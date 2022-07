Les parents de la victime de Sandy Hook au procès d’Alex Jones réclament 150 millions de dollars de dommages et intérêts

AUSTIN, Texas – Les avocats des parents d’un enfant tué dans la fusillade de l’école de Sandy Hook ont ​​déclaré mardi à un jury ici que le diffuseur de complot Alex Jones devrait leur payer 150 millions de dollars pour avoir affirmé qu’ils étaient complices d’un complot gouvernemental visant à simuler la fusillade comme un prétexte pour les efforts de contrôle des armes à feu.

Le chiffre de 150 millions de dollars, proposé par l’avocat des parents, Mark Bankston, représente la première fois que la famille d’une victime de Sandy Hook a mis un chiffre en dollars sur la souffrance de M. Jones et de son site Web et diffusion Infowars, basée à Austin, causée par répandre des mensonges sur la fusillade du 14 décembre 2012 à Newtown, dans le Connecticut, qui a tué 20 élèves de première année et six éducateurs.

Le montant en dollars, bien qu’important, était approprié, a déclaré M. Bankston, qualifiant les fausses déclarations de M. Jones de “la campagne de diffamation et de calomnie la plus méprisable et la plus vile de l’histoire américaine”.