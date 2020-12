Les parents d’un spectateur californien kidnappé en 1991 sur le bord de la route après que son pneu se soit crevé ont parlé de son meurtre pour un nouveau documentaire.

Le corps de Denise Huber a été retrouvé à Prescott Valley, en Arizona, dans le congélateur du meurtrier John Joseph Famalaro en juillet 1994 grâce à un renversement de la police sans rapport avec un camion volé.

Elle avait été frappée à la tête avec un marteau 30 fois et agressée sexuellement. Son corps a été retrouvé avec ses bras menottés derrière le dos et du ruban adhésif sur sa bouche.

Maintenant, ses parents ont raconté à Oxygen le moment où ils ont découvert qu’elle avait été retrouvée morte. Papa Dennis a déclaré: « Je ne me suis jamais senti pire de ma vie. C’est indescriptible. C’est la pire chose qui puisse t’arriver.

John Joseph Famalaro a été reconnu coupable de son meurtre en juillet 1994 après avoir plaidé non coupable; il attend la peine de mort à la prison d’État de San Quentin en Californie.

Le meurtrier de Denise, Famalaro, l’aurait trouvée en train de réparer sa crevaison, avant de l’enlever, de la violer et de la tuer.

Ce n’est que trois ans plus tard, lorsque Jack et Elaine Court, qui ne connaissaient pas Denise, rapporteraient à Famalaro des soupçons qu’il avait volé un camion de déménagement.

Les flics trouveraient son corps à l’intérieur du camion et appréhendaient son assassin.

Mais Dennis a déclaré que le moment où ils avaient trouvé la voiture abandonnée de sa fille disparue trois ans plus tôt, c’était lorsque « nous avons commencé à sentir que tout était fini ».

Maman Ione a ajouté: « C’est juste un sentiment d’impuissance. »

Jack et Elaine Court, qui ne connaissaient pas Denise, ont dénoncé Famalaro parce qu’ils soupçonnaient qu’il avait volé un camion de déménagement; c’est ici que son corps serait retrouvé et son meurtrier appréhendé

Denise, 23 ans, était sortie avec des amis à un concert en juin 1991 quand elle ne rentra pas chez ses parents à Newport Beach. La récente diplômée de l’Université de Californie à Irvine «profitait de la vie et se préparait à s’installer», a déclaré sa mère.

Mais lorsque sa voiture a été retrouvée avec un pneu crevé et que Denise a disparu, ses proches ont commencé à craindre le pire.

Papa Dennis a ajouté: « Nous avons demandé à tous ceux que nous savions de prier et à tous ceux qu’ils savaient prier. Nous étions fondamentalement incapables. Je ne pouvais rien faire, j’étais tellement affligé et inquiet, qu’à ce moment-là, j’ai pensé, je ne pouvais pas descendre plus bas.

«Il semble que Denise venait de disparaître totalement», a déclaré David Snowden, ancien chef du département de police de Costa Mesa.

Mais trois ans plus tard, Jack et Elaine Court ont signalé à leur nouvel associé, Famalaro, des soupçons selon lesquels il avait volé un camion de déménagement.

Le couple était allé chez lui pour acheter des fournitures de peinture. Ils sont devenus méfiants lorsqu’ils ont repéré la camionnette de déménagement recouverte d’herbe envahie malgré le fait que Famalaro leur avait dit qu’il avait déménagé dans la région il y a six mois.

Après avoir pris connaissance des détails du camion, ils ont informé la police de leurs soupçons qu’il avait été volé. Leurs soupçons se sont avérés justes et la police s’est rendue au domicile pour enquêter.

C’est alors qu’ils ont découvert le corps de Denise stocké dans un congélateur à l’arrière du véhicule.

Le corps de Denise au congélateur a été retrouvé trois ans après sa disparition

Le sac à main de Denise a été retrouvé à l’intérieur de la maison de Famalaro et la police a identifié le corps comme elle

Papa Dennis a déclaré: « Elle [Elaine Court] a senti qu’il y avait une traction d’un esprit vers le camion et qu’elle a été obligée par cette traction d’écrire le numéro de plaque d’immatriculation.

Scott Mascher, shérif du département du shérif du comté de Yavapai, a déclaré: « À l’intérieur se trouvaient des sacs en plastique, contenant manifestement quelque chose. Il y avait une odeur et j’ai remarqué du sang gelé au fond du congélateur.

« Lorsque nous avons ouvert le sac en plastique et que nous l’avons décollé, je pouvais voir un bras, et lorsque nous avons commencé à ouvrir davantage le sac, il semblait être une jeune femme adulte. »

Le sac à main de Denise a été retrouvé à l’intérieur de sa maison et la police a identifié le corps comme elle.

Famalaro a été reconnue coupable de son meurtre en juillet 1994 après avoir plaidé non coupable.

Il attend la peine de mort à la prison d’État de San Quentin en Californie.