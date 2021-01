Les parents de Mark Wright ont été photographiés en train de déposer des achats pour leur fils après avoir rebondi de Covid-19.

Big Mark et sa femme Carol ont tous deux été frappés par le virus mortel au cours du nouvel an, et Mark, Sr. est tombé si malade qu’il a été admis à l’hôpital.

Cependant, il semble maintenant qu’il se soit bien rétabli avec sa femme, et ils se sont mis à s’occuper de leur célèbre fils après qu’il ait été forcé de s’isoler.

L’ancienne star de Towie Mark et sa femme Michelle Keegan doivent rester à la maison après une épidémie de coronavirus parmi ses coéquipiers au Crawley FC.

Il a eu 34 ans mercredi et ses parents ont été photographiés en train de déposer des morceaux chez le couple dans l’Essex.

Big Mark a été vu suspendre trois sacs remplis de friandises sur les balustrades à l’extérieur de la maison, afin que son fils puisse les prendre sans entrer en contact avec sa mère et son père.

La star de télé-réalité avait précédemment supplié les fans de suivre les règles de verrouillage après que le bogue mortel ait déchiré sa famille.

En plus de sa mère et de son père, il a également frappé deux de ses oncles, qui ont tous deux été admis à l’hôpital et un a été emmené aux soins intensifs.

Parlant de l’agitation émotionnelle à laquelle il a été confronté ces dernières semaines, Mark a expliqué: «Mon père souffrait à l’hôpital et nous nous sommes inquiétés pour sa vie pendant deux semaines, il est maintenant à la maison, il n’est pas complètement mieux, il le sait et nous le savons.







« Mon autre oncle est à l’hôpital en ce moment, recevant de l’oxygène, et leur autre frère, mon oncle Eddie que j’aime beaucoup est actuellement dans le coma aux soins intensifs. »

S’exprimant dans son émission de radio, Mark a lancé un appel émouvant aux auditeurs qui sous-estiment peut-être l’impact du virus, en disant: «Je veux que ma vie revienne.

«Je veux que ma famille se porte mieux. Je ne veux plus que ma famille ait à s’inquiéter. Je ne veux plus que tu t’inquiètes.







« Si vous voulez retrouver votre vie, la seule façon dont cela se produira est si nous obéissons aux règles du gouvernement. Maintenant, la dernière fois que cela s’est produit, le verrouillage de l’année dernière, j’ai vu une telle différence. »

Mark a noté que « tout le monde respectait les règles tellement mieux qu’il ne le pense cette fois » et que le virus « revient pour nous mordre, plus fort, plus vite et plus fort ».

Il a poursuivi: «Voulez-vous voir les membres de votre famille vivre ce que je vois en ce moment?







«Je comprends que si cela n’a pas affecté votre famille comme cela a affecté la mienne, les lignées sont différentes.

«Je n’en connais pas la science, mais ce que je sais, c’est que mon père, mon père souffrait à l’hôpital et nous nous sommes inquiétés pour sa vie pendant deux semaines, il est maintenant à la maison, il n’est pas complètement mieux, il le sait et nous le savons. »

«Maintenant, j’essaye de ne pas être trop sombre mais j’essaye de te donner une idée personnelle de moi, parce que je vois de première main, et je sais si tu ne l’as pas vu et tu ne l’as pas ressenti comme J’ai, je comprends qu’il est difficile de le croire. «