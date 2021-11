Les parents de Pete Davidson : tout ce qu’il faut savoir sur le défunt papa Scott et sa maman Amy

Pete Davidson est devenu l’un des comédiens les plus célèbres de « Saturday Night Live ». Apprenez-en plus sur ses parents, Scott et Amy, et sur la relation étroite qu’il a entretenue avec eux au fil des ans ici.

Pierre Davidson, 28 ans, est beaucoup sous les projecteurs ces derniers temps maintenant qu’il serait en couple Kim Kardashian, mais le comédien n’est peut-être pas arrivé là où il est aujourd’hui avec l’amour et le soutien de ses parents, Scott et Amy Davidson. Les Saturday Night Live La star a parlé à plusieurs reprises de son défunt père et de sa mère adorée et de la relation qu’il avait avec eux en grandissant.

Découvrez-en plus sur les deux personnes responsables de la venue de Pete dans le monde ci-dessous !

Scott Matthew Davidson

Scott Davidson était le père de Pete et de sa petite soeur Casey Davidson. Il est né en 1968 dans la région de New York et est finalement devenu pompier professionnel. Il était également connu comme un athlète, un enseignant, un entraîneur et un barman et, à un moment donné de sa vie, il était un joueur de baseball étoile dans la Great Kills Little League, selon la National Fallen Firefighters Foundation. Il a également joué quatre ans au basketball à l’école secondaire St. Joseph-by-the-Sea, où il a été nommé joueur par excellence lors du match Jacques Classic All-Star High School en 1986.

Il a ensuite obtenu un baccalauréat en histoire du College of Staten Island et y a également joué au basket-ball. Scott aurait épousé la mère de Pete et Casey, Amy, en 1990 avant le début de sa carrière de pompier en janvier 1994. Il travaillait pour Ladder Company 118 à Brooklyn Heights‚ New York et le 11 septembre 2001, il a répondu à un appel concernant le deuxième avion détourné. qui a frappé le World Trade Center dans les attentats terroristes. Il aurait été vu pour la dernière fois en train de monter les escaliers du Marriott World Trade Center pour aider avant que le bâtiment ne s’effondre et qu’il décède sur les lieux.

Au moment de la mort de son père, Pete n’avait que sept ans et a souvent expliqué à quel point cela l’avait affecté. « Quand mon père est mort, j’ai dû suivre une thérapie », a-t-il déclaré. Entretien en 2015. « Mon thérapeute était afghan. Il dirait : ‘Comment penses-tu que ton père est mort ?’ J’ai toujours voulu me dire : ‘Pourquoi tu ne me le dis pas, mec ? Je sais que tu sais.’ Cinq personnes vont rire [when this joke is told in a set], et le reste sera comme, ‘Hmmmm, non.’ Mais c’est putain de drôle ! Des choses dont je me sens vraiment triste, j’en parle. Comme ça, si c’est drôle, ça ne fait plus mal.

Pete a le numéro de pompier de son père (8418) tatoué sur son bras et a également porté une chaîne avec le numéro dessus pour se souvenir et honorer Scott.

Amy Waters Davidson

Amy Waters Davidson est la mère de Pete et Casey. Elle serait née en 1969 et aurait épousé Scott en 1990. Elle aurait travaillé comme infirmière scolaire au lycée Xaverian de Brooklyn et serait très proche de Pete. Il a parlé de leur relation et du fait qu’il a vécu dans le sous-sol d’Amy à Staten Island pendant des années, même après avoir réussi en tant que comédien et avoir pu se permettre sa propre place.

« C’est bizarre de vivre avec ma mère et ma sœur parce que parfois je vois un mec étrange dans la maison et je ne sais pas s’il s’agit d’un sac à poussière qui s’attaque à ma sœur ou au saint qui va me débarrasser de ma mère. » a-t-il plaisanté lors d’un segment sur Saturday Night Live« Week-end Update » en mai 2019.

Amy est également apparue sur SNL travailler avec son fils, y compris dans le segment ci-dessus dans lequel ils plaisantaient sur le fait que Pete vivait toujours avec elle. Pete a finalement acheté son propre manoir en avril 2021.