Les parents de Tire Nichols et plus – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Saquan Stimpson – CNP/MEGA

Le président Joe Biden prononcera son discours sur l’état de l’Union le 7 février.

Le président et la première dame n’ont pas encore annoncé leurs invités pour l’état de l’Union.

Les membres du Congrès ont invité diverses personnes, dont les parents de Tire Nichols, Michael Brown Sr., Brandon Tsay, etc.

Avant le discours sur l’état de l’Union de 2023, certains politiciens ont des invités qu’ils ont invités à voir le président celui de Joe Biden allocution du mardi 7 février. Traditionnellement, les invités que le président et la Première dame Jill Biden inviter reflètent les politiques dont il est question dans l’adresse. Certains membres du Congrès invitent également des invités pour des raisons similaires. Alors que d’autres invités devraient être annoncés avant le discours, découvrez qui a été invité jusqu’à présent.

Plus à propos Joe Biden

Vaughn & Rodney Wells

Tire Nichols’ parents RangéeVaughn et Rodney Wells a reçu une invitation à l’état de l’Union de Rep. Steven Horsford (D-Nev) après que des images de cinq anciens policiers de Memphis battant leur fils ont été diffusées fin janvier. Horsford est également président du Congressional Black Caucus. Leur invitation a ensuite été confirmée par le directeur exécutif du Black Caucus Vincent Evans, qui a également tweeté qu’ils ont accepté l’invitation.

vice-président Kamala Harris a également pris la parole lors des funérailles de Nichols le 1er février, appelant à une réforme de la police. “Il s’agit d’une famille qui a perdu son fils et son frère à cause d’un acte de violence aux mains et aux pieds de personnes chargées de les protéger”, a-t-elle déclaré en partie. « Lorsque nous parlons de sécurité publique, comprenons ce que cela signifie dans sa forme la plus vraie. Tire Nichols aurait dû être en sécurité.

Brandon Tsay

Brandon Tsay a désarmé le tireur lors de la fusillade du parc de Monterey dans un studio de danse lors d’une célébration du Nouvel An lunaire en janvier. Le joueur de 26 ans a été invité par la députée démocrate de Californie Judy Chu, qui lui a également décerné la médaille du courage, par KCRA. Biden avait également parlé à Tsay et loué sa bravoure. “Je voulais appeler pour voir comment vous allez et vous remercier d’avoir pris des mesures aussi incroyables face au danger”, lui a dit le président.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Darrel Woodie

Pendant que je serai encore à Sarasota pour me remettre de mes blessures, j’ai le privilège de partager que M. Darrell Woodie assistera à l’état de l’Union de la semaine prochaine en tant qu’invité officiel ! M. Woodie a appelé le 911 après avoir été témoin de mon accident et est la quintessence d’un bon samaritain ! pic.twitter.com/497EHapKlO – Membre du Congrès Greg Steube (@RepGregSteube) 30 janvier 2023

Rép. Républicain de Floride Greg Steube a annoncé qu’il ne pourrait pas assister à l’état de l’Union alors qu’il se remettait de ses blessures après avoir subi une chute d’une échelle sur sa propriété, mais il a partagé que la personne qui l’avait aidé serait présente en tant qu’invité. Compte Twitter officiel de Steube tweeté qu’il était tombé d’une échelle de 25 pieds en coupant des branches d’arbres et a partagé qu’il avait été transporté d’urgence aux soins intensifs. Darrel Woodie a vu la chute du membre du Congrès et a appelé à l’aide.

Steube a annoncé que Woodie assisterait à une tweeter. “Alors que je serai encore à Sarasota pour me remettre de mes blessures, j’ai le privilège de partager que M. Darrell Woodie assistera à l’état de l’Union de la semaine prochaine en tant qu’invité officiel”, a-t-il écrit. “M. Woodie a appelé le 911 après avoir été témoin de mon accident et est l’incarnation d’un bon samaritain !

Lien connexe En rapport: Oncle Jonny : 5 choses à savoir sur l’oncle gay de Beyonce qui a inspiré la “Renaissance”

Jeffrey T. Smith, shérif du comté de Montgomery

Représentant républicain de New York Élise Stefanik a annoncé qu’elle inviterait le shérif du comté de Montgomery Jeffrey T.Smith en tant qu’invitée dans une déclaration, critiquant les politiques de Biden concernant l’application de la loi. “Le shérif Smith et d’innombrables autres membres des forces de l’ordre sont chaque jour en première ligne pour protéger nos communautés et lutter contre les crises causées par les politiques ratées de Joe Biden”, a-t-elle déclaré dans un communiqué. “Le peuple américain mérite un gouvernement avec le même dévouement à la sécurité publique, et les républicains de la Chambre mènent la charge pour tenir l’administration Biden responsable de ses crises et tenir notre engagement à créer une nation sûre.”

Michael Brown Sr.

représentant Cori Buisson (D-MO) a partagé qu’elle avait invité Michael Brown Sr. à l’état de l’Union dans une déclaration Politic’s Playbook le lundi 6 février. Michel Brun était un Noir de 18 ans qui a été tué par balle par un policier dans le Missouri en 2014. Sa mort a déclenché le mouvement Black Lives Matter. Bush a expliqué à quel point elle pensait que la présence du père de Brown était poignante après la mort de Tire Nichols. “Le meurtre de Michael Brown par la police en 2014 est ce qui m’a propulsé, ainsi que beaucoup d’autres, dans des vies dédiées à la construction d’un monde où Mike serait toujours ici avec nous – un monde où sa vie ne pourrait pas lui être enlevée. Un monde où Tire Nichols et les milliers d’autres Noirs tués par la police pourraient vivre une vie longue et saine pleine de joie », a-t-elle déclaré à Politico.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.