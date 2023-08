Les parents de Lucy Letby «veulent déménager à 250 miles pour vivre près du HMP Low Newton» pour être près de leur fille tueuse de bébé

Les parents de l’infirmière KILLER Lucy Letby devraient parcourir 250 miles pour rester près de la prison où elle passera le reste de sa vie derrière les barreaux.

John et Susan Letby ont assisté chaque jour au procès du tueur en série d’enfants à Manchester alors qu’ils vivaient loin à Hereford.

Susan et John Letby ont comparu devant le tribunal tout au long du procès pour meurtre de leur fille Crédit : Getty

L’infirmière tueuse en série Lucy Letby a appris qu’elle mourrait derrière les barreaux Crédit : Reuters

Maintenant, le couple est pressenti pour laisser derrière lui la maison jumelée à la frontière du Pays de Galles où Letby a grandi, rapporte MailOnline.

Les voisins disent qu’ils s’attendent à ce que la paire vende sa propriété de 230 000 £ et se rapproche du HMP Low Newton « pépère » dans le comté de Durham.

C’est la prison pour femmes à sécurité maximale où Letby serait en cage après avoir été condamnée à perpétuité hier.

La peine est intervenue après que l’homme de 33 ans a été reconnu coupable du meurtre de sept bébés.

Elle a également été reconnue coupable la semaine dernière d’avoir tenté d’assassiner six autres nouveau-nés à l’hôpital Countess of Cheshire.

Letby a utilisé de l’insuline et de l’air pour injecter les nourrissons dans une tuerie d’un an tout en travaillant dans le service néonatal de l’hôpital.

Elle a été arrêtée en 2018 au domicile de Chester où elle vivait seule, bien que son père y séjournait à l’époque.

Sa mère aurait réagi à la nouvelle en tentant de la protéger, insistant auprès de la police : « Je l’ai fait – prends-moi à la place ».

Et lorsque le premier verdict de culpabilité a été annoncé, Mme Letby a crié devant le tribunal : « Vous ne pouvez pas être sérieux – cela ne peut pas être juste. »

Bien qu’ils aient été à Manchester Crown Court tout au long du procès de dix mois, les parents de Letby étaient absents pour sa condamnation hier.

Letby n’était pas non plus présente, refusant de sortir de sa cellule pour les déclarations de la victime des parents endeuillés et la décision du juge.

Bien que Letby ne soit pas là, le juge Goss s’est adressé à elle en disant qu’il y avait « de la malveillance à la limite du sadisme dans vos actions ».

Il a ajouté: « Vous passerez le reste de votre vie derrière les barreaux. »

Le comptable à la retraite John, 77 ans, et la comptable de 63 ans, Susan, auraient loué un appartement à Manchester pour le procès.

LES PARENTS « PEU VUS » PAR LES VOISINS

Un voisin de Hereford dit que Mme Letby semble maintenant déterminée à déménager pour se rapprocher de l’endroit où sa fille est emprisonnée.

Ils ont dit à MailOnline: « Elle est vraiment leur vie, et ils sont convaincus de son innocence, mais finalement ils devront peut-être la laisser partir. »

Un autre a déclaré que les voisins les avaient « à peine vus » depuis l’arrestation de Letby, le couple passant « tout son temps à l’arrière de la maison ».

Ils ont ajouté: « C’est un cul-de-sac amical et les gens ont de la sympathie pour eux.

« Mais je suppose qu’il y aura toujours un peu de pointage du doigt et plus encore à mesure que de nouvelles personnes emménageront qui n’ont jamais connu John et Susan. »

Les fiers parents de Letby avaient marqué son 21e anniversaire et l’obtention de son diplôme de l’école d’infirmières avec des avis de félicitations dans les journaux locaux.

Elle a été la première de la famille à aller à l’université, ce qui a incité ses parents à annoncer : « Nous sommes si fiers de toi après tout ton travail acharné. »

Mais le procès a révélé des SMS qu’elle partageait avec des amis affirmant que ses parents « s’inquiétaient massivement de tout et de rien ».

Elle a écrit: « Ils détestent que je vive seule. Je me sens mal parce que je sais que c’est vraiment difficile pour eux, d’autant plus que je suis enfant unique.

« Ils sont bien intentionnés, juste un peu étouffés par moments et se sentent constamment coupables. »

Parmi les autres détenues du HMP Low Newton, où Letby devrait purger sa peine, figurent la tueuse en série Rose West.

Il y a aussi eu Tracey Connelly, la mère diabolique de Baby P qui a abusé du garçon décédé à Tottenham, au nord de Londres – ainsi que l’extrémiste Roshonara Choudhry, qui a poignardé le député Stephen Timms.

Karen Matthews, qui a simulé l’enlèvement de sa fille Shannon, et Mairead Philpott, qui, avec son mari Mick, a allumé un incendie qui a tué six de ses enfants, y ont également passé du temps.

Letby pourrait plutôt être envoyée au HMP Bronzefield à Ashford dans le Surrey, la plus grande prison pour femmes d’Europe.

Elle n’est que la quatrième femme du Royaume-Uni à recevoir une ordonnance de perpétuité, après West, Moors Murderer Myra Hindley et Joanna Dennehy.

Ce soir, un père a raconté s’être senti malade en apprenant comment Letby tenait sa petite fille peu de temps avant de commencer sa série de meurtres dans le service néonatal.

Pendant ce temps, les experts de la prison ont averti qu’elle pourrait avoir un « prix sur sa tête » parmi les dangereux codétenus du HMP Low Newton.

L’arrestation de Letby en 2018 à son domicile de Chester a été filmée par des caméras de police Crédit : PA

Des images ont révélé des conditions « pépères » à l’intérieur du HMP Low Newton dans le comté de Durham Crédit : HM PRISONS