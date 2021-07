Les parents de l’actrice de Balika Vadhu, décédée Pratyusha Banerjee, « forcés de vivre dans une maison d’une chambre », dit son père « se battront jusqu’à la fin » | Nouvelles télévisées

New Delhi: Les parents de l’actrice de télévision décédée Pratyusha Banerjee souffrent d’une crise financière après la disparition soudaine de leur fille et se sont ouverts sur leur crise. Son père Shankar Banerjee a révélé qu’ils sont obligés de vivre dans une seule maison BHK, car ils ont tout perdu après la mort de Pratyusha’a.

Dans une interview avec Aaj Tak Hindi, le père de Pratyusha Banerjee, Shankar Banerjee, a déclaré: « Après cet accident (la mort de Pratyusha), il semble qu’une énorme tempête est arrivée et nous a tout emporté. Nous n’avions plus un seul centime avec nous. Nous ont tout perdu en combattant le deuxième cas. »

« Nous n’avions pas d’autre soutien que Pratyusha. Elle nous a emmenés dans les hauteurs et après sa mort, nous sommes ici en bas. Nous sommes maintenant obligés de vivre dans une seule pièce. Cette affaire nous a tout pris et plusieurs fois nous avons été obligés de contracter des prêts », a déclaré son père au portail hindi.

Shankar Banerjee a révélé que sa mère travaille ces jours-ci dans une garderie pendant qu’il écrit des histoires pour joindre les deux bouts. « Nous sommes confrontés à un manque d’argent mais n’avons pas perdu espoir. Je continuerai à me battre pour ma fille Pratyusha jusqu’à mon dernier souffle et demanderai justice pour elle. »

Pratyusha Banerjee est devenue une star du jour au lendemain avec ‘Balika Vadhu’. Elle est décédée le 1er avril 2016 et sa disparition choquante a laissé sa famille, ses amis et ses fans en deuil. L’actrice a été retrouvée pendue dans son appartement de Bombay. Elle a également participé à Bigg Boss 7 avec Kamya Punjabi et Gauahar Khan.

Ses parents Shankar et Soma auraient déposé un FIR auprès du poste de police local de Mumbai, alléguant que Rahul Raj, qui vivait avec leur fille, avait torturé mentalement et émotionnellement l’actrice et l’avait poussée au suicide. Ses parents étaient soutenus par une actrice de télévision Kamya Panjabi et le producteur Vikas Gupta.

Cependant, 3 mois après la mort de Pratyusha, Rahul a été libéré sous caution par la Haute Cour de Bombay.

Il avait affirmé qu’ils prévoyaient de se marier en décembre 2016, mais Pratyusha était « profondément perturbée et frustrée » en raison de « l’ingérence constante de ses parents ».