Les parents de KRISTIN Smart ont intenté jeudi une action en justice contre le père de son meurtrier présumé, affirmant qu’il avait enterré et récemment déplacé les restes de l’étudiant californien disparu de sa propriété.

Ruben Flores, 80 ans, a été accusé de complicité de meurtre après que les autorités ont déclaré qu’il avait aidé son fils, Paul Flores, à se débarrasser du corps de Smart après l’avoir tuée lors d’une tentative de viol en 1996.

Ruben Flores, 80 ans, a été accusé de complicité de meurtre après que les autorités ont déclaré qu’il avait aidé son fils, Paul Flores, à se débarrasser du corps de Smart Crédit: AP

Smart a été tué lors d’une tentative de viol en mai 1996, selon les procureurs Crédit: Reuters

La police a été vue en train de fouiller sous le pont de Ruben Flores en mars, où le corps aurait été entreposé une fois Crédit: AP

L’aîné Flores a été libéré de la prison du comté de San Louis Obispo mercredi vers 23 heures après avoir déposé une caution de 50000 $.

Sa caution avait initialement été fixée à 250000 $, mais a été abaissée par un juge plus tôt mercredi car il souffre de problèmes de santé et n’est pas considéré comme un risque de fuite.

Paul Flores, 44 ans, s’est vu refuser la caution et est toujours en prison.

Ancien camarade de classe de Smart, il était la dernière personne connue à la voir vivante, après l’avoir raccompagnée chez elle après une soirée fraternelle à la California Polytechnic State University le week-end du Memorial Day, 1996.

Smart a été porté disparu trois jours plus tard et aucune trace d’elle n’a été retrouvée depuis.

Jeudi, un jour après la libération de Ruben Flores, la famille de Smart a intenté une action en justice contre le père assiégé, l’accusant d’avoir jeté le corps de Kristen « comme des ordures humaines ».

Le procès affirme que le corps de Smart a été enterré une fois dans l’arrière-cour de Ruben Flores et qu’il a déplacé le corps «sous le couvert de l’obscurité» vers un autre endroit quelques jours après que les enquêteurs ont fouillé son domicile à Arroyo Grande en février 2020.

L’avocat Jim Murphy, qui représente depuis longtemps la famille Smart, affirme également que Ruben a eu l’aide de la mère de Paul, Susan Flores, et de son petit ami, Mike McConville, pour déterrer et redistribuer les restes.

Susan Flores et McConville sont nommés «Doe 1» et «Doe 2» dans le procès, mais Murphy a révélé leur identité dans une interview avec KSBY.

Paul Flores a été accusé de meurtre et a satisfait non coupable Crédit: AP

Le procès affirme que Susan Flores (ci-dessus) a aidé à déterrer le corps Crédits: KSBY

La mère de Kristin, Denis Smart, est vue tenant une photo de sa fille Crédit: Your Own Backyard / Chris Lambert

Murphy pense que les restes peuvent avoir été dispersés à un ou plusieurs autres endroits.

L’avocat a déclaré au San Luis Obispo Tribune qu’un témoin confidentiel connu des forces de l’ordre avait vu les restes être enlevés.

Le procès accuse Ruben Flores d’infliger intentionnellement une détresse émotionnelle à la famille Smart en cachant le corps de Kristin Smart pendant 25 ans.

«Si les restes de Kristin n’avaient pas été cachés, recachés puis déplacés à nouveau, il est raisonnablement probable que (ses parents) auraient pu retrouver les restes de leur fille et auraient eu la possibilité d’organiser un service funéraire,» le procès lit.

« Au cours de laquelle leur fille pouvait être enterrée dans un lieu d’honneur et de dignité, contrairement aux circonstances actuelles où le corps de leur fille était jeté comme des ordures humaines. »

Kristin Smart, 19 ans, a été vue pour la dernière fois vivante à la maison après une soirée fraternelle hors campus le 25 mai 1996. Crédit: Document

Murphy affirme que Ruben Flores, Susan Flores et McConville ont travaillé sous la maison de Ruben pendant la nuit du 9 février 2020 ou vers cette date. Crédit: AP

Un panneau de sensibilisation à la disparition de Smart est un pilier de la région depuis sa disparition Crédit: Your Own Backyard / Chris Lambert

Dans le procès, Murphy affirme que Ruben Flores, Susan Flores et McConville ont travaillé sous la maison de Ruben pendant la nuit du 9 février 2020 ou vers cette date.

La date citée est juste quelques jours après que les enquêteurs ont signifié un mandat de perquisition à la maison.

De là, Murphy a déclaré qu’il y avait des « preuves convaincantes » que les restes de Kristin avaient été retirés de la propriété de Ruben et dispersés dans la région de Huasna.

« Le défendeur Ruben Flores et [Susan and McConville], par leurs actions consistant à retirer les restes de Kristin Smart de son emplacement et à les déplacer vers un ou des endroits non divulgués, ont commis des actes d’une telle méchanceté, dépravation et cruauté que, par leur définition même, causer une détresse émotionnelle grave aux plaignants, le mère naturelle et père de Kristin Smart », lit-on dans le costume.

Les procureurs ont également déclaré plus tôt cette semaine que de nouvelles preuves biologiques « accablantes » avaient été découvertes montrant que le corps de Smart avait été enterré une fois sous le pont de la maison de Ruben Flores mais avait été « récemment » déplacé.

Lors d’une perquisition de la maison de Ruben Flores en mars, les enquêteurs ont été vus en train de se concentrer sur une zone de treillis sous le pont de la propriété où « la saleté avait été retirée d’un trou », selon Murphy.

Une perquisition ultérieure de la propriété a également été effectuée plus tôt ce mois-ci, après l’arrestation de Ruben Flores et de son fils.

L’avocat de la défense de Ruben Flores, Harold Mesick, a refusé de commenter le procès de la famille Smart, invoquant une ordonnance de bâillon dans l’affaire pénale.

Le Sun a également contacté le département du shérif de San Luis Obispo pour commenter les allégations.

Paul Flores (ci-dessus en 1996) a longtemps été soupçonné de la disparition de Kristin Smart Crédit: Your Own Backyard / Chris Lambert

Les procureurs ont également déclaré plus tôt cette semaine que de nouvelles preuves biologiques avaient été découvertes montrant que le corps de Smart avait déjà été enterré sous le pont de la maison de Ruben Flores. Crédit: AP

Kristin Smart, 19 ans, a été vue pour la dernière fois vivante à la maison après une soirée fraternelle hors campus le 25 mai 1996.

Quelques instants plus tôt, elle avait été découverte évanouie sur une pelouse à l’extérieur de la fête à 2h30 du matin.

Plusieurs étudiants sont intervenus pour réveiller Smart, bien que ce soit Paul Flores qui se soit porté volontaire pour la raccompagner à son dortoir.

Il a dit à la police peu après sa disparition qu’elle «marchait très lentement» et qu’il avait serré sa taille dans ses bras pour la garder au chaud pendant qu’ils marchaient.

Selon Flores, il a déposé Smart à un pâté de maisons de son dortoir à Muir Hall, avant de retourner dans sa chambre dans un dortoir séparé, Santa Lucia.

Mais Smart n’est jamais rentré chez lui cette nuit-là et elle a été portée disparue trois jours plus tard.

Paul Flores photographié au tribunal la semaine dernière Crédit: SLO Courts

Ruben Flores a été libéré sous caution mercredi vers 23 heures de la prison du comté de San Louis Obispo après avoir déposé une caution de 50000 $ Crédit: SLO Courts

Flores était considérée comme une personne intéressée par la disparition de l’offset.

La police a passé des heures avec lui chaque jour pendant plus d’une semaine après la disparition de Smart, retraçant son chemin de retour de la fête avec elle ce soir-là.

Au moment où il a été interrogé par la police, Flores avait un œil au beurre noir et des égratignures aux genoux.

Mais de nombreux échecs dans l’enquête suivraient – y compris des preuves perdues et des pistes manquées – laissant la famille de Smart sans réponses pendant 25 ans.

Cependant, cela a changé en 2016 après que de nouvelles preuves non spécifiées ont été révélées et que Flores a été officiellement déclaré suspect.

Le bureau du shérif a également enquêté sur les appels téléphoniques et les SMS de Paul Flores au cours des deux dernières années, ce qui, selon les responsables, a aidé à découvrir des preuves «utiles».

Paul Flores a ensuite été désigné par la police comme le « principal suspect » en mars de cette année, et des chiens cadavres ont été vus en train de récurer la propriété de Ruben Flores le lendemain.

Moins d’un mois plus tard, le duo père et fils a été placé en garde à vue.

Murphy, qui a travaillé pour la famille Smart pendant plus de la moitié de sa carrière juridique de 46 ans, a déclaré qu’il était en larmes après les arrestations de Paul et Ruben Flores et a déclaré qu’il savourait l’idée de pouvoir assister au résultat de la cas après tant d’années.

« Pour toujours pratiquer et regarder le dernier chapitre se dérouler est la plus grande récompense pour moi », a déclaré Murphy.

Paul et Ruben Flores devraient être de retour au tribunal pour des audiences de routine les 17 mai et 21 juin, et une audience préliminaire – qui comprendra des témoignages et des preuves soumis dans l’affaire – est prévue pour le 6 juillet.