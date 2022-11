Les parents de Mila Kunis n’ont jamais accepté d’argent d’elle bien qu’ils soient “vraiment pauvres”

Bien qu’elle soit l’une des actrices les plus populaires, Mila Kunis a révélé que ses parents n’acceptaient jamais d’argent d’elle. Dans un court métrage YouTube devenu viral sur les réseaux sociaux, l’actrice de Black Swan a révélé que malgré les conditions économiques de sa famille, elle n’a jamais été en mesure de donner ne serait-ce qu’un centime à ses parents. Elle a expliqué à quel point c’était inhabituel parce que sa famille était encore «très pauvre» alors qu’elle «avait de l’argent». Pourtant, Mila n’avait même jamais pu payer pour ses parents. «Comme à ce jour, je n’ai jamais… je serai comme: ‘Allons dîner au restaurant pour ton anniversaire papa’. Et puis il appelle le restaurant avant que nous y arrivions et pose sa carte », a-t-elle ajouté. Alors qu’elle aimerait gâter ses parents, aucun d’eux n’en aurait “rien”. Depuis sa publication, le clip a dépassé 12 millions de vues.

Les utilisateurs des médias sociaux sont en admiration devant ses parents. Beaucoup ont commenté sur le court métrage YouTube qu’ils avaient tellement de respect pour les parents de Mila. “Je souhaite vraiment que ce soit comme ça pour tous les enfants acteurs. Nous avons besoin de gens comme Mina pour parler de la façon dont ses parents n’étaient que du soutien, car c’est ce dont chaque enfant a besoin et ce qu’il mérite », a écrit un utilisateur de YouTube.

Un autre commentaire disait: «Le fait qu’elle veuille aider ses parents ET qu’elle ait la capacité de le faire est la seule chose que ses parents aient jamais voulue. Vous ne cessez jamais d’être un parent.

«Je la comprends et en tant que parent, je les comprends aussi! C’est tellement cool et compréhensif – ils sont fiers d’elle ! a écrit un troisième utilisateur.

Mila est née dans une famille juive à Tchernivtsi, en Ukraine. Sa mère est professeur de physique et son père est ingénieur en mécanique. Toute la famille a déménagé à Los Angeles en 1991. C’est avec le soutien de son père qu’elle a commencé à jouer à l’âge de neuf ans. Et après avoir fréquenté un semestre d’université entre des concerts d’acteur, elle a décidé de poursuivre sa carrière d’actrice à plein temps. Elle est surtout connue pour ses rôles dans Jupiter Ascending, Family Guy et Black Swan. L’actrice est mariée à l’acteur populaire Ashton Kutcher, et les deux ont deux enfants ensemble.

