Les parents de Caroline Crouch sont des AMIS avec la mère « irréprochable » du tueur qui « est obligée de subir les péchés de son fils »

Les parents de CAROLINE Croupton sont toujours amis avec la mère « irréprochable » de son mari tueur.

La Britannique de 20 ans a été étouffée à mort par son mari Charalambos « Babis » Anagnostopoulos le 11 mai alors que leur fille Lydia, âgée d’un an, gisait à proximité.

Il a ensuite étranglé leur chiot Roxy avant de dire aux flics qu’ils avaient été victimes d’un cambriolage raté chez lui à Athènes.

Mais Anagnostopoulos a avoué plus tard après plus de huit heures d’interrogatoire – les flics le décrivant comme un « acteur de premier plan ».

Le père de Caroline, David, 78 ans, a maintenant révélé que lui et sa femme Susan étaient toujours proches des parents d’Anagnostopoulos malgré l’horreur.

L’exécutif pétrolier à la retraite dit qu’ils travaillent pour entourer la petite Lydia, dont il demande la garde exclusive, avec « tout l’amour qu’elle peut obtenir ».

‘IRRÉPROCHABLE’

Parlant de la mère du tueur, David a déclaré au Daily Mail : « Elle téléphone presque tous les jours pour poser des questions sur Lydia et, bien sûr, elle est tout à fait libre de lui rendre visite quand elle le souhaite.

« Cependant, comme elle enseignait à l’école locale, elle est assez connue sur l’île et les sentiments sont toujours très vifs, comme dans toute la Grèce.

« Elle, bien sûr, est tout à fait irréprochable, mais on la fait souffrir pour les péchés de son fils. »

David a critiqué Anagnostopoulos pour ce meurtre brutal et l’a qualifié de « lâche » après avoir tissé une toile de mensonges pour couvrir son crime horrible.

Il a dit que le « lâche » avait dû attaquer Caroline, qui avait une ceinture noire en kickboxing, alors qu’elle dormait, sinon elle aurait riposté.

David a également rappelé comment lui et Susan ont appris la mort de Caroline de voisins sur l’île grecque d’Alonissos.

Il a déclaré: « Je n’oublierai jamais ce que je ressentais. C’était comme si une main glacée avait atteint l’intérieur de ma poitrine et s’était agrippée à mon cœur. C’était le pire jour de ma vie. »

« SUPPRENDRE LA TÊTE »

Mais David a révélé que son chagrin s’est transformé en fureur lorsque lui et sa femme Susan ont découvert que des flics avaient enlevé Anagnostopoulos au service commémoratif de sa fille pour le confronter à des preuves prouvant qu’il était le tueur.

« J’ai dit à l’époque que si j’avais su ce qu’il avait fait quand il était ici, j’aurais fait sauter sa tête allongée de ses épaules et j’en aurais volontiers pris les conséquences.

« Je ressens exactement la même chose aujourd’hui et je sais que je ressentirai cela pour le reste de ma vie. »

Le père au cœur brisé a déclaré qu’il se retrouvait maintenant avec un fardeau de colère et de chagrin.

« La maladie qui m’afflige est du cœur. Elle est brisée par la perte de

ma fille », a-t-il déclaré.

Mais David a déclaré que son objectif principal était d’offrir « la meilleure vie » à sa petite-fille – bien qu’il craigne de ne pas être là très longtemps pour l’aider à l’élever.

« Je ne suis pas un jeune homme et nous sommes tous mortels », a-t-il déclaré.

« J’ai une profonde inquiétude de ne pas être en mesure de subvenir aux besoins de Lydia dans les années où elle a peut-être le plus besoin de soutien.

« Mon seul objectif en ce moment est de donner la meilleure vie à l’enfant de ma merveilleuse fille. »

LE JOURNAL DE CAROLINE

Il a ajouté: » Susan et moi passerons le reste de notre vie à veiller à ce que justice soit rendue et à veiller à ce que la petite fille de Caroline, Lydia, soit élevée avec tous les avantages que nous pouvons lui offrir et que les souvenirs de sa mère restent pour toujours. «

David pense qu’il y avait « un certain fondement » aux rumeurs dans la presse grecque selon lesquelles le pilote tueur était également lié au trafic de drogue.

Il a déclaré que Caroline avait un fort « sens du bien et du mal » et l’aurait menacé de le quitter si elle avait découvert qu’il était impliqué.

Des sources ont affirmé que la mère britannique avait été « choquée par quelque chose de terrible avant d’être tuée » et son journal codé pourrait donner les réponses.

On pense qu’elle a utilisé un type de code dans son journal contenant des abréviations anglaises et grecques et des stylos de différentes couleurs pour empêcher son mari de lire le journal déchirant.

Il semble que Caroline ait utilisé du code pour le mot « battre » et des symboles pour qualifier son mari d' »homme dangereux ».

Anagnostopoulos, qui est en prison, affirme avoir tué Caroline parce qu’il craignait pour sa sécurité après une violente dispute.

