Les parents de Timmothy Pitzen avaient discuté du divorce dans les semaines avant que sa mère ne soit retrouvée morte par suicide avec une note disant que son fils était « en sécurité ».

L’enfant de six ans a disparu d’Aurora, dans l’Illinois, le 11 mai 2011 après que sa mère, Amy Fry-Pitzen, l’ait sorti de la maternelle et l’avait emmené faire un road trip de deux jours au zoo et à un parc aquatique, avant de tuer elle-même dans un motel.

Elle a laissé une note disant que son fils était en sécurité avec des gens qui l’aimeraient et prendraient soin de lui et a ajouté: « Vous ne le trouverez jamais. »

Maintenant son mari et le père de Timmothy, James a parlé de la dernière fois qu’il a vu le couple. Il discute également de ses problèmes de mariage avec Amy dans un nouvel épisode de la série originale HLN Real Life Nightmare.

James a déclaré au documentaire: « J’ai découvert qu’elle parlait à son ex mari et j’ai dit: « Vous devez arrêter ça, je ne suis pas bon avec ça et vous pouvez prendre une décision si vous voulez être avec lui ou vous voulez être avec moi et Timmothy « . ‘

La tante de Timmothy, Kara Jacobs, a déclaré que la vie de la famille avait semblé « normale », mais a ajouté: qu’Amy, qui s’était mariée quatre fois auparavant, « n’était pas contente de la perspective d’un autre divorce ».

Kara a ajouté: « C’était définitivement une inquiétude et une préoccupation pour elle. »

Timmothy a disparu en 2011, après que sa mère, Amy Fry-Pitzen, se soit suicidée dans une chambre de motel et a laissé une note disant que le garçon était en sécurité mais ne serait jamais retrouvé. Papa James est également photographié

James a déclaré au documentaire: « J’ai découvert qu’elle parlait à son ex mari et j’ai dit: « Vous devez arrêter ça, je ne suis pas bon avec ça et vous pouvez prendre une décision si vous voulez être avec lui ou vous voulez être avec moi et Timmothy « ‘

James détaille également comment il avait insisté pour déposer son fils à l’école primaire Greenman avant d’emmener sa femme sur son lieu de travail le jour de leur disparition.

Il a raconté au documentaire comment sa femme souffrait de vertige mais avait voulu emmener leur fils à l’école, ajoutant: «J’ai fait savoir à Amy qu’elle était bouleversée, elle a dit » ne me fais pas confiance « . J’ai dit que je voulais juste m’assurer que tout le monde y arriverait en toute sécurité.

James a déclaré: « J’ai déposé Timmothy à l’école, et Timmothy a dit: ‘Je t’aime, papa.’ Je vais, ‘Je t’aime mon pote. Je viendrai vous chercher plus tard ». Je la dépose, lui donne un baiser. Je la regarde bourdonner dans le bâtiment, et c’est la dernière fois que je la vois.

Timmothy, qui aurait maintenant 15 ans, a ensuite disparu sans laisser de trace après que sa mère soit apparue à l’école pour dire aux éducateurs qu’elle devait retirer son fils de la classe en raison d’une « urgence familiale ».

Lorsque James est retourné à l’école pour aller chercher Timmothy, on lui a dit qu’Amy l’avait retiré des heures de cours plus tôt.

S’adressant à son fils, James a ajouté: «Timmothy, je t’aime. Tu me manques. Je veux qu’on soit ensemble. Nous avons beaucoup de rattrapage à faire. Je ne peux pas attendre que tu rentres à la maison.

La tante de Timmothy, Kara Jacobs, a déclaré que la vie de la famille avait semblé « normale » mais a ajouté: « Elle [Amy] n’était pas content de la perspective d’un autre divorce ‘

James a parlé de la dernière fois qu’il a vu sa femme et son jeune fils en 2011

Pendant plus d’un jour, il n’a trouvé aucun signe de Timmothy ou d’Amy, jusqu’à ce qu’elle ait finalement appelé James et son frère le 12 mai, leur disant: «Timmothy va bien. Timmothy m’appartient. Timmothy et moi irons bien. Timmothy est en sécurité ».

Les dernières images de vidéosurveillance d’Amy et Timmothy vivants ensemble ont été capturées le 12 mai alors qu’ils quittaient le Kalahari Resort, dans le Wisconsin Dells.

Le lendemain, Amy a été repérée seule sur CCTV à 120 miles de là dans un supermarché près de Rockford, après avoir acheté un stylo, du papier et des enveloppes.

Le 14 mai, elle a été retrouvée morte dans sa chambre de motel du Rockford Inn après s’être suicidée en se coupant les poignets.

Une note trouvée à côté de son corps disait que Timmothy était en sécurité et aux soins des autres, mais ajoutait: « Vous ne le trouverez jamais ».

James dit à l’émission: « Ils m’ont lu la note. Elle a dit que Timmothy était avec quelqu’un qui l’aime et prendra soin de lui – et que nous ne le trouverons jamais.

Pendant plus d’un jour, il n’a trouvé aucun signe de Timmothy ou d’Amy, jusqu’à ce qu’elle ait finalement appelé James et son frère le 12 mai, leur disant: «Timmothy va bien. Timmothy m’appartient. Timmothy et moi irons bien. Timmothy est en sécurité ‘

Les dernières images de vidéosurveillance d’Amy et Timmothy vivants ensemble ont été capturées le 12 mai alors qu’ils quittaient le Kalahari Resort, dans le Wisconsin Dells.

James détaille également comment il avait insisté pour déposer son fils à l’école primaire Greenman avant d’emmener sa femme sur son lieu de travail le jour de leur disparition.

La carte d’identité de Timmothy a été trouvée à l’intérieur de la chambre, mais les employés du motel ont déclaré qu’Amy s’était enregistrée seule.

La police affirme avoir enquêté sur plusieurs fausses pistes depuis la disparition de Timmothy en 2011.

Brian Michael Rini a approché une femme dans une rue résidentielle du Kentucky et lui a dit qu’il était le garçon disparu

Une percée potentielle est survenue en 2014, lorsqu’une femme a déclaré avoir vu un garçon correspondant à sa description lors de sa vente-débarras. La police n’a jamais été en mesure de confirmer l’observation.

Aucune trace de Timmothy n’avait été retrouvée depuis, mais les membres de sa famille survivants ont eu cruellement un espoir renouvelé le 3 avril 2019, lorsque Brian Michael Rini a approché une femme dans une rue résidentielle du Kentucky et lui a dit qu’il était le garçon disparu.

La famille actuelle de Timmothy dit qu’elle n’a plus de « rancune » après que Rini, 24 ans, ait prétendu être le garçon disparu.

Sa tante, Kara Jacobs, a déclaré à l’émission: « Nous reconnaissons qu’il s’agit d’une personne qui a besoin d’aide et nous espérons qu’il obtiendra l’aide dont il a besoin.

« Même si ce qu’il nous a fait subir était très difficile et stimulant, à tout le moins, les gens ont à nouveau parlé de Tim. »

Mais papa James a ajouté: « J’étais vraiment bouleversé. Tout l’espoir était parti. C’était une période vraiment déprimée.

S’adressant à son fils, James a ajouté: «Timmothy, je t’aime. Tu me manques. Je veux qu’on soit ensemble. Nous avons beaucoup de rattrapage à faire. Je ne peux pas attendre que tu rentres à la maison

Rini, 24 ans, a été condamnée en janvier à deux ans de prison après avoir plaidé coupable de vol d’identité aggravé dans le cadre d’un accord avec les procureurs.

Selon les autorités, Rini, qui connaissait le nom complet et la date de naissance du garçon, a décrit aux policiers comment il venait d’échapper à deux ravisseurs d’un motel voisin qui l’avaient agressé sexuellement et le trafiquait depuis près de huit ans.

Les enquêteurs fédéraux se sont méfiés de Rini lorsqu’il a refusé de recevoir ses empreintes digitales. Leurs appréhensions ont été confirmées plus tard lorsqu’un test ADN ordonné par le tribunal a prouvé que Rini se faisait passer pour Pitzen.

L’épisode de Timmothy Pitzen est rediffusé sur HLN, ce dimanche 13 décembre à 23 h HE / PT.