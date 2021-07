Les parents de la classe moyenne font pression sur les enseignants pour qu’ils donnent les meilleures notes à leurs enfants après l’annulation des examens

Les parents de la classe moyenne PUSHY font pression sur les enseignants pour qu’ils donnent à leurs enfants les meilleures notes après l’annulation des examens cette année, révèle une nouvelle recherche.

Environ un enseignant sur quatre (23 pour cent) dans les écoles privées déclare que les mères et les pères qui s’immiscent les ont « fait pressions » pour qu’ils donnent des notes gonflées.

Des recherches révèlent que des parents arrogants de la classe moyenne font pression sur les enseignants pour qu’ils donnent les meilleures notes à leurs enfants après l’annulation des examens cette année Crédit : Alamy

Alors qu’un enseignant sur sept (17%) des écoles publiques des zones riches a dit la même chose, un sondage de 3 321 enseignants réalisé par le Sutton Trust a révélé.

Des parents aux coudes acérés ont même menacé de faire appel aux avocats pour contester les notes s’ils les jugeaient trop faibles, ont averti les enseignants.

Les experts ont déclaré que les enfants pauvres mais brillants pourraient finir par perdre les meilleures places universitaires à cause de la pression.

Seulement 11% des enseignants des écoles publiques des zones les plus pauvres ont déclaré avoir été approchés.

Le député conservateur Robert Halfon, président du comité restreint de l’éducation, a averti qu’il y a un danger que les élèves de la classe ouvrière soient laissés pour compte dans la course aux meilleures notes.

Il a déclaré : « Nous devons nous assurer qu’il s’agit d’un système d’examens qui ne favorise pas seulement les nantis.

« Nous ne pouvons pas simplement permettre aux coudes et aux talons acérés de faire de leur mieux simplement parce qu’ils savent comment faire fonctionner le système. »

Le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, a de nouveau annulé les examens cette année en raison des blocages de Covid.

Au lieu de cela, les enseignants décideront des notes GCSE et A Level à donner.

Le système d’urgence devrait déclencher une énorme inflation des notes et voir les universités submergées d’élèves qui ont les notes nécessaires pour suivre des cours.

Des enseignants inquiets ont déjà averti que des parents arrogants tentaient de les forcer à donner des notes exceptionnelles en menaçant d’appeler les avocats.

Geoff Barton, secrétaire général de l’Association of School and College Leaders (ASCL), a déclaré aux députés plus tôt ce mois-ci : « Je pense que nous verrons un grand nombre d’appels au-delà des appels prioritaires.

« Et encore une fois, nous voyons déjà des exemples de certains parents exerçant une certaine pression sur certaines personnes, disant – ma fille a besoin de certaines notes pour aller à l’université – s’ils ne les obtiennent pas, j’ai un avocat en ligne. »

Répondant aux conclusions de l’enquête, il a ajouté : « De nombreux enseignants ont eu la contrainte supplémentaire de faire face à la pression des parents.

« Nous savons que ces parents pensent qu’ils font de leur mieux pour leurs enfants.

«Mais c’est encore un autre problème qui a ajouté au stress d’une période extrêmement stressante.

Robert Halfon a déclaré: « Nous devons nous assurer qu’il s’agit d’un système d’examens qui ne favorise pas seulement les nantis » Crédit : Le Soleil

Gavin Williamson a encore annulé les examens cette année en raison des blocages de Covid Crédit : La Méga Agence

« Et les notes sont bien sûr basées sur les preuves des performances des élèves plutôt que sur les parents qui ont les coudes les plus pointus. »

Une porte-parole du ministère de l’Éducation a déclaré : « Il n’y a personne de mieux placé pour juger les capacités des jeunes que leurs enseignants, c’est pourquoi, en l’absence d’examens formels, les enseignants déterminent les notes des élèves cette année et les aident à progresser vers leur prochain étape.

« Aucun enseignant ne devrait être soumis à une pression indue et les notes sont soumises à des contrôles internes plus larges dans les écoles et à des contrôles externes par les commissions d’examen pour s’assurer qu’elles reflètent fidèlement le travail des élèves. »