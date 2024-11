Les parents de Nouvelle-Écosse sont consternés par le manque d’accès aux nouveaux vaccins contre le VRS pour les nourrissons

Les responsables affirment qu’il n’existe pas de programme de vaccination contre le VRS financé par l’État et universellement disponible pour les nouveau-nés en Nouvelle-Écosse.

Images | Médicament contre le VRS Légende : Cette illustration fournie par AstraZeneca représente l’emballage de son médicament nirsevimab (Beyfortus). (AstraZeneca/Associated Press) Charger l’image

Certains parents de la Nouvelle-Écosse parlent de leurs difficultés à faire vacciner leurs jeunes enfants avec des vaccins nouvellement autorisés destinés à protéger les nourrissons contre le VRS.

Le virus respiratoire syncytial est une infection respiratoire courante mais très contagieuse qui provoque généralement des symptômes semblables à ceux du rhume. Mais pour les populations plus vulnérables – notamment les nourrissons, les personnes âgées ou celles souffrant de problèmes respiratoires ou cardiaques – le VRS peut entraîner des maladies plus graves, comme une bronchiolite ou une pneumonie, et une éventuelle hospitalisation.

le Québec et Ontario (lien externe) ont commencé à déployer un programme de vaccination pour les nourrissons en utilisant deux produits à base d’anticorps monoclonaux – une option récemment approuvée appelée nirsevimab et une plus ancienne appelée palivizumab – contenant des protéines fabriquées en laboratoire qui imitent les défenses naturelles du système immunitaire.

Mais la situation est bien différente en Nouvelle-Écosse.

« À ce stade, il ne semble pas que nous allons recevoir ce vaccin », a déclaré Hannah Markham. « Au moins [not] bientôt. »

Markham, une infirmière praticienne avec un enfant de trois mois, a déclaré qu’elle avait essayé plusieurs moyens pour faire vacciner son enfant. Elle a commencé par contacter la santé publique et a été dirigée vers le IWK Health Centre.

Les responsables lui ont dit que les vaccins contre le VRS n’étaient disponibles en Nouvelle-Écosse que pour les nourrissons à haut risque et les personnes enceintes.

Elle a également contacté des pharmacies d’Halifax et même la société pharmaceutique qui produit l’un des vaccins.

Ses efforts n’ont pas été récompensés.

« Je ne sais pas trop où aller à partir de maintenant », a-t-elle déclaré.

Kathleen Smith a rencontré des problèmes similaires en essayant de faire vacciner son enfant par des moyens provinciaux ou en achetant le vaccin à titre privé. Elle a déclaré que le fait de ne pas pouvoir accéder à une protection potentielle pour son enfant de six mois était décevant.

« Nous entrons dans cette saison du rhume et de la grippe et il semble, d’après ce que j’ai entendu, que nous ayons signalé que nos taux de VRS augmentent », a déclaré Smith.

« Sachant que c’est quelque chose qui s’est avéré très efficace et qui est disponible ailleurs dans le pays mais qui n’est pas disponible ici, c’est vraiment malheureux. »

Aucun programme public de vaccination contre le VRS pour les nourrissons, selon les responsables

Le Comité consultatif national de l’immunisation a publié une déclaration en mai recommandant que le système de santé canadien s’oriente vers un programme universel de vaccination contre le VRS pour les nourrissons.

À l’heure actuelle, il n’existe aucun programme de vaccination contre le VRS universellement disponible et financé par l’État pour tous les nourrissons en Nouvelle-Écosse. Le IWK offre cependant une protection contre le VRS aux nourrissons à haut risque.

C’est ce qu’affirme Amanda Silliker, conseillère en communications pour le ministère provincial de la Santé et du Mieux-être.

Dans une déclaration à CBC News, Silliker a déclaré que le ministère était conscient de l’intérêt du public pour les anticorps monoclonaux.

« La Santé publique examine [the] Les recommandations du Comité consultatif national sur l’immunisation et l’exploration de la possibilité d’offrir une protection contre le VRS aux nourrissons à l’avenir », a déclaré Silliker.

Elle a déclaré qu’un certain nombre de facteurs sont pris en compte pour un programme de vaccination financé par des fonds publics, notamment le fardeau de la maladie, les avantages pour la santé de la population et l’approvisionnement en vaccins.

Le mois prochain, les vaccins contre le VRS seront disponibles pour les Néo-Écossais de 60 ans et plus vivant dans des établissements de soins de longue durée agréés, ainsi que pour les patients hospitalisés de cet âge qui sont sur le point d’être placés dans des établissements de soins de longue durée.