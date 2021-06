Les parents de Caroline Crouch ont obtenu la garde complète du bébé Lydia et son mari tueur interdit de la revoir

Les parents accablés de chagrin de CAROLINE Croupton ont obtenu la garde complète de Lydia, âgée d’un an, car son mari tueur est interdit de la revoir.

La mère de la jeune femme de 20 ans avait auparavant demandé la garde complète de sa petite-fille afin qu’elle ne soit « pas connue comme la fille d’un tueur ».

pixel8000

La garde de la petite Lydia a été confiée à la famille Crouch[/caption]

TNL

Les parents d’Anagnostopoulos avaient également demandé la garde de l’enfant[/caption]

Twisted Babis Anagnostopoulos a affirmé la semaine dernière qu’il voulait élever sa petite fille de prison.

Cependant, un tribunal grec l’a déchu de ses droits parentaux et a confié la garde exclusive de l’enfant à la famille Crouch.

Susan et David Crouch disent que l’île grecque d’Alonissos, où Caroline a grandi, sera le meilleur environnement pour que la petite fille grandisse au moins « pour les premières années ».

L’avocat de la famille Crouch, Thanasis Harmanis, a déclaré la semaine dernière que la petite fille serait « mieux avec les parents de Caroline que chez un tueur ».

Aujourd’hui, il a déclaré en exclusivité au Sun : « Le tribunal a accepté notre demande. Nous avons toujours été convaincus que ce serait le cas.

« Lydia sera récupérée mercredi par sa grand-mère mère et retournera à Alonissos où elle sera entourée de l’amour de sa famille et de la population locale.

« Tout le monde là-bas aimait Caroline et c’est vrai que Lydia est là. David et Susan sont ravis de la nouvelle.

Un procureur a décidé que les parents d’Anagnostopoulos, qui s’étaient également battus pour la garde de l’enfant, pourraient la voir cinq jours par mois entre 10 heures et 14 heures – mais uniquement à Alonissos.

pixel8000

Les parents de Caroline étaient ravis d’apprendre la nouvelle[/caption]

Les parents du pilote avaient demandé une garde partagée et demandé à s’occuper d’elle au moins six mois par an.

On ignore actuellement s’ils tenteront d’annuler le jugement – légalement, ils peuvent s’y opposer dans les 30 jours.

Les deux familles – et en particulier les deux grands-mères – auraient « d’excellentes relations ».

La décision intervient après qu’il a été révélé que Babis avait visité un terrain que le couple avait acheté, prévoyant de construire une maison, quelques jours seulement après avoir étranglé sa femme de 20 ans.

L’homme de 33 ans, aux côtés de son père architecte, a rencontré une équipe d’ingénieurs pour discuter de la construction de la maison de ses rêves, un préfabriqué de trois chambres à l’est d’Athènes.

Le terrain a été acheté au nom d’Anagnostopoulos pour 47 000 £ (55 000 €) et a été acquis principalement avec l’aide de la mère de Caroline.

Selon Télévision Alpha Susan avait offert plus de 42 000 £ (50 000 €) pour aider le couple à acheter la maison de ses rêves.

Le couple avait besoin de 163 000 £ supplémentaires (190 000 €) pour commencer la construction et a contracté un prêt de 137 000 £ (160 000 €), a rapporté le magasin.

Les médias grecs affirment que le comportement choquant du tueur avoué est une preuve supplémentaire de ses motivations, bien que le pilote ait insisté sur le fait que le meurtre n’était pas prémédité.

« D’autres preuves du cynisme et de l’insensibilité du tueur d’épouses sont révélées après le meurtre de Caroline », a écrit lundi To Vima.

pixel8000

Le pilote trompé avait déjà dit qu’il voulait élever sa fille de prison[/caption]

pixel8000

L’homme de 33 ans a visité un terrain que le couple avait acheté quelques jours seulement après le meurtre de Caroline[/caption]

« Cela vient après que l’avocat de la famille de Caroline a révélé que le meurtrier avoué avait demandé à la mère de Caroline de payer son cercueil lors des funérailles. »

Thanassis Haramanis, l’avocat de la famille de Caroline, a confirmé que le pilote avait demandé à la famille Crouch de payer son cercueil.

Il a déclaré au Sun : « Cet homme n’a aucune honte.

« Il a d’abord tué Caroline, puis il a demandé à ses parents de l’argent pour payer son cercueil et pour transporter son corps d’Athènes pour les funérailles.

« Ils lui ont donné 4 000 euros.

« Il n’a rien payé.

Selon SKAI News, Anagnostopoulos a déclaré aux membres choqués de l’équipe que cela aurait été « le souhait de Caroline » de continuer la construction et est même allé jusqu’à leur dire « Je suis un homme bon ».





Lorsqu’il s’est avéré que le terrain n’était pas raccordé au réseau électrique et que l’approvisionnement en électricité posait problème, le pilote a exhorté l’équipe à « accélérer » le processus de demande de permis auprès de la mairie locale.

Le pilote de 33 ans qui a avoué le meurtre de la jeune maman se trouve actuellement dans le soi-disant quartier VIP de la prison de Korydallos, affirmant sans vergogne qu’il « pleure » la perte de sa femme.

Il est rapporté qu’il envisage d’utiliser un « bon comportement » comme moyen d’obtenir un traitement spécial.

COMMENT VOUS POUVEZ OBTENIR DE L’AIDE : Women’s Aid a ce conseil pour les victimes et leurs familles : Gardez toujours votre téléphone à proximité.

Contactez des organisations caritatives pour obtenir de l’aide, y compris la ligne d’assistance par chat en direct de Women’s Aid et des services tels que SupportLine.

Si vous êtes en danger, appelez le 999.

Familiarisez-vous avec la solution silencieuse, où vous appelez le 999 et appuyez sur « 55 » si vous ne pouvez pas parler en toute sécurité.

Gardez toujours de l’argent ou une carte bancaire sur vous, y compris de la monnaie au cas où vous auriez besoin d’un téléphone public ou d’un ticket de bus.

Si vous pensez que votre partenaire est sur le point de vous attaquer, essayez de vous diriger vers une sortie si vous êtes à l’intérieur de la maison et récupérez votre téléphone au cas où vous auriez besoin d’appeler à l’aide.

Évitez la cuisine et le garage, où se trouvent probablement des couteaux ou d’autres armes potentielles. Évitez les pièces où vous pourriez être piégé, comme la salle de bain. Women’s Aid offre un service de chat en direct – disponible tous les jours de 10h à 18h ou par email helpline@womensaid.org.uk SupportLine est ouvert les mardis, mercredis et jeudis de 18h à 20h au 01708 765200. Le service d’assistance par e-mail de l’association est ouvert en semaine et le week-end pendant la crise – messageinfo@supportline.org.uk. Vous pouvez également appeler la ligne d’assistance nationale 24 heures sur 24 pour les abus domestiques au 0808 2000 247.