Les parents de SBF ont utilisé un « vernis de légitimité » pour frauder – Poursuite en justice

Barbara Fried, 71 ans mère de Sam Bankma, fondateur de FTX en disgrâcen-Fried (SBF) s’est un jour décrite comme la « partenaire dans un crime non criminel » de son fils. Une nouvelle plainte déposée par FTX, désormais en faillite et sous le contrôle d’un nouveau PDG, cependant, affirme Fried et son mari étaient, En fait, directement impliqués dans certaines des activités criminelles de leur fils et ont ainsi emporté des millions de fonds transférés frauduleusement et détournés. Selon le procès, l’entreprise familiale autoproclamée de FTX a été fondée sur la fraude.

SBF fait face à plusieurs accusations de fraude criminelle et complot lié à son implication dans l’effondrement dramatique de l’échange crypto FTX l’année dernière. Son procès est schedulé commencer le 6 octobre.

« Bankman et Fried, professeurs titulaires dans ce qui est actuellement classé comme la meilleure école de droit américaine, savaient – ​​ou ignoraient les signaux d’alarme révélateurs – que leur fils, Bankman-Fried, et d’autres initiés de FTX orchestraient un vaste stratagème frauduleux pour tirer profit et promouvoir leurs programmes personnels et caritatifs aux dépens des débiteurs », indique le procès.

Le procès, déposé devant un tribunal fédéral du Delaware par les débiteurs de FTX, accuse Joseph Bankman, le père, et Barbara Fried. d’exploiter leur accès et leur influence dans la société de cryptographie condamnée pour s’enrichir personnellement. Les parents de SBF auraient envisagé de demander à Sam de leur transférer une carte-cadeau en espèces de 10 millions de dollars et un manoir de 30 000 pieds carrés de 16,4 millions de dollars. aux Bahamas, même s’il savait ou ignorait que FTX était au bord de l’insolvabilité. Les deux hommes ont également plaidé pour des millions de dons de bienfaisance, dont certains à Stanfor.d qui étaient « apparemment conçus pour améliorer le statut professionnel et social de Bankman et Fried,» selon le costume.

La plainte allègue que les parents de SBF « savaient – ​​ou ont ignoré les signaux d’alarme révélant – que leur fils, Bankman-Fried, et d’autres initiés de FTX orchestraient un vaste stratagème frauduleux ».

L’Université de Stanford n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Gizmodo. Gizmodo n’a pas pu joindre immédiatement Fried et Bankman pour commentaires, mais les avocats les représentent a dit à CoinDesk le procès était une « tentative dangereuse d’intimider » les parents et de « saper le processus du jury quelques jours avant que l’enfant [SBF’s] le procès commence.

« Ces affirmations sont complètement fausses », ont déclaré les avocats. « M. Ray et son immense équipe d’avocats, qui accumulent collectivement des millions de dollars en honoraires tout en restituant relativement peu aux clients de FTX, le savent mieux.

Les débiteurs de FTX demandent au tribunal d’accorder des dommages-intérêts à la succession de FTX et de restituer tout paiement ou bien donné. aux parents dans le passé. Ils exigent également des dommages-intérêts punitifs pour « la conduite consciente, volontaire, gratuite et malveillante » du parent.

Ce que Bankman aurait considéré comme un « officier de facto » chez FTX

Bankman, qui enseigne le droit fiscal à Stanford, aurait utilisé son expérience et son expertise pour se positionner en tant que « dirigeant de facto » et « adulte proverbial dans la salle » dans une entreprise dirigée par de jeunes entrepreneurs. Au lieu de cela, la poursuite alléguait que Bankman avait joué un « rôle clé » dans la perpétuation d’une « culture de fausses déclarations » et d’une grave mauvaise gestion. Il aurait également aidé à dissimuler des accusations. cela aurait révélé l’activité frauduleuse de FTX.

Les débiteurs de FTX affirment que SBF et d’autres membres de l’entreprise se sont appuyés sur la confiance de papa. expertise pour gérer les questions fiscales, sélectionner manuellement les contributions caritatives pour FTX, et élaborer une stratégie concernant l’émission de centaines de millions de prêts de FTX à des groupes ou des entités. Dans le même temps, la poursuite affirme que Bankman a utilisé les richesses qu’il aurait pillées à FTX pour acheter des chambres d’hôtel coûteuses, offrir des cadeaux à ses amis et à sa famille et même payer le voyage d’un ancien étudiant en droit de Stanford en France pour assister au Grand Prix de Formule 1. Cet ancien étudiant est ensuite devenu conseiller externe de FTX.

Fried, quant à lui, aurait été le conseiller le plus influent en ce qui concerne les contributions politiques du SBF et du FTX. La mère de SBF aurait demandé à Sam de verser des millions de dollars dans un comité d’action politique appelé Mind the Gap, qu’elle a cofondée et a été présidente de. SBF aurait a distribué environ 70 millions de dollars en dons politiques, dont au moins 1 million de dollars dépensés dans tous les domaines au cours des semaines précédant le dépôt de bilan de l’entreprise. Une récente acte d’accusation déposé le mois dernier accuse SBF d’avoir détourné environ 100 millions de dollars des comptes cryptographiques des clients pour financer les contributions de campagne des deux partis. Mind the Gap n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Gizmodo.