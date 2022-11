Les parents de Gabby Petito assassiné règlent l’affaire contre la succession du fiancé Brian Laundrie pour 3 millions de dollars

Les parents de Gabby Petito ont reçu 3 millions de dollars dans le cadre de la poursuite pour mort injustifiée intentée contre la succession de son fiancé et meurtrier, Brian Laundrie.

Le couple était en voyage à travers le pays en 2021 lorsque la YouTubeuse a disparu – sa disparition a fait la une des journaux mondiaux.

Elle a ensuite été retrouvée morte, et peu de temps après, Laundrie a également disparu, avant que son corps ne soit découvert près de chez lui avec une note avouant le meurtre de Petito.

Les parents de Gabby Petito, la blogueuse de voyage de 22 ans dont la disparition et le meurtre ont captivé les Américains l’année dernière, ont conclu un règlement de 3 millions de dollars dans le procès pour mort injustifiée qu’ils ont intenté contre la succession de son fiancé, Brian Laundrie.

Le règlement a été rendu public jeudi, huit mois après que Joseph Petito et Nichole Schmidt ont intenté une action en justice contre la succession de Laundrie dans le comté de Sarasota, en Floride, où résident ses parents, Christopher et Roberta Laundrie.

Petito disparu en août lors d’un road trip “van life” à travers le pays avec Laundrie, 23 ans, après avoir documenté une grande partie des vacances sur les réseaux sociaux. Son corps était découvert le 19 septembre 2021, dans l’ouest du Wyoming. La cause de décès a été déterminé comme étant un étranglement.

Sa disparition a attiré l’attention mondiale, d’abord en tant que sensation sur Internet, puis en tant que mystère tabloïd.

La famille de Laundrie a signalé sa disparition à la mi-septembre. Après des semaines de recherche, les autorités trouvé son corps en octobre dans une région sauvage de Floride non loin de chez lui. Il est mort d’un blessure par balle auto-infligée et avait avoué le meurtre de Petito dans un cahier, a déclaré le FBI.

“La famille Petito a perdu sa fille et s’est également vu refuser la possibilité de confronter son assassin”, a déclaré Patrick Reilly, avocat des parents de Petito, dans un communiqué. “Aucune somme d’argent n’est suffisante pour indemniser la famille Petito pour la perte de leur fille, Gabby, aux mains de Brian Laundrie.”

Reilly a déclaré que le montant du règlement était “arbitraire”, puisque Brian Laundrie n’avait pas 3 millions de dollars.

Tout l’argent récupéré ira à la Fondation Gabby Petito, une organisation à but non lucratif créée après sa mort qui aide les organisations qui soutiennent la localisation des personnes disparues et aide les victimes de violence domestique, a déclaré Reilly.

Une action en justice distincte que les parents de Petito ont intentée contre les parents de Laundrie, alléguant que leur fils leur avait dit du meurtre de Petito avant que son corps ne soit découvert, reste en suspens.

Dans un communiqué, Steven Bertolino, un avocat de la famille Laundrie, a déclaré qu’il espérait que le règlement apporterait “une certaine clôture à ce chapitre de cette tragédie” et qu’il travaillerait avec Reilly pour résoudre le reste du litige.

La famille de Petito aussi déposé un procès de 50 millions de dollars contre la police de Moab, dans l’Utah, où des agents ont arrêté le couple après qu’un témoin a rapporté que Laundrie frappait Petito.

Images de la caméra du corps a montré Petito en train de pleurer en décrivant l’altercation. Les agents n’ont pas détenu le couple et leur ont plutôt ordonné de passer la nuit séparément.