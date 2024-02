Les parents de New York disent que les enfants devraient avoir des jours de neige, pas des cours Zoom

Métro



Les parents de la ville de New York ont ​​critiqué la décision du ministère de l’Éducation d’organiser l’enseignement à distance mardi alors que 3,2 pouces de neige tombaient à Central Park et que les campus scolaires étaient fermés. Sur la photo, on voit les jumeaux Ryan et Sarah, 12 ans, et leur frère Tommy, 10 ans, jouant dans la neige après que leur mère, Veronica Gill Mannarino, les ait laissés profiter de la journée dehors.

Stefano Giovannini

Laissez tomber la neige et laissez les enfants profiter d’un vrai jour de congé scolaire.

C’est ce qu’ont dit les mamans et les papas de la ville mardi, alors que 3,2 pouces sont tombés à Central Park, ce qui en fait la journée la plus enneigée depuis janvier 2022.

Dans les cinq arrondissements, les écoles publiques de New York ont ​​fermé leurs campus en raison de la tempête, mais ont toujours dispensé des cours à distance dans le cadre d’une nouvelle politique – issue de la pandémie et annoncée pour la première fois en septembre 2022.

Les parents, nostalgiques des hivers douillets de leur jeunesse, se sont hérissés de voir leurs enfants devoir se connecter aux cours Zoom – si et quand la technologie fonctionnait – plutôt que de bénéficier d’une journée de neige sans soucis traditionnelle.

“Et après? Des devoirs à Noël ? Un cours de mathématiques le jour de l’An ? Je suis dégoûté qu’on suggère même que les parents devraient faire l’école à la maison aujourd’hui. le chef en colère Marc Forgione dans une publication Instagram.

«Mon fils aura une journée de neige tout comme moi et tout comme @nycmayor l’a fait quand il était enfant. Laissez les enfants jouer !!!”

Deana Balahtsis-Thomas, avocate et mère de trois enfants, dit qu’elle a laissé son enfant de 10 ans (à gauche) passer une bonne journée de neige lorsque son école lui a envoyé un e-mail l’informant que l’apprentissage à distance était en cours mardi alors que le campus de son école de l’Upper East Side était fermé. PARC EMMY

Lorsque Deana Balahtsis-Thomas, mère de trois enfants et avocate de l’Upper East Side, a appris que l’école publique de son plus jeune fils donnerait des cours en ligne mardi, elle a immédiatement dit non.

«Dès que cet e-mail a été envoyé, j’ai envoyé un e-mail aux enseignants et leur ai dit : ‘il ne fait pas d’apprentissage à distance.’ Il a une journée de neige », a déclaré Balahtsis-Thomas, 53 ans, au Post. «Pendant le COVID, nous n’avions pas le choix [but] J’ai juré qu’ils ne feraient plus jamais d’apprentissage à distance.

Elle a donc laissé son fils, élève de cinquième année au PS 006 Lillie D. Blake, jouer dans Central Park dans la neige avant de rentrer à la maison pour sa séance habituelle de cours de mathématiques.

« Pour moi, la forme prime sur le fond. [The Department of Education] Je veux juste dire qu’ils font cela pour rayer quelque chose de leur agenda », a-t-elle déclaré. “Mais qu’est-ce que les enfants apprennent à distance quand il neige et qu’ils veulent jouer à Central Park ?”

Balahtsis-Thomas construit un bonhomme de neige avec ses deux fils. «Dès que cet e-mail a été envoyé, j’ai envoyé un e-mail aux enseignants et leur ai dit : ‘il ne fait pas d’apprentissage à distance.’ Il passe un jour de neige'”, a-t-elle déclaré au Post, en parlant de laisser son enfant de 10 ans jouer dehors. Ses deux fils aînés, âgés de 13 et 14 ans, fréquentent une école privée qui vient d’annuler complètement l’école. PARC EMMY

Ses deux fils aînés, âgés de 13 et 14 ans, fréquentent une école privée qui vient d’annuler complètement l’école mardi. Ils ont passé la journée à jouer à la PS5 avant qu’un tuteur grec ne vienne dans l’après-midi.

“Il va y avoir un certain apprentissage dans cette maison”, a déclaré Balahtsis-Thomas.

Veronica Gill Mannarino, 55 ans, maman de Staten Island, a également laissé ses enfants – les jumeaux Sarah et Ryan, âgés de 12 ans – prendre un jour de congé. Les enfants, qui fréquentent l’IS 072 Rocco Laurie, un collège public, ont passé la journée à gambader dans la poudreuse, à boire du chocolat chaud, à manger de la pizza et à jouer à Fortnite.

“Certains de mes meilleurs souvenirs d’enfant étaient de me réveiller avec un jour de neige, sans école. Je ne voudrais jamais leur enlever cela simplement parce qu’ils le peuvent. [learn remotely]”, a déclaré Gill Mannarino au Post.

Veronica Gill Mannarino, 55 ans, maman de Staten Island, a également laissé ses enfants profiter de la journée de neige au lieu de se connecter à distance à leur ordinateur. Son Ryan, 12 ans (à gauche) et son Tommy, 10 ans, ont apprécié le chocolat chaud et le temps passé dehors mardi chez eux à Staten Island. Stefano Giovannini

“Certains de mes meilleurs souvenirs d’enfant étaient de me réveiller avec un jour de neige, sans école. Je ne voudrais jamais leur enlever cela simplement parce qu’ils le peuvent. [learn remotely]», a déclaré Gill Mannarino (à droite) au Post. Ici, elle est photographiée avec ses jumeaux de 12 ans, Ryan et Sarah, et son fils de 10 ans, Tommy. Stefano Giovannini

“Ils ont une moyenne de 92, nous ne prenons pas l’école à la légère, mais je pense qu’il est temps de laisser les enfants être des enfants”, a déclaré Gill Mannarino au Post en laissant ses petits avec des GPA élevés profiter d’une journée de neige chez eux à Staten Island. Stefano Giovannini

« Il n’y a pas eu un seul jour de neige depuis deux ans. Ce n’est pas parce que nous disposons de cette technologie que nous devons l’utiliser.

Pourtant, sa fille Sarah s’est sentie obligée de vérifier ses devoirs, ce que Gill Mannarino souhaite ne pas être le cas.

“Ils ont une moyenne de 92, nous ne prenons pas l’école à la légère, mais je pense qu’il est temps de laisser les enfants être des enfants”, a-t-elle déclaré.

Certains parents n’étaient pas d’accord avec l’apprentissage à distance, mais ne se sentaient pas à l’aise de le sauter.

Susie Gould, 42 ans, a demandé à Maddie, 11 ans, de s’inscrire à des cours de mathématiques, d’anglais et de sciences.

Certains parents n’étaient pas d’accord avec l’apprentissage à distance, mais ne se sentaient pas à l’aise de le sauter. Susie Gould, 42 ans, a demandé à Maddie (à gauche), 11 ans, de s’inscrire mardi à des cours de mathématiques, d’anglais et de sciences. Avec l’aimable autorisation de Gould

L’élève de sixième de l’East Side Middle School (MS 114) a même suivi un cours de gym à distance qui comprenait 15 minutes de cours d’entraînement par intervalles à haute intensité et 20 minutes d’exercice cardio.

“Cela aurait quand même été bien pour eux de prendre une bonne pause santé mentale et de simplement profiter de la journée”, a déploré Gould. “Aussi dur que soit la charge que nous faisons à nos enfants ces jours-ci, un jour de congé de temps en temps est le bienvenu pour eux.”

« Il n’y a pas eu un seul jour de neige depuis deux ans. Ce n’est pas parce que nous disposons de cette technologie que nous devons l’utiliser. Gill Mannarino a déclaré au Post qu’elle voulait que ses enfants jouent dans la neige. Stefano Giovannini

Des problèmes techniques ont ajouté à la frustration. Gina Rotundo a demandé à sa fille, une junior de NYC iSchool, un lycée public avant-gardiste de Soho, de faire l’apprentissage à distance « par respect » pour ses professeurs. Mais à cause d’un problème technique, elle n’a pas pu accéder à son premier cours.

“C’est un gaspillage de ressources, et le système scolaire public du DOE et de New York n’en a pas beaucoup”, a déclaré Rotundo, une habitante de l’Upper East Side âgée de 55 ans qui gère le restaurant Cacio e Pepe dans son quartier. « Il s’agissait toujours des mêmes problèmes liés à la pandémie, mais ils n’étaient toujours pas résolus. »

