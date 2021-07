LES parents d’une femme britannique disparue ont supplié son petit ami de lui donner des réponses.

La mère et le père de Sarm Heslop ont plaidé « nous voulons, avons besoin et méritons » de savoir ce qui est arrivé à leur fille de 41 ans, qui a disparu d’un yacht au large des îles Vierges américaines.

Pennsylvanie

Sarm Heslop, 41 ans, a disparu du yacht de son petit ami dans les Caraïbes en mars[/caption]

Sarm, de Southampton, s’était couché le 7 mars après avoir dîné avec Ryan Bane, 44 ans, sur l’île de St John.

Bane s’est apparemment réveillé à 2 heures du matin lorsque l’alarme d’ancre sur le yacht de location s’est déclenchée et il a découvert que son partenaire avait disparu.

Il aurait mis 10 heures pour alerter les garde-côtes américains, et il n’a pas autorisé les flics à fouiller son catamaran de 46 pieds depuis, a indiqué la police.

Les parents de Sarm ont attendu quatre mois angoissants pour découvrir ce qui est arrivé à leur ancienne fille d’hôtesse de l’air, et ont maintenant atteint le point de rupture, rapporte le Times.

Son père Peter a déclaré: «Nous voulons, avons besoin et méritons des réponses sur ce qui est arrivé à notre fille, sœur et amie.

« Nous demandons à Bane de se manifester pour nous aider à trouver ces réponses.

« On dit que le temps guérit – mais pas quand votre fille a disparu. Comment pouvez-vous avancer quand vous n’avez pas de réponses ? »

‘TRAUMATISANT’

Les rapports d’incident officiels et les journaux de cas de la Garde côtière américaine, obtenus par le Times, montrent des incohérences apparentes dans la version des événements de Bane.

Sarm a été vu pour la dernière fois en train de boire avec Bane au 420 du bar Center à Cruz Bay, où des témoins ont déclaré les avoir vus boire et avoir l’air heureux.

Après y avoir passé près de deux heures, le couple est revenu à Siren Song à temps pour le couvre-feu de 22 heures Covid.

Mais à 2h30 du matin, la police des îles Vierges a reçu un appel de Bane leur disant que son partenaire n’était nulle part à bord – mais que son passeport, son portefeuille et son téléphone portable étaient toujours là.

Il a été chargé d’alerter immédiatement les garde-côtes américains pendant qu’ils lançaient une recherche de personnes disparues, mais il ne les a appelés qu’à 11 h 46.

Une équipe de recherche effrénée a alors été lancée, mais Bane a empêché les flics de mener une recherche médico-légale complète et n’a répondu à aucune question sur les conseils de son avocat.

Il a déclaré à l’époque qu’il était « dévasté » par la disparition de sa petite amie, mais a annoncé qu’il ne parlerait pas à la presse.

Nous voulons, avons besoin et méritons des réponses sur ce qui est arrivé à notre fille, sœur et amie.

Papa Peter Heslop

En tant que capitaine de son navire, Bane était responsable de la sécurité de son équipage.

La mère de Sarm, Brenda Street, a déclaré qu’elle « ne pardonnera jamais à Bane de ne pas avoir protégé ma fille ».

« Lorsque votre fille disparaît du bateau de son petit ami alors qu’elle est amarrée à 100 mètres du rivage sans aucune preuve, aucun indice et aucune réponse, c’est le moment le plus traumatisant, déroutant et bouleversant qu’on puisse imaginer », a-t-elle déclaré.





« Je n’arrive toujours pas à comprendre le temps perdu à contacter les garde-côtes. Si je m’étais réveillé pour découvrir que mon partenaire manquait à un bateau, j’aurais crié et crié pour attirer l’attention, et même déclenché une fusée. . . pourquoi ne l’a-t-il pas fait ?

Peter, qui a décrit sa fille comme « aventureuse, confiante, loyale et aimante », a ajouté : « Aucune déclaration ou explication officielle de la police n’a été faite par Bane sur la façon dont sa petite amie a disparu sans laisser de trace.

« Ces questions resteront à jamais sans réponse à moins qu’il n’autorise des recherches et d’autres interrogatoires. »

Reuters

L’homme de 41 ans a été porté disparu le 8 mars[/caption]

La méga agence

Bane a refusé de permettre à la police de fouiller son bateau[/caption]

La méga agence

Il est capitaine d’un yacht de 46 pieds[/caption]