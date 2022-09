Les parents de Sandy Hook dans le Connecticut ont enfin pu voir Alex Jones à la barre des témoins

Le théoricien du complot Alex Jones a comparu devant un tribunal jeudi dans le Connecticut, dans une salle d’audience à environ 30 kilomètres du massacre de l’école de Sandy Hook en 2012 qu’il avait longtemps rejeté comme un canular dans son émission populaire Infowars.

Plus d’une douzaine de membres de la famille de certains des 20 enfants et six éducateurs tués dans la fusillade se sont également présentés pour observer son témoignage devant la Cour supérieure de Waterbury.

Jones avait décrit la fusillade de Sandy Hook comme mise en scène par des acteurs de crise dans le cadre des efforts de contrôle des armes à feu.

Il a tenu une conférence de presse mercredi devant le palais de justice, dénonçant la procédure – comme il l’a fait dans son émission Infowars – comme une « parodie de justice ». Il a fait des commentaires similaires en se rendant au palais de justice jeudi, indiquant qu’il pourrait invoquer son droit au cinquième amendement contre l’auto-incrimination et ne pas répondre à certaines questions.

“Ce n’est pas vraiment un procès”, a-t-il déclaré. “Il s’agit d’un procès-spectacle, un véritable tribunal kangourou.”

L’année dernière, la juge Barbara Bellis a déclaré Jones responsable par défaut des dommages-intérêts aux plaignants sans procès, en guise de punition pour ce qu’elle a appelé ses échecs répétés à remettre des documents à leurs avocats. Le jury, composé de six membres seulement, décidera du montant que Jones et Free Speech Systems, la société mère d’Infowars, devraient payer aux familles pour les avoir diffamées et infligé intentionnellement une détresse émotionnelle.

Bellis a commencé la journée en passant en revue avec Jones les sujets sur lesquels il ne peut pas témoigner. Ceux-ci comprenaient le droit à la liberté d’expression, le règlement de 73 millions de dollars américains des familles Sandy Hook plus tôt cette année avec le fabricant d’armes Remington – la société qui a fabriqué le fusil Bushmaster utilisé pour tuer les victimes à Sandy Hook – ou le pourcentage d’émissions de Jones qui parlaient de Sandy Hook .

“Ce n’est pas le forum approprié pour que vous offriez ce témoignage”, a déclaré Bellis. Jones a indiqué qu’il avait compris.

Bellis a déclaré devant le tribunal qu’elle était prête à gérer tout témoignage incendiaire de Jones, avec une procédure d’outrage au tribunal si nécessaire.

Mais le premier témoignage de jeudi a commencé avec Jones convenant que son site Web avait dépeint Bellis comme un “tyran” en ligne cette semaine, avec une image trafiquée montrant des lasers provenant de ses yeux. Au cours de la première heure, il y a eu de fréquentes interruptions des témoignages et le jury a été excusé deux fois alors que les équipes juridiques respectives se disputaient sur ce qui pouvait être dit en audience publique.

Des proches témoignent de massacre, bilan de désinformation

Pendant ce temps, plusieurs proches des victimes ont témoigné avec émotion au cours du procès qu’ils avaient été traumatisés par des personnes qualifiant la fusillade de fausse, y compris des affrontements à leur domicile et en public, et des messages comprenant des menaces de mort et de viol.

Les plaignants comprennent un agent du FBI qui a répondu à la fusillade et les proches de huit des victimes.

Jennifer Hensler essuie ses larmes en témoignant lors du procès mercredi à la Cour supérieure du Connecticut. La fille de Hensler, Avielle Rose Richman, a été tuée lors de la fusillade de l’école élémentaire Sandy Hook en 2012. (Christian Abraham/Hearst Connecticut Media/Associated Press)

Un témoignage plus tôt dans la semaine s’est concentré sur les données d’analyse de sites Web gérées par des employés d’Infowars montrant comment ses ventes de compléments alimentaires, de nourriture, de vêtements et d’autres articles ont augmenté au moment où Jones a parlé de la fusillade de Sandy Hook.

Les preuves, y compris les e-mails et les dépositions internes d’Infowars, montrent également des dissensions au sein de l’entreprise au sujet de la propagation des mensonges du canular.

L’avocat de Jones, Norman Pattis, soutient que tout dommage devrait être limité et a accusé les proches des victimes d’exagérer le mal que les mensonges leur ont causé. Les proches des personnes tuées ont témoigné qu’ils craignaient toujours pour leur sécurité à cause de ce que les croyants ont fait et pourraient faire.

Jennifer Hensel, dont la fille Avielle Richman, âgée de six ans, figurait parmi les victimes, a déclaré mercredi qu’elle surveillait toujours son environnement, vérifiant même le siège arrière de sa voiture, pour des raisons de sécurité. Elle a dit qu’elle essayait de protéger ses deux enfants, âgés de même et cinq ans, contre les mensonges du canular. Un juré a pleuré lors de son témoignage.

“Ils sont si jeunes”, a-t-elle dit à propos de ses enfants. “Leur innocence est si belle en ce moment. Et à un moment donné, il y a une horde de gens qui pourraient leur faire du mal.”

Verdict coûteux au Texas

Jones a été reconnu responsable par défaut dans deux poursuites similaires concernant le canular dans sa ville natale d’Austin, au Texas, où un jury dans l’un des procès a ordonné à Jones le mois dernier de payer près de 50 millions de dollars de dommages et intérêts aux parents de l’un des enfants tués. , bien que les lois des États puissent limiter les dommages-intérêts qu’il paie en fin de compte.

Un troisième procès au Texas devrait commencer vers la fin de l’année.

Lorsque Jones a fait face au jury du Texas le mois dernier et a témoigné sous serment, il a atténué sa rhétorique. Il a dit qu’il s’était rendu compte que les mensonges du canular étaient irresponsables et que la fusillade dans l’école était “réelle à 100%”.

“J’ai involontairement participé à des choses qui ont blessé les sentiments de ces gens, et j’en suis désolé”, a témoigné Jones.

ÉCOUTEZ | Comment les gens croient aux théories du complot :

Idées54:00IDÉES des tranchées : la pratique du complot En grandissant, l’étudiante au doctorat Sarah croyait en l’interprétation littérale de la Bible. Née dans une communauté chrétienne évangélique fervente, elle s’appuie sur son passé religieux pour comprendre la croyance viscérale que les gens acquièrent dans les théories du complot – de PizzaGate à l’élection américaine “volée” de 2020.

Retiré des plateformes de médias sociaux

Jones a reconnu avoir soulevé des allégations de complot concernant d’autres tragédies de masse, des attentats à la bombe d’Oklahoma City et du marathon de Boston aux fusillades de masse à Las Vegas et Parkland, en Floride. site de trafic d’enfants, l’affaire dite Pizzagate qui a conduit à une fusillade troublante.

Jones dans son émission a également pataugé dans la politique. Il a promu des réclamations électorales volées après que Donald Trump a perdu les élections de 2020 et était à Washington, DC, avant l’émeute au Capitole.

“Je ne sais pas comment tout cela va se terminer, mais s’ils veulent se battre, ils feraient mieux de croire qu’ils en ont un”, a déclaré Jones lors d’un rassemblement à Washington le 5 janvier, selon une vidéo largement partagée.

Le candidat de l’époque, Trump, a déclaré à la fin d’une apparition dans l’émission de Jones en 2015 : “Je veux juste terminer en disant que votre réputation est incroyable.”

Depuis lors, la plupart des grandes sociétés de médias sociaux ont supprimé le programme de Jones, invoquant des violations des règles de la plate-forme.