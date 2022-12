Les parents de Sam Bankman-Fried sous surveillance dans l’effondrement de FTX

Vêtu d’une casquette de baseball avec le logo de FTX, M. Bankman est monté sur scène pour aider à annoncer les gagnants de deux chèques de 500 000 $. Dans les coulisses, il a joué le rôle de diplomate FTX, présentant son fils au chef d’une organisation à but non lucratif de Floride qui aidait les adultes de la région à créer des comptes bancaires liés à la plate-forme d’échange de crypto. Deux mois plus tard, M. Bankman-Fried promu le partenariat en témoignage au Congrès, où il poussait une législation favorable à la cryptographie.

Mais l’organisateur de l’événement était une personnalité plus connue dans les milieux universitaires – Joseph Bankman, professeur de fiscalité de longue date à la Stanford Law School et père de Sam Bankman-Fried, le fondateur aujourd’hui en disgrâce de FTX.

À l’apogée de son pouvoir d’entreprise, l’échange de crypto-monnaie FTX a convoqué un groupe d’athlètes et de célébrités pour un évènement de charité en mars à l’arène NBA des Miami Heat. Les lycéens locaux ont concouru pour plus d’un million de dollars en prix, présentant des idées commerciales de style “Shark Tank” à un panel de juges comprenant David Ortiz, l’ancien cogneur des Red Sox de Boston, et Kevin O’Leary, un véritable “Shark Tank”. ” héberger.

Lui et sa femme, la professeure de droit de Stanford Barbara Fried, étaient plus que de simples parents solidaires soutenant l’entreprise de leur enfant. M. Bankman était un employé rémunéré de FTX qui voyageait fréquemment aux Bahamas, où la bourse était basée. Mme Fried ne travaillait pas pour l’entreprise, mais son fils faisait partie des donateurs d’un réseau de plaidoyer politique qu’elle a orchestré.

Maintenant, M. Bankman et Mme Fried sont sous surveillance pour leurs liens avec une entreprise qui s’est effondrée au milieu d’accusations de fraude et d’utilisation abusive des fonds des clients. Aucune preuve n’est apparue les liant aux pratiques potentiellement criminelles qui ont fait imploser l’échange. Mais leur fils a été arrêté lundi aux Bahamas après que les procureurs américains ont déposé des accusations criminelles contre lui, et sa fortune s’est réduite à presque rien. L’œuvre caritative dirigée par M. Bankman s’est largement effondrée.

La carrière du couple est bouleversée. Mme Fried, 71 ans, a démissionné le mois dernier de son poste de présidente du conseil d’administration d’un réseau de donateurs politiques, Mind the Gap, qu’elle avait aidé à lancer pour soutenir les campagnes et les causes démocrates. M. Bankman, 67 ans, a reporté un cours de Stanford qu’il devait enseigner cet hiver, et il a recruté un avocat de la défense pénale en col blanc pour le représenter. La famille fait face à d’énormes factures juridiques et est devenue le sujet de commérages sur le campus de Stanford.

“J’avais un ami qui m’a dit:” Tu ne veux pas être vu avec eux “”, a déclaré Larry Kramer, ancien doyen de la faculté de droit et ami proche de la famille Bankman-Fried. “Je ne vois pas comment cela ne les mettrait pas en faillite.”

Dans un communiqué, Risa Heller, une porte-parole du couple, a déclaré que M. Bankman avait travaillé pour FTX pendant 11 mois mais que Mme Fried n’avait aucun rôle dans l’entreprise. “Joe a passé une grande partie de sa vie à essayer de trouver des moyens de sortir les gens de la pauvreté”, a déclaré Mme Heller. “La plupart de son temps a été consacré à l’identification d’organismes de bienfaisance liés à la santé dignes.”