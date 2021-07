Les parents de Taapsee Pannu veulent qu’elle se marie, ‘tu karle s’il te plaît shaadi, bas tu karle, kisi se bhi kar bas karle’, c’est ce qu’ils lui disent ! | Buzz News

New Delhi : Taapsee Pannu, actrice de Haseen Dillruba, fait un excellent travail et sur le plan personnel, elle sort avec l’ancien joueur et entraîneur de badminton Mathias Boe. Dans sa récente interview, l’actrice a révélé à quel point ses parents tenaient à son mariage.

Taapsee Pannu a déclaré à Curly Tales: « Je ne me marierais pas avec quelqu’un avec qui mes parents ne sont pas d’accord. J’ai été très honnête à ce sujet avec tous ceux avec qui je suis sorti et j’ai pensé à me marier. Kyunki mere saath yeh hota tha quiconque je daté dans ma tête, j’étais comme ‘hann isse shaadi hosakti hai toh hi time aur energy passer karte hai iss insaan ke upar … Mereko time pass karne mein koi interest nahi hai. Donc je l’ai toujours vu de cette perspective toh agar nahi ho raha hai toh mat karo. »

« Mes parents en retour étaient comme ki bhai ‘tu karle s’il te plaît shaadi, bas tu karle, kisi se bhi kar bas karle’. Ils craignent juste que je ne finisse jamais par me marier. Leur inquiétude c’est ça », a-t-elle ajouté. .

Côté travail, Taapsee sera vue en train de faire son retour dans l’industrie telugu avec Mishan Impossible. Il sera réalisé par Swaroop RSJ. Elle a été vue pour la dernière fois à Haseen Dillruba avec Vikrant Massey.

L’actrice a également Rashmi Rocket, Loop Lapeta et Shabaash Mithu dans son chaton.