain emprisonné en Russie demandent sa libération avant le sommet de Genève où les dirigeants Vladimir Poutine et le président Joe Biden se réuniront mercredi.

Trevor Reed, 29 ans, a été placé dans une prison russe pendant près de deux ans. Le couple espère que Biden et Poutine parviendront à un accord lors du sommet de Genève mercredi pour faire libérer Reed.

Joey et Paula Reed ont reçu une lettre de leur fils, Trevor Reed, datée du 7 juin, selon laquelle il avait contracté le coronavirus dans une cellule de prison russe.

La lettre, écrite en russe et traduite par la petite amie de longue date de Reed, Lina Tsybulnik, à sa famille, disait qu’il avait des douleurs à la poitrine et une toux intermittente.

Selon Joey Reed, Trevor se plaignait d’être malade dans des messages à ses parents au cours du mois de mai.

« L’ambassade demandait des tests COVID, et les Russes ne le leur donnaient pas, et les avocats après cinq ou six jours ont écrit une demande formelle pour un test COVID vendredi. Dimanche, ils lui ont donné un test COVID et ont dit il allait bien lundi matin », a déclaré Joey Reed. « Le 25 mai, les Russes informent les avocats que le test qu’ils lui ont fait dimanche s’est révélé positif et qu’il pourrait être exposé. »

Pour le moment, Reed isole mais ne reçoit aucun médicament. Ce n’est qu’une des épreuves auxquelles il est confronté dans le centre de détention SIZO-5.

Trevor Reed a été condamné par le tribunal de district de Golovinsky à Moscou le 30 juillet 2020, selon une note d’information reçue du consultant en médias Jonathan Franks. Il assistait à une fête d’anniversaire en 2019 avec Tsybulnik lorsqu’il s’est enivré.

En rentrant chez eux le lendemain matin, Reed a eu la nausée et est sorti de la voiture dans une rue animée. Après l’arrivée de la police, ils ont dit à Tsybulnik qu’ils emmèneraient Reed au poste de police pour savoir quoi faire de lui. Elle a suivi la voiture de police jusqu’au poste, et la police a dit qu’elle pourrait revenir vers 9 heures du matin après qu’il se soit dégrisé.

Selon la police, Reed avait attrapé le bras d’un policier conduisant le véhicule jusqu’à la gare et avait fait une embardée à la voiture pour s’engager dans la voie venant en sens inverse. Il a été accusé de voies de fait, mais au cours du procès, des preuves vidéo montrent que la voiture de police n’a jamais dévié, selon Joey Reed.

« Nos avocats ont demandé à des experts gouvernementaux d’analyser la vidéo et de publier un long rapport volumineux disant que la voiture n’a jamais ralenti et ne s’est jamais arrêtée. Elle n’a jamais dévié et n’a jamais rien fait d’anormal », a déclaré Joey Reed.

Le juge chargé du dossier de Trevor Reed l’a quand même condamné à neuf ans de camp de travail russe.

Il avait fait appel devant le tribunal municipal de Moscou.

Des Eagle Scouts aux Marines

Joey et Paula Reed décrivent Trevor comme étant « honnête » et « voulant toujours dire la vérité ».

« Nous laissions nos enfants avec leurs grands-parents, et dès le matin, il nous disait ‘Maman, papa, grand-mère m’a donné une glace avant d’aller au lit hier soir », se souvient Paula Reed en riant. « Il a toujours été très honnête. »

Reed a fait du sport en grandissant et aimait être dehors. C’est un Eagle Scout qui s’est enrôlé dans les Marines en 2011 où il s’est engagé comme fantassin. Pendant le camp d’entraînement, il a été sélectionné pour le programme de soutien présidentiel. Il a fini par devenir un garde présidentiel de marine.

L’une de ses missions consistait à protéger Biden sous l’administration Obama à Camp David. Il a été honorablement libéré en 2016.

Le système de communication pénitentiaire

La situation, telle que Joey et Paula la comprennent, est que Trevor Reed est dans un centre de pré-détention, qui est une ancienne prison russe, tandis que son appel fait son chemin dans le système juridique du pays.

« Nous pouvons lui envoyer des lettres tous les jours. Lorsque nous écrivons une lettre, nous devons la convertir en russe et la coller sur un site Web, puis elle lui est envoyée. Il peut l’obtenir entre un et cinq jours ouvrables », Joey Reed a dit.

Les Russes lisent les lettres et envoient un avis disant qu’il a été lu et approuvé et remis au prisonnier. Les parents de Trevor incluent généralement 55 roubles pour qu’il puisse retourner sa lettre. La lettre de retour de Trevor consiste en une feuille portant le même numéro que la lettre envoyée par ses parents.

Il doit écrire sa réponse à la main en russe, et la lettre est photographiée et renvoyée à Joey et Paula.

« Nous n’avons eu que quelques lettres au fil des ans qui ont été émouvantes, mais la plupart de ces lettres ne font que compléter les faits ou peut-être se défouler », a déclaré Joey Reed.

Il y a des périodes, cependant, où le couple perd tout contact avec Reed pendant plusieurs jours. En mars, Reed a été envoyé à l’hôpital pour une évaluation et il a disparu pendant neuf jours.

« Chaque fois que nous perdons contact avec lui pendant un certain temps, nous sommes inquiets », a déclaré Joey Reed.

Résolutions prises jusqu’à présent

Le membre du Congrès August Pfluger, R-Texas, parraine H.Res 186 avec le membre du classement Michael McCaul, R-Texas, dénonçant l’emprisonnement et appelant à la libération immédiate de Trevor Reed. Il a été introduit le 3 mars 2021.

« Il y est illégalement détenu et utilisé comme prisonnier politique. Les accusations sont fausses et nous avons besoin qu’il rentre à la maison dès que possible », a déclaré Pfluger à USA TODAY.

Un projet de loi complémentaire, S.Res.67, a été présenté au Sénat, dirigé par le sénateur John Cornyn, R-Texas.

Joey et Paula sont également en contact avec le secrétaire d’État Antony Blinken, qui leur dit que Trevor Reed et Paul Whelan, un autre ancien marine américain détenu par des Russes, sont toujours évoqués dans la conversation avec les Russes.

Le couple s’entretient également avec l’envoyé spécial présidentiel pour les affaires d’otages chaque semaine et est en contact permanent avec l’ambassade tout au long de la journée.

« Nous sommes heureux et reconnaissants pour ce genre de soutien de la part du gouvernement à Trevor », a déclaré Paula Reed.