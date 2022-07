Les parents de Sandy Hook vont témoigner contre Alex Jones et une culture du mensonge

M. Jones et un groupe d’avocats tournants ont passé quatre ans à travailler pour retarder une salle d’audience pour ses mensonges de Sandy Hook. Lui et les principaux membres du personnel ne se sont pas présentés pour les dépositions, ont refusé de fournir des documents financiers ordonnés par le tribunal et ont soumis ce que les avocats des familles disent être des documents falsifiés. Réprimandé à plusieurs reprises par les tribunaux, M. Jones a répondu en attaquant la procédure et les avocats des familles dans son émission, réclamant à un moment donné l’une de leurs têtes “sur une pique”.

Citant le mépris de M. Jones pour le processus judiciaire, à la fin de l’année dernière, les juges du Texas et du Connecticut l’ont déclaré responsable par défaut dans toutes les affaires de Sandy Hook, accordant aux familles une victoire écrasante. Les jurys de procès décideront du montant à accorder aux familles en dommages-intérêts compensatoires et punitifs, après que les avocats des familles leur auront fourni un aperçu détaillé du modèle commercial, des finances et de la valeur nette de M. Jones.

La semaine dernière, une cour d’appel du Texas a rejeté la demande de M. Jones de retarder le paiement de 1 million de dollars de sanctions résultant de son défaut de se présenter pour une déposition dans l’affaire du Connecticut plus tôt cette année. Alors que les avocats de M. Jones ont déclaré à la juge de la Cour supérieure du Connecticut Barbara N. Bellis lors d’une audience que M. Jones était malade, il diffusait en direct depuis son studio, dans un parc industriel sur le boulevard Alvin Devane ici. M. Reynal, l’avocat de M. Jones, a fait valoir que les sanctions devraient attendre que les jurys rendent leurs jugements, ce que M. Jones fera presque certainement appel. Le tribunal a ordonné à M. Jones de payer immédiatement le million de dollars.

Il n’est pas clair si M. Jones sera appelé à témoigner au Texas, et s’il le fait, s’il comparaîtra en personne ou par liaison vidéo. Mais ses efforts pour protéger son gagne-pain se sont poursuivis. M. Jones a contacté le ministère de la Justice, cherchant à partager ce qu’il sait sur l’émeute du Capitole du 6 janvier 2021 en échange de l’immunité contre les poursuites. Un accord d’immunité ne s’est pas concrétisé et semble peu probable, ont déclaré à l’époque deux personnes proches de l’offre de M. Jones.

Tout en esquivant les familles cherchant son témoignage, M. Jones a collaboré à un film à la carte sur lui-même qui sera diffusé pendant le procès au Texas. Il a écrit un livre dont la sortie est prévue deux semaines avant le début des procès de septembre.

Dans une interview en ligne samedi avec le journaliste Glenn Greenwald, M. Jones a déclaré qu’Infowars est “précis à 90% et faux à 10”.

“J’ai fait cela d’un endroit pur”, a-t-il dit, ajoutant: “Je n’ai pas menti aux gens exprès.”