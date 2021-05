Les parents de Deepika Padukone, Prakash Padukone-Ujjala, la soeur Anisha testent COVID-19 positif

Les parents de Deepika Padukone, Prakash Padukone et Ujjala Padukone, également sœur Anisha Padukone, sont testés positifs pour le coronavirus. Le légendaire joueur de badminton a été admis dans un hôpital de Bengaluru où il suit un traitement. Les rapports l’ont, Prakash est susceptible de sortir de l’hôpital cette semaine même. Vimal Kumar, qui est le directeur de la Prakash Padukone Badminton Academy (PPBA) a confirmé la nouvelle lors d’une interaction avec une agence média.

Il a déclaré: « Il y a environ 10 jours, Prakash, sa femme (Ujjala) et sa deuxième fille (Anisha) ont développé des symptômes et se sont fait tester et les résultats se sont avérés positifs. Ils se sont isolés mais après une semaine, la fièvre de Prakash n’a pas Pas descendu, donc samedi dernier, il a été admis dans un hôpital ici à Bangalore. Il va bien maintenant. Tous ses paramètres sont bons, sa femme et sa fille sont à la maison et lui aussi, espérons-le, sera libéré dans 2-3 jours. «

Il y a quelques semaines, à la suite du couvre-feu de Janta dans le Maharashtra, Deepika et Ranveer Singh se sont rendus à Bangalore pour être avec sa famille. Cependant, les acteurs ou la famille n’ont pas partagé la nouvelle par eux-mêmes sur les réseaux sociaux.

Pendant ce temps, Deepika a récemment partagé une liste de lignes d’assistance en santé mentale vérifiées sur sa page Instagram, soulignant l’importance d’une bonne santé mentale et émotionnelle au moment de la flambée de la pandémie COVID-19.

«Alors que des millions d’entre nous (moi et ma famille y compris) nous efforçons de rester à flot, n’oublions pas que notre bien-être émotionnel dans cette crise actuelle est tout aussi important! Souvenez-vous que vous n’êtes pas seuls. plus important encore, il y a HOPE! #YouAreNotAlone @tlllfoundation », a-t-elle écrit, avec 12 diapositives dans des tons de rose variés qui contiennent les chiffres essentiels.