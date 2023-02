Les parents de la mère disparue Nicola Bulley révèlent la dernière conversation avec leur fille la veille de sa disparition

DISPARU Les parents de Nicola Bulley craignent que quelqu’un ne l’ait « attrapée » car elle était de « bonne humeur » lorsqu’ils se sont parlé un jour avant sa disparition.

L’homme de 45 ans a été vu pour la dernière fois à St Michael’s à Wyre, dans le Lancashire, vers 9 h 15 vendredi.

Les parents de Nicola ont parlé de leur agonie Crédit : Instagram

Un mystère entoure sa disparition après que son téléphone portable a été retrouvé à proximité, toujours connecté à une conférence téléphonique professionnelle.

L’épagneul springer de Nicola, Willow, a également été découvert – sans aucune trace de la mère disparue.

Ses parents Ernest, 73 ans, et Dot, 72 ans, ont maintenant exprimé leurs craintes et disent que la disparition de Nicola est totalement hors de propos.

Ils ont également déclaré au Mirror “nous n’arrêterons jamais de la chercher” alors que la recherche entrait dans son cinquième jour.

Se souvenant de la dernière conversation avec sa fille, Ernest a déclaré: “Elle avait l’esprit génial, nous avons récupéré les enfants le jeudi avant sa disparition, comme nous le faisons tous les jeudis.

“Nous les avons ramenés à la maison, Nicola avait eu une réunion avec son patron à Garstang et elle a dit pouvez-vous rester un peu plus tard parce que j’ai un client important qui arrive sur Zoom. Nous avons dit” pas de problème “et sommes restés.

“Elle avait fait son travail et elle était très optimiste quant au règlement de son hypothèque.

“J’ai dit que nous ferions mieux d’y aller maintenant et Nicola est venue à la porte d’entrée, et je l’ai embrassée et lui ai dit que je l’aimais et que c’était la dernière conversation que j’ai eue avec elle.”

La police du Lancashire a déclaré qu’elle traitait l’affaire comme une enquête sur une personne disparue, mais qu’elle gardait l’esprit ouvert.

La force dit également que rien ne suggère que le promeneur de chiens a été attaqué.

Mais Ernest a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que Nicola soit tombée dans la rivière alors qu’elle promenait le chien Willow, craignant donc que quelqu’un ne l’ait “attrapée”.

Il a dit avoir demandé au sergent s’il y avait une chance qu’elle soit “prise”, mais on lui a dit que la police ne pense pas que ce soit le cas.

Mais Ernest a ajouté: “J’ai dit” comment pouvez-vous savoir cela? “, C’est une zone tellement isolée, la seule façon dont cela s’est produit est si c’était quelqu’un qui la connaissait.”

Ernest a déclaré que la famille “craignait de penser” qu’ils ne reverraient jamais Nicola car il ne savait pas comment ils géreraient cela “pour le reste de nos vies”.

Parlant des enfants de sa fille, il a ajouté: “Nous ne savons pas combien de temps nous pouvons continuer avant qu’ils ne réalisent, ils pensent que maman va bientôt rentrer à la maison, mais si cela continue encore et encore, je ne sais pas où nous allons aller ou quoi leur dire.

La mère de Nicola, Dot, a également raconté à quel point les nuits sont les plus difficiles “quand il fait noir” alors qu’elle se demande comment et où est sa fille.

Cela survient après que la police a retrouvé un “témoin potentiellement clé” qui a peut-être été la dernière personne à avoir vu Nicola alors qu’il promenait son propre chien vers 9h15.

Une chronologie a également commencé à émerger des minutes qui ont précédé la disparition de Nicola.

La mère de deux enfants avait emmené ses filles, âgées de six et neuf ans, à l’école, puis était partie faire sa promenade matinale habituelle avec son chien.

À 9 h 01, l’employeur de Nicola, Exclusively Mortgages, a déclaré qu’elle s’était connectée à une réunion d’équipe, mais que sa caméra et son microphone étaient éteints.

Elle a été vue pour la dernière fois marchant vers l’est le long du chemin de halage de la rivière Wyre à 9 h 15 le 27 janvier.

Un passant a alerté l’école pour enfants après avoir découvert Willow, sa laisse et son harnais pour chien et le téléphone de Nicola sur un banc en direction de Wyreside Farm Caravan Park.

Une recherche approfondie a été lancée pour retrouver la maman de deux enfants, impliquant la police, les pompiers, les secours en montagne, les équipes sous-marines et la communauté locale.

Les agents continuent de fouiller les zones boisées, les fossés, les bords d’eau et le terrain d’une maison abandonnée.

Le partenaire de Nicola, Paul Ansell, a dit aux enfants ce week-end “Maman est perdue”, les faisant fondre en larmes.

S’exprimant au domicile familial d’Inskip, Paul a déclaré précédemment: “C’est juste un enfer perpétuel. Incrédulité totale.

“Tout ce que nous pouvons dire, c’est que nous devons la retrouver. Elle a deux petites filles qui ont besoin de leur maman à la maison.

“Nous devons recevoir de bonnes nouvelles maintenant.”

Nicola a été décrite comme blanche, mesurant 5 pieds 3 pouces avec des cheveux mi-longs châtain clair

Elle a été vue pour la dernière fois portant une longue veste gilet noire avec une capuche, un jean noir et des bottes en caoutchouc vert olive avec ses cheveux en queue de cheval.

Nicola a un accent d’Essex et des liens avec la région de Thornton-Cleveleys près de Blackpool.

Quiconque l’a vue ou a des informations sur l’endroit où elle pourrait se trouver est prié d’appeler le 101, en citant le journal 473 du 27 janvier.

La force a dit d’appeler le 999 pour signaler les observations immédiates.

Nicola a disparu la semaine dernière alors qu’elle promenait son chien Crédit : Instagram

Willow a ensuite été retrouvée sans son harnais et sa laisse Crédit : Facebook

Le partenaire Paul a parlé de son “enfer perpétuel” 1 crédit

Les équipes de sauvetage ont cherché près d’une maison abandonnée Crédit : Dave Nelson