Les parents de Gio Reyna ont signalé le différend domestique de Gregg Berhalter à US Soccer

L’équipe masculine de football des États-Unis a été plongée dans la tourmente publique mercredi lorsque la famille Reyna a déclaré avoir informé la Fédération américaine de football d’un incident vieux de plusieurs décennies impliquant Gregg Berhalter et sa femme en réponse au dénigrement de la jeune star Gio Reyna par l’entraîneur.

Berhalter a déclaré mardi que son comportement de 1991 dans lequel il avait donné un coup de pied à la femme qui allait devenir sa femme était “honteux” et qu’il était “impatient de poursuivre mes conversations avec US Soccer sur l’avenir”.

L’entraîneur américain Gregg Berhalter admet avoir donné un coup de pied à sa future épouse lors d’un incident en 1991 Lire la suite

La Fédération américaine de football a commandé une enquête par un cabinet d’avocats extérieur, ainsi que l’examen du personnel de la performance de l’équipe au cours du cycle de quatre ans. Tout cela laisse la direction du programme incertaine alors que commence la préparation de la Coupe du monde 2026, que les États-Unis co-organiseront.

“De toute évidence, ce n’est pas une période positive pour le football dans ce pays et pour notre équipe nationale masculine”, a déclaré mercredi la présidente de l’USSF, Cindy Parlow Cone, lors d’une conférence de presse.

Pour l’instant, Anthony Hudson, membre du staff de Berhalter, entraînera l’équipe masculine avant les exhibitions contre la Serbie le 25 janvier et la Colombie trois jours plus tard.

Le directeur sportif de l’USSF, Earnie Stewart, ancien coéquipier de Reyna et Berhalter, a été délégué par Parlow Cone et le conseil d’administration de l’USSF pour faire une recommandation d’entraîneur.

“Gregg Berhalter, jusqu’à ce que l’enquête et l’examen aient lieu, est toujours à l’étude pour le poste d’entraîneur-chef”, a déclaré Stewart.

La controverse est devenue un différend public désordonné impliquant Berhalter; l’ancien capitaine américain Claudio Reyna, qui était le témoin du mariage de Berhalter ; Danielle Egan Reyna, ancienne joueuse américaine ; Rosalind Santana Berhalter, la femme de l’entraîneur et colocataire d’Egan à l’université; et Gio Reyna, le milieu de terrain de 20 ans limité à 53 minutes par Berhalter lors de la Coupe du monde 2022.

Cela fait suite à un règlement de 24 millions de dollars par l’USSF l’année dernière d’un procès pour discrimination intenté par des joueuses américaines et à une enquête indépendante qui a révélé des abus émotionnels systémiques et des inconduites sexuelles dans la National Women’s Soccer League.

L’USSF a annoncé mardi que Berhalter faisait l’objet d’une enquête. L’entraîneur, dont le contrat a expiré le mois dernier, a simultanément publié une déclaration disant qu’une personne avait contacté l’USSF “en disant qu’ils avaient des informations sur moi qui me feraient tomber”.

Danielle Reyna a déclaré qu’elle avait informé Stewart de l’incident de 1991 le 11 décembre, cinq jours après que Berhalter eut fait des remarques lors du Sommet sur le leadership moral de l’Institut HOW pour la société qui ne citait pas un joueur par son nom mais critiquait clairement Gio Reyna. Des extraits ont été publiés dans un bulletin d’information de Charter Works, qui a déclaré que les remarques avaient été “faussement éclairées par erreur pour publication”.

“Je voulais lui faire savoir que j’étais absolument outrée et dévastée que Gio ait été placé dans une position aussi terrible, et que je me sentais très personnellement trahie par les actions de quelqu’un que ma famille considérait comme un ami depuis des décennies”, a déclaré Danielle Reyna. dans un communiqué mercredi. “Dans le cadre de cette conversation, j’ai dit à Earnie que je pensais qu’il était particulièrement injuste que Gio, qui s’était excusé d’avoir agi de manière immature à propos de son temps de jeu, soit toujours traîné dans la boue lorsque Gregg avait demandé et reçu le pardon d’avoir fait quelque chose de si bien pire au même âge.

Berhalter et sa femme Rosalind avaient “parlé ouvertement” à ce sujet, a déclaré l’USSF mardi, et Berhalter a admis le coup de pied. Mais Danielle Reyna a critiqué la description de Berhalter des événements de 1991.

“Les déclarations d’hier minimisent considérablement les abus de la nuit en question”, a-t-elle déclaré. « Rosalind Berhalter était ma colocataire, coéquipière et meilleure amie, et je l’ai soutenue à travers le traumatisme qui a suivi. Il m’a fallu beaucoup de temps pour pardonner et accepter Gregg par la suite, mais j’ai travaillé dur pour lui donner la grâce, et j’ai finalement fait d’eux et de leurs enfants une grande partie de la vie de ma famille.

“J’aurais voulu et attendu qu’il accorde la même grâce à Gio. C’est pourquoi la situation actuelle est si douloureuse et difficile.

L’USSF a engagé le cabinet d’avocats Alston & Bird pour enquêter sur la situation. Le nouveau PDG de l’USSF, JT Batson, a déclaré que l’entreprise essaierait de déterminer si Jay Berhalter, le frère de Gregg qui était le directeur commercial de l’USSF en 2018, était au courant de l’incident au moment de l’embauche de son frère.

“Aucun de nos dirigeants actuels n’était au courant de cela”, a déclaré Batson à propos de l’incident de 1991. “C’est quelque chose qu’Alston & Bird, dans le cadre de l’enquête, essaieront, j’en suis sûr, de comprendre.”

L’équipe masculine américaine a été éliminée de la Coupe du monde 2022 avec une défaite 3-1 contre les Pays-Bas 3-1 en huitièmes de finale. Berhalter a été interrogé à plusieurs reprises par les médias sur le manque de temps de jeu de Reyna.

“J’ai moi aussi été contrarié par les commentaires de Gregg à propos de Gio après le départ des États-Unis de la Coupe du monde, et j’ai également fait appel à Earnie Stewart le 11 décembre pour lui demander d’empêcher tout commentaire supplémentaire”, a déclaré Claudio Reyna dans un communiqué séparé.

Claudio Reyna a fait 112 apparitions pour les États-Unis de 1994 à 2006 et a été capitaine des États-Unis lors de deux Coupes du monde. Gio Reyna a fait ses débuts en 2020 et compte 16 apparitions.

Danielle Reyna a soutenu qu’elle n’avait jamais menacé de faire chanter Berhalter et n’avait jamais demandé qu’il soit renvoyé.

“Je suis désolée que cette information soit devenue publique, et je regrette d’avoir joué un rôle dans quelque chose qui pourrait rouvrir des blessures du passé”, a déclaré Danielle Reyna.

Hudson, quant à lui, entraînera ce qui devrait être une liste principalement de la Major League Soccer le mois prochain. Le joueur de 41 ans a été embauché comme entraîneur de l’équipe américaine des moins de 20 ans en janvier 2020, et un an plus tard est devenu entraîneur adjoint de Berhalter.

“Chaque joueur qui a un passeport américain sera éligible pour jouer pour notre équipe nationale américaine”, a déclaré Stewart. “Je n’ai aucun problème à aller de l’avant en ce qui concerne n’importe quel joueur quand il s’agit de notre équipe nationale américaine qui peut contribuer.”

Le personnel d’Hudson comprendra l’entraîneur adjoint américain BJ Callaghan et l’actuel entraîneur américain des moins de 20 ans Mikey Varas. Luchi Gonzalez, l’autre entraîneur adjoint américain, a accepté l’été dernier de devenir l’entraîneur des Earthquakes de San Jose de la MLS après la Coupe du monde.

Hudson a également entraîné Newport de cinquième rang en Angleterre en 2011, l’équipe nationale de Bahreïn en 2013 et 2014, l’équipe nationale de Nouvelle-Zélande de 2014 à 17 et les Colorado Rapids de la Major League Soccer de 2017 à 19.

L’équipe masculine des États-Unis n’avait pas été impliquée dans une agitation publique de cette ampleur depuis 1998, lorsque les Américains avaient perdu trois matchs consécutifs de Coupe du monde et terminé derniers du tournoi parmi le dénigrement public de l’entraîneur Steve Sampson. Sampson a déclaré en 2010 qu’il avait retiré John Harkes de l’équipe nationale deux mois avant la Coupe du monde 1998 parce que le capitaine américain avait une liaison avec la femme d’un coéquipier, ce que Harkes a nié.