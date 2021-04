Les parents de MADELEINE McCann ont collecté plus de 750000 £ pour continuer la chasse à leur fille disparue si Scotland Yard cesse de la chercher.

Les comptes récemment publiés du fonds, nommés Madeleine’s Fund: Leaving No Stone Unturned Ltd, montrent que Gerry et Kate McCann ont levé 773629 £.

Madeleine a disparu le 3 mai 2007 au Portugal Crédit: Alamy

Les parents de Madeleine, Gerry et Kate ont collecté plus de 750000 £ dans un fonds privé pour pouvoir rechercher leur fille si la police met fin à leurs recherches. Crédit: Alamy

Les documents financiers indiquent que l’argent sera utilisé pour garantir le retour en toute sécurité de Madeleine dans sa famille et pour garantir que « son enlèvement fasse l’objet d’une enquête approfondie », rapporte le Daily Star.

Le fonds servira également à garantir que les coupables sont identifiés et traduits en justice.

Une fois cet objectif atteint, tout l’argent restant sera donné pour aider à résoudre des cas similaires de personnes disparues.

La police du Met a déclaré aux McCann qu’ils continuaient de traiter Madeleine comme une personne disparue.

Des détectives britanniques auraient dit au couple qu’ils pensaient qu’il était « hautement improbable que Christian Brueckner soit inculpé pour la disparition de Madeleine car il n’y a aucune preuve » le reliant.

Si l’enquête policière n’aboutit à rien, les McCann ont leur réserve d’argent pour poursuivre la recherche de leur fille.

Les McCann n’ont pas perdu espoir près de 14 ans après la disparition de Madeleine dans la station balnéaire de Praia da Luz en Algarve le 3 mai 2007.

CECI EST UNE HISTOIRE EN DÉVELOPPEMENT…

