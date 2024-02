Les parents de l’UAMS Arkansas hésitent à vacciner leurs enfants contre le VPH

ABNER SOSA, 40/29, A PARLÉ AU CHERCHEUR PRINCIPAL POUR EN SAVOIR PLUS. ááABNERáá J’AI PARLÉ AU DR. RACHEL PURVIS — ELLE ÉTAIT L’UNE DES CHERCHEURS PRINCIPAUX DE CETTE ÉTUDE. ELLE ME DIT : LES PARENTS DOIVENT SAVOIR POURQUOI LE VACCIN À UN ÂGE PREMIER EST SI IMPORTANT. ááPKGáá <> “Je pense que cela offre certains domaines pour, vous savez, l’engagement, l’engagement des patients, vous savez, prendre ce temps avec un parent et simplement discuter de ses préoccupations plusieurs fois peut être tout ce dont ils ont besoin pour réussir.” ce choix de faire vacciner leur enfant. UNE ENQUÊTE RÉALISÉE PAR L’UAMS A CONSTATÉ QU’UN NOMBRE SIGNIFICATIF DE PARENTS EN ARKANSAS HÉSITENT À VACCINER LEURS ENFANTS CONTRE HP-V. ILS DISENT – C’EST PARCE QUE CES PARENTS ONT OBTENU DES INFORMATIONS LIMITÉES OU INEXACTES SUR LE VACCIN. <> “L’une des choses que nous avons constatées à l’échelle nationale depuis la pandémie de COVID est une sorte de déclin des vaccinations traditionnelles des enfants. Et cela est en grande partie lié aux inquiétudes des parents concernant le vaccin, ses effets secondaires et ses effets à long terme. “. J’ai interrogé un médecin associé sur les effets secondaires du vaccin contre le VPH. <> “Certains des effets secondaires les plus courants que nous observons seront une réaction au site d’injection qui s’améliore généralement en quelques jours, peut entraîner, vous savez, une rougeur ou une douleur au site d’injection. D’autres réactions courantes que nous observons sont un petit mal de tête, de la fatigue, des nausées qui disparaissent généralement en 24 à 48 heures. » ááGFXáá LE CDC RECOMMANDE DE VACCINER VOTRE ENFANT ENTRE 11 ET 12 ANS. LA PREMIÈRE DOSE DEVRAIT ÊTRE ADMINISTRÉE À CE MOMENT – ET LA DEUXIÈME DOSE DEVRAIT ÊTRE ADMINISTRÉE 6 À 12 MOIS APRÈS. <> “Nous commençons généralement à cet âge parce que nous voulons nous protéger avant tout rapport sexuel, car cela constituera votre plus grand risque de contact et de contraction du VPH. // Nous commençons donc généralement, euh, avant cet âge. Et ça manière dont les femmes sont protégées et ne courent aucun risque de cancer du col de l’utérus. LE CDC DIT AUSSI QUE LES PERSONNES AYANT UN SYSTÈME IMMUNITAIRE AFFAIBLI PEUVENT ÊTRE MOINS CAPABLES DE COMBATTRE LES INFECTIONS HP-V – ET PLUS PROBABLES DE DÉVELOPPER

Les parents de l’Arkansas hésitent à vacciner leurs enfants contre le VPH, révèle une nouvelle étude Mise à jour : 17h34 CST le 31 janvier 2024

Une nouvelle étude publiée mercredi par l’Université de l’Arkansas pour les sciences médicales révèle qu’un nombre important de parents de l’Arkansas hésitent à vacciner leurs enfants contre le virus du papillome humain (VPH). “Je pense que cela offre des domaines pour, vous savez, l’engagement, l’engagement des patients, vous savez, prendre ce temps avec un parent et simplement discuter de ses préoccupations à plusieurs reprises peut être tout ce dont ils ont besoin pour faire ce choix pour obtenir leur enfant vacciné », a déclaré le Dr Rachel Purvis, professeur adjoint à l’UAMS Northwest et l’un des principaux chercheurs de l’étude. L’étude a révélé que l’hésitation des parents est souvent due au fait de recevoir des informations limitées ou inexactes sur le vaccin. “L’une des choses que nous avons constatées à l’échelle nationale depuis la pandémie de COVID est une sorte de déclin des vaccinations traditionnelles des enfants. Et cela est en grande partie lié aux inquiétudes des parents concernant le vaccin, ses effets secondaires et ses effets à long terme. “, a déclaré Purvis. Whitney Oliver, médecin associé à Northwest Health, a abordé les effets secondaires du vaccin contre le VPH. “Certains des effets secondaires les plus courants que nous observons sont une réaction au site d’injection qui s’améliore généralement en quelques jours, peut entraîner, vous savez, une rougeur ou une douleur au site d’injection. D’autres réactions courantes que nous observons sont un peu “un peu de mal de tête, de fatigue, de nausée qui disparaissent généralement en 24 à 48 heures”, a déclaré Oliver. Les Centers for Disease Control and Prevention recommandent de vacciner les enfants contre le VPH entre 11 et 12 ans, la première dose étant administrée ensuite et la deuxième dose. administré 6 à 12 mois après. “Nous commençons généralement à cet âge parce que nous voulons nous protéger avant tout rapport sexuel, car cela représente votre plus grand risque de contact et de contraction du VPH. Nous commençons donc généralement avant cet âge. Et de cette façon, les femmes sont protégées et non exposées au risque de cancer du col de l’utérus”, a déclaré Oliver. Le CDC note également que les personnes dont le système immunitaire est affaibli peuvent être moins capables de lutter contre les infections par le VPH et plus susceptibles de développer davantage de problèmes de santé. “Le VPH est la quatrième cause de cancer chez les femmes dans le monde, c’est donc un cancer très répandu qui a également un taux de mortalité élevé », a déclaré Oliver. Elle a également abordé certaines des idées fausses concernant le vaccin contre le VPH. “Je pense que l’une des plus grandes idées fausses que je vois dans ma pratique quotidienne avec le vaccin contre le VPH est, vous savez, beaucoup d’idées fausses sur les données de sécurité. Euh, certaines des plus grandes idées fausses que j’entends sont que, vous savez, cela pourrait provoquer l’infertilité et a de nombreux effets indésirables graves, dans les deux études. Il n’y avait aucune preuve qu’il y avait un lien avec l’infertilité. Et les, vous savez, les événements indésirables étaient très, très rares, les plus courants “Il s’agit d’une réaction au site d’injection, vous savez, qui est courante avec la plupart des vaccins”, a déclaré Oliver. Selon le CDC, la vaccination des enfants contre le VPH prévient plus de 90 % de ces cancers, y compris les cancers que les femmes et les hommes peuvent contracter. “Le VPH est le virus expliqué à 90 % et est la cause de 90 % de tous les cancers du col de l’utérus et de l’anus, ainsi que de 70 % des cancers du vagin. Mais c’est un virus qui peut provoquer des verrues génitales et d’autres choses en dehors du cancer”, a déclaré Oliver.