La plupart des districts scolaires du New Jersey ont partiellement rouvert, mais un enfant sur quatre vit toujours dans un district où les écoles publiques sont fermées. Aucun État du Nord-Est n’avait plus de districts reposant sur un enseignement entièrement virtuel début mars que le New Jersey, selon Revenir pour apprendre, une base de données créée par un groupe de réflexion conservateur, l’American Enterprise Institute et le Davidson College. Dans tout le pays, seuls sept États avaient une plus grande proportion d’enseignement à distance.

Alors que la distribution de vaccins s’est accélérée et que le président Biden a signalé une poussée pour des réouvertures plus larges, la frustration des parents s’est accrue, en particulier dans les banlieues aisées du New Jersey, où les écoles à la réputation stellaire sont une des principales raisons pour lesquelles les familles sont prêtes à payer certaines des plus élevées du pays. les taxes.

Ces parents ont intenté des poursuites au fédéral, organisé des manifestations, créé des pétitions en ligne et se sont présentés à des réunions virtuelles du conseil scolaire pour exiger une instruction en personne élargie.

La pression pour ouvrir plus complètement les écoles survient alors que le taux d’infection dans le New Jersey, qui est petit et densément peuplé, reste obstinément élevé: avec une moyenne hebdomadaire de 45 cas pour 100000 habitants, l’État est en tête du pays en termes de nouvelles infections par habitant, selon une base de données du New York Times.