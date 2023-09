Les parents de « The Blind Side » déclarent qu’ils n’ont jamais eu l’intention d’adopter Michael Oher – National

Sean et Leigh Anne Tuohy ont riposté à Michael Oher, affirmant qu’il n’y avait « jamais eu l’intention de l’adopter » malgré le procès explosif de l’ancien joueur de la NFL alléguant qu’il avait été amené à entrer sous tutelle.

Le couple Tuohy a déposé jeudi sa réponse au procès d’Oher devant le tribunal des successions du comté de Shelby, dans le Tennessee. Dans le dossier juridique, les Tuohy ont déclaré qu’ils « étaient prêts, disposés et capables » de mettre fin à la tutelle d’Oher.

Oher, dont la vie a inspiré le livre et le film Le côté aveugle, a intenté une action en justice contre les Tuohys, les accusant d’avoir recours à une tutelle pour prendre le contrôle de ses finances. Il a affirmé que Sean et Leigh Anne avaient gagné « des millions » en profitant de son nom et de son histoire depuis la sortie du film oscarisé en 2009. Oher n’a jamais été fan du film sur sa vie.

Dans le nouveau dossier, les Tuohy, tous deux âgés de 63 ans, « nient avec véhémence » avoir jamais dit à Oher, 37 ans, qu’il serait adopté.

Ils notent que même s’ils appelaient « occasionnellement » Oher « fils », le mot était toujours utilisé « dans le sens familier ». Les Tuohy ont déclaré qu’ils avaient toujours pensé qu’Oher était comme un fils pour eux, mais pas au sens juridique du terme. Le couple ne croit pas qu’appeler Oher « fils » lui ait jamais causé « un préjudice irréparable », comme il l’a affirmé dans son propre procès.

Ils ont demandé au tribunal de rejeter la demande de compensation financière d’Oher. Oher a également demandé aux Tuohy de déposer un rapport complet de ses finances, ce que le couple a admis n’avoir jamais fait.

Les Tuohy ont affirmé avoir établi une tutelle quand il avait 18 ans pour aider Oher à obtenir une assurance maladie et un permis de conduire et à être admis à l’université. Ils ont déclaré que la tutelle avait permis à Oher de contourner les règles de la NCAA qui auraient pu l’empêcher de jouer au football pour l’Université du Mississippi, dont les Tuohys étaient donateurs.

Dans son procès, Oher a déclaré qu’il n’était au courant de la tutelle qu’en février 2023. Le couple Tuohy a affirmé qu’Oher était au courant de l’arrangement et a souligné ses mémoires de 2011. J’ai déjoué tous les pronostics pour preuve, puisque Oher qualifiait les Tuohy de ses « conservateurs légaux ».

Oher avait précédemment soutenu que les Tuohy le considéraient comme « un jeune homme crédule dont le talent athlétique pouvait être exploité à leur propre bénéfice ». Il a demandé un compte rendu complet de l’argent gagné grâce à l’utilisation de son nom et de son histoire.

Les Tuohy ont affirmé qu’ils « n’avaient jamais négocié de contrat avec 20th Century Fox ou autres » concernant le film. Le côté aveugle. Ils ont dit que les dispositions avaient été prises par Michael Lewis, qui a écrit le livre Le côté aveugle.

Les Tuohy ont déclaré que le paiement du film était partagé entre eux, Oher et les deux enfants biologiques du couple, Collins Tuohy et Sean Tuohy Jr.

Ils ont affirmé que tout le monde, y compris Oher, « avait reçu une partie de l’argent versé à Michael Lewis, qui s’élevait à moins de 225 000 $ US » (environ 304 500 $ CA).

« Il est important de noter que la part (d’Oher) a été versée aux (Tuohys) qui ont payé les impôts dus sur ces fonds pendant un certain temps mais ont quand même fait un chèque pour une part complète (20 %) à (Oher) », » lit-on dans le dossier légal.

Oher n’a pas encore commenté publiquement la réponse juridique des Tuohy.

Les Tuohy ont affirmé le mois dernier qu’Oher avait, dans le passé, tenté de leur soutirer de l’argent et menacé de publier une histoire négative dans la presse si les Tuohy ne lui payaient pas 15 millions de dollars américains (un peu plus de 20,2 millions de dollars canadiens).

Oher était le 23e choix au total lors du repêchage de 2009 dans le Mississippi, et il a passé ses cinq premières saisons avec les Ravens de Baltimore, où il a remporté un Super Bowl. Il a disputé 110 matchs au cours de huit saisons dans la NFL, dont 2014, lorsqu’il a débuté 11 matchs pour les Titans du Tennessee. Oher a terminé sa carrière avec deux ans en Caroline.

Il a publié le mois dernier un nouveau mémoire sur sa vie, intitulé Quand vous êtes dos au mur : renommée, football et leçons apprises au cours d’une vie d’adversité.

— Avec des fichiers de Kathryn Mannie de Global News