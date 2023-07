Les parents de Carlee Russell parlent après son enlèvement de 48 heures

Cette histoire est devenue le sujet de conversation le plus important sur les réseaux sociaux et au-delà et, heureusement, elle ne s’est pas terminée par la tragédie qui a inquiété de nombreuses personnes.

Selon Radio Nationale PubliqueCarlee Russell a disparu jeudi dernier après avoir appelé le 911 pour signaler qu’un tout-petit en couche était seul sur le bord de l’autoroute I-459 South.

Après avoir contacté les autorités, Carlee aurait appelé la petite amie de son frère pour signaler sa découverte choquante. Pendant l’appel, on aurait dit que Carlee s’était approchée du petit garçon, avait crié, puis avait perdu tout contact avec le monde. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, elle a trouvé ce qui ne peut être décrit que comme une scène d’un film d’horreur. La voiture, la perruque, le téléphone portable et d’autres effets personnels de Carlee étaient éparpillés sur la route sans aucun signe d’elle ou du petit enfant. Personne n’avait vu Carlee jusqu’à ce qu’elle se dirige vers la maison de ses parents et frappe à la porte samedi soir.

Maintenant, il y a un nouveau rapport qui dit que Carlee était « insensible mais respirant » à son arrivée. Citant l’audio de la dépêche de la police, Le courrier quotidien prétend qu’une grande foule s’était également rassemblée autour de la maison des parents de Carlee.





Mardi, les parents de Carlee, Talitha et Carlos Russell, ont partagé une déclaration écrite avec Nouvelles NBC.

« Carlee a fait sa déclaration aux détectives afin qu’ils puissent continuer à poursuivre son ravisseur », a lu Talitha Russell.

On a ensuite demandé à la mère si elle croyait que le ravisseur de sa fille était toujours là, ce à quoi elle a répondu : « Absolument.

Ailleurs dans l’interview, Russell a déclaré à la journaliste Priscilla Thompson qu’elle voulait immédiatement embrasser sa fille à son retour, mais qu’elle ne le pouvait pas.

« Nous avons essayé de nous serrer dans nos bras du mieux que nous pouvions, mais j’ai dû prendre du recul car elle n’était pas en bon état, a-t-elle expliqué. « Nous avons donc dû prendre du recul et laisser les professionnels de la santé travailler avec elle. »

Les deux parents de Carlee ont également souligné qu’elle devait « se battre physiquement et mentalement pour sa vie », mais qu’elle est finalement revenue à la maison.

Pour des raisons de sécurité, les autorités ne partagent pas beaucoup de détails sur ce qui est arrivé à Carlee ou sur ce qu’elle leur a dit lors de son premier entretien. Pourtant, les parents croient fermement que le ravisseur de leur fille est toujours en liberté et pourrait la rechercher ou d’autres victimes.

« Nous célébrons avec la famille Russell son retour en toute sécurité », a déclaré le lieutenant Daniel Lowe du département de police de Hoover dans un communiqué de presse.

Alors que nous célébrons tous également ce retour en toute sécurité, il y a tant de questions qui attendent toujours avec impatience des réponses. Espérons que nous entendrons bientôt certains d’entre eux.