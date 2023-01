Les parents de Tire Nichols et le chef de la police de Memphis parlent en vidéo

Aujourd’hui, le monde aura sa première occasion de voir ce que cinq anciens policiers noirs de Memphis ont fait à Tire Nichols qui a finalement causé sa mort. Depuis près de deux semaines maintenant, on nous dit à quel point la vidéo de la caméra corporelle est horrible et graphique et nous ne sommes toujours pas préparés au niveau de violence que nous verrons.

Ce matin, CNN Don Lemon s’est entretenu exclusivement avec le chef de la police de Memphis, Cerelyn “CJ” Davis, et les parents de Tyre, RowVaughn Wells et Rodney Wells, pour obtenir leur réaction à la vidéo et les mesures prises depuis pour rendre justice.

Le chef Davis a ensuite expliqué pourquoi Tire avait été arrêtée par ses anciens officiers du SCORPION en premier lieu. Malheureusement, elle dit qu’ils ne peuvent pas étayer une raison légitime pour le moment car il n’y a aucune preuve de cause probable…

De plus, il semble que les comparaisons qui ont été faites avec l’horrible vidéo de Rodney King ne soient pas exactes car la vidéo du passage à tabac de Tyr est objectivement pire…

Après sa conversation avec le chef Davis, Don Lemon a parlé aux parents de Tyre de ce dont ils ont été témoins sur la vidéo des derniers moments conscients de leur fils.

CNN a également obtenu l’audio d’anciens officiers lors de l’arrêt de la circulation.

La vidéo devrait être diffusée après 19 heures aujourd’hui pour s’assurer que les entreprises sont fermées et que les enfants sont à la maison après les activités parascolaires. Les parents de Tyre ont appelé à une manifestation pacifique, mais la ville de Memphis et plusieurs autres grandes régions métropolitaines américaines se préparent au pire.