Les parents de Mark Wright ont déclaré qu’ils luttaient contre le coronavirus après avoir révélé que ses amis les plus proches et sa famille avaient le virus.

Carol Wright s’est rendue sur son compte Instagram le soir du Nouvel An pour partager les nouvelles inquiétantes, affirmant avoir attrapé Covid-19 pendant la période de Noël.

Publiant une photo d’elle-même et du père de Mark, Mark Senior, sur un hamac en vacances dans des moments plus heureux, Carol a fait la lumière sur ses symptômes exténuants et a révélé que son mari se débattait.

Elle a dit qu’elle souffrait des «pires quintes de toux de tous les temps», mais elle a juré qu’ils vaincraient tous les deux le virus.

L’ancienne star de TOWIE, 61 ans, a écrit: « Eh bien, quelle année cela a été. Ce Noël et le nouvel an, je n’ai pas pu le passer avec mes proches.







«Mon mari et moi avons été attaqués par le virus tout au long de Noël, mon mari le combat, je souffre des pires quintes de toux de tous les temps.

« Mais mon mari et moi allons nous en sortir.

«Cela m’a appris quelque chose dans la vie, ne pensez jamais que ce virus n’est pas réel.

«Ne prenez jamais les choses pour acquises, soyez toujours là pour les autres et cela m’a fait tellement apprécier la vie.







«Les petites choses de la vie sont plus importantes que les grandes. L’amour et l’attention sont tout ce dont nous avons besoin.

« Bonne année à tous et espérons que l’année prochaine sera la meilleure pour tous.

«Je veux juste remercier le NHS pour avoir aidé mon mari à récupérer ça. Croisons les doigts x.»







Cela vient après que Mark a révélé que les membres de sa famille luttaient contre le coronavirus, mais il n’a pas dit qui.

Il a tweeté: « Le gouvernement a bien sûr expliqué à quelle vitesse cette nouvelle variante se propage, mais je pense qu’il est difficile de comprendre à quelle vitesse. »

La star de la télévision a ajouté: « Je ne peux pas insister sur le nombre de personnes que je connais, de la famille immédiate aux meilleurs amis et amis éloignés qui ont actuellement un covid. Il est courant. Restez en sécurité. »