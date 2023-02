Les parents de Reeva Steenkamp “pleurent toujours” la mort de leur fille, une décennie après qu’elle ait été tuée par Oscar Pistorius

CNN

Les parents de Reeva Steenkamp disent qu’ils “pleurent toujours” pour leur fille, 10 ans après qu’elle a été tuée par balle par son petit ami, l’ancien athlète paralympique sud-africain Oscar Pistorius.

L’ex-sprinter est éligible à la libération conditionnelle en mars, rapporte la South African Broadcasting Corporation.

“Les gens qui ont perdu des enfants, il vous faut beaucoup de temps pour vous installer et savoir qu’ils ne seront plus là”, a déclaré June Steenkamp lors d’une interview avec Good Morning Britain d’ITV le jour de la Saint-Valentin.

“Nous l’aimons tellement et elle nous manque. Une partie de notre vie a disparu. Nous la reverrons un jour, mais c’est ce que nous attendons avec impatience.

Pistorius a abattu Steenkamp – un mannequin et diplômé de la faculté de droit – chez lui dans un quartier chic de Pretoria aux premières heures du 14 février 2013.

Il a déclaré que le meurtre était un accident après avoir pris Steenkamp pour un intrus, mais l’accusation l’a qualifié d’acte délibéré après que les deux se soient disputés.

Pistorius a été initialement reconnu coupable d’homicide involontaire coupable en 2014 et condamné à cinq ans de prison.

Un an plus tard, un tribunal supérieur a annulé la condamnation et l’a transformée en meurtre, portant sa peine à six ans.

L’accusation a fait appel, affirmant que la peine était trop clémente et la Cour suprême d’appel d’Afrique du Sud a augmenté sa peine à 13 ans et cinq mois en 2017.

Mais cette peine a été modifiée le mois dernier parce que les juges n’avaient apparemment pas pris en compte le temps passé en détention, a rapporté le journal sud-africain news24.

Résultat : Pistorius sera éligible à la libération conditionnelle le mois prochain lorsqu’il aura purgé la moitié de sa peine, selon les médias sud-africains.

Pour devenir éligible, il devait participer au processus de “justice réparatrice” du pays, qui donne aux délinquants la possibilité de “reconnaître et assumer la responsabilité de leurs actes”.

Le père de Reeva a rencontré Pistorius en prison, disant à GMB: “Tout ce que June et moi voulions savoir, c’était la vérité, ce que nous pensons être la vérité: qu’il l’a réellement tuée à cause de la colère.”

Mais Barry Steenkamp dit qu’il n’a pas obtenu les réponses qu’il voulait de la conversation, ajoutant que “seul Oscar connaît la véritable histoire”.

“S’il doit bénéficier d’une libération conditionnelle, laissez la loi suivre son cours, tant que tout est fait légalement … Je ne suis pas contre que la libération conditionnelle suive son cours”, a-t-il déclaré.

CNN a contacté la représentation légale de Pistorius pour commentaires mais n’a pas reçu de réponse.

Un porte-parole du Département des services correctionnels d’Afrique du Sud a déclaré à CNN qu’il fournirait une mise à jour lorsqu’il y aurait des développements à signaler.

La mère de Reeva a lancé la Fondation Reeva Rebecca Steenkamp après le meurtre de sa fille. Il vise à éduquer et à responsabiliser les victimes de violence et d’abus.

“Après le procès, je voulais juste m’asseoir, pleurer et être bouleversée”, a déclaré June Steenkamp. « Mais ensuite j’ai pensé : ‘Non, je dois faire quelque chose moi-même. Je ne peux pas m’asseoir et pleurer, plutôt faire quelque chose.