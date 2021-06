Les parents de Caroline Crouch promettent de s’occuper de son bébé après qu’elle a été tuée par son mari et disent que « sa mémoire vivra »

Les parents au cœur brisé de CAROLINE Croupton ont promis de s’occuper de sa petite fille et ont juré que les « souvenirs de sa mère vivront pour toujours ».

Le monde de Susan et David Crouch a été déchiré après que leur gendre Charalambos ‘Babis’ Anagnostopoulos a admis avoir tué le jeune de 20 ans dans un accès de rage.

Susan et David Crouch ont promis de s’occuper de Lydia, 11 mois[/caption]

Babis a joué le rôle du veuf en deuil pendant plus d’un mois avant d’avouer finalement aux flics qu’il a étouffé Caroline et a organisé un faux vol après qu’elle a menacé de divorcer et d’emmener leur fille Lydia.

Mais les parents désemparés de Caroline ont parlé de leur espoir pour l’avenir de leur petite-fille de 11 mois lors de leur première interview depuis sa mort avec le Courrier quotidien.

« Susan et moi passerons le reste de notre vie à veiller à ce que justice soit rendue et à veiller à ce que sa petite fille Lydia soit élevée avec tous les avantages que nous pouvons lui donner et que les souvenirs de sa mère restent pour toujours », a déclaré David. la publication.

L’homme de 78 ans se souvient fièrement de la jeune maman qui a été « cruellement enlevée au début de ce qui devait être une vie merveilleuse ».

La mère de 20 ans « a excellé sur le plan scolaire » et était une « merveilleuse sportive »[/caption]

Caroline a été tuée par son mari après avoir menacé de divorcer et de prendre leur fille[/caption]

« Caroline est née dans un hôpital privé d’Athènes le 12 juillet 2001, mais était une citoyenne britannique », a expliqué David, né à Liverpool.

« Elle est d’abord venue sur l’île avec sa mère en tant que bébé dans les bras pour être présentée à ses futurs amis, puis a déménagé définitivement sur l’île avec Susan et moi en mai 2003. »

Il s’est réconforté en rappelant les «nombreuses réalisations de ma merveilleuse fille».

Dans sa jeunesse, elle « excellait sur le plan scolaire », « prenait la mer comme une vétéran chevronnée » et était une « interprète talentueuse ».

Mais Caroline n’était « pas seulement brillante sur le plan académique, elle était aussi une merveilleuse sportive ».

Son père David a fait part de son angoisse à l’idée que sa fille ait été « cruellement enlevée »[/caption]

Charalambos ‘Babis’ Anagnostopoulos a joué le rôle du veuf en deuil pendant des semaines[/caption]

« Caroline avait bien sûr un côté sérieux et, au milieu de son adolescence, elle s’est lancée dans un cours d’études religieuses.

« Susan et moi étions très fiers lorsqu’elle a obtenu une place à l’Université du Pirée pour lire des statistiques, même si nous étions très tristes de la voir quitter la maison. »

Le cadre à la retraite du gaz a raconté comment : « En apprenant à nager à un âge précoce, elle s’est qualifiée comme plongeur en eau libre – sa seule déception étant qu’elle n’a pas pu obtenir son certificat d’instructeur parce qu’elle avait moins de dix-huit ans. à l’époque.

«Elle a participé à des courses sur route de 10 km ici sur l’île et pouvait courir les jambes de la plupart des garçons de son âge.

« Une passionnée de kick-boxing, elle m’a terrifié la vie – même si je peux dire, la main sur le cœur, pendant tout notre temps ensemble, nous n’avons jamais eu de mots croisés. »

Caroline a été retrouvée morte dans sa maison familiale le mois dernier dans une banlieue chic de la capitale grecque, Athènes, après avoir été torturée et étouffée, avec sa fille de 11 mois Lydia placée à côté d’elle.

Babis a serré la mère de Caroline dans ses bras lors d’un service commémoratif quelques heures avant sa confession[/caption]

La maison haut de gamme d’Athènes où Caroline a été assassinée par son mari[/caption]

Anagnostopoulos, 33 ans, un pilote d’hélicoptère formé au Royaume-Uni, a comparu devant le tribunal la semaine dernière à la suite de ses aveux après avoir tenu une mascarade malade pendant des semaines.

Il aurait dit aux flics qu’il avait « paniqué » lorsqu’il s’est rendu compte qu’il avait tué Crouch après l’avoir maintenue au lit alors que le couple se disputait tard dans la nuit.

Anagnostopoulos a également déclaré qu’il envisageait de cacher son corps dans le but d’induire la police en erreur et a affirmé qu’il l’avait fait parce qu’il ne voulait pas que sa fille grandisse sans parents.

Il a même admis avoir tué le chiot de la famille afin de rendre la scène du crime plus plausible.

Quelques heures seulement avant son horrible admission, il a été photographié en train de réconforter sa mère Susan lors d’un mémorial organisé en l’honneur de Caroline sur l’île d’Alonnisos.

Les Crouch peuvent maintenant faire face à de nouvelles turbulences alors qu’un tribunal grec décide si eux ou les parents d’Anagnostopoulos obtiendront la garde de Lydia.

Un juge déterminera désormais si les proches de sa mère s’occuperont d’elle ou si la famille d’Anagnostopoulos devrait le faire.





Le bébé est actuellement pris en charge par ses grands-parents paternels à Athènes, qui devraient demander la garde à 50/50, selon le journal grec Proto Thema.

Constantinos, le père d’Anagnostopoulos, a déclaré : « Le bébé est avec nous. Tout ce qui nous importe, c’est l’avenir de ce bébé et nous voulons être aussi concentrés que possible sur cela.

« En tant que père en ce moment, j’ai perdu deux enfants. Maintenant, je veux m’assurer que ce bébé n’ait pas plus de malchance – rien de tout cela n’est de la faute de cet enfant. »