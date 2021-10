Les parents de Brian Laundrie se sont «comportés étrangement» et les flics peuvent utiliser le GPS pour suivre les mouvements de leurs voitures, selon des experts

DISPARU Les parents de Brian Laundrie se sont «comportés étrangement» depuis la mort de sa fiancée Gabby Petitio et les flics peuvent utiliser le GPS pour suivre les mouvements de leurs voitures, a déclaré un expert en médecine légale au Sun.

Le FBI a lancé un chasse à l’homme à un million de dollars pour le jeune de 23 ans, après avoir disparu de sa maison familiale en Floride – quelques jours seulement avant que Gabby ne soit retrouvé mort dans une forêt du Wyoming.

Brian et Gabby ont entrepris un voyage en camping-car à travers le pays en juillet, documentant leurs aventures sur les réseaux sociaux Crédit : Universal News & sport

La mère de Brian, Roberta, n’a pas parlé publiquement depuis la disparition de Gabby il y a quelques semaines Crédit : Splash

Avant de disparaître, le jeune voyageur et ses parents, Chris, 62 ans, et Roberta, 55 ans, auraient refusé de coopérer avec les flics, qui cherchaient désespérément Gabby après un road trip avec Brian.

Sa famille a été critiquée par le public pour ne pas avoir aidé à rechercher Gabby, qui a été portée disparue par sa famille quelques jours après le retour de Brian en Floride sans elle.

Jennifer Shen, ancienne directrice du Laboratoire de lutte contre la criminalité du département de police de San Diego, a déclaré au Sun en exclusivité : « Je pense que les parents de Brian ont fait preuve d’un comportement très étrange. Il semble qu’ils sachent où il se trouve, ou du moins où il est allé.

« Leur maison est un jeu équitable pour la recherche, car il s’agit d’une scène de crime potentielle, et le [alleged] le suspect y habite.

« Il semble que les parents aient été complices de sa disparition, même si nous ne le saurons peut-être jamais.

« Les voitures sont également des preuves, car elles peuvent indiquer l’endroit où Brian a été vu pour la dernière fois par ses parents, et donc donner une indication de l’endroit où il est peut-être allé.

« Les voitures peuvent fournir un suivi GPS, des informations de localisation ou des preuves physiques (signes de Brian lui-même) qui clarifieraient l’implication des parents. »

Il a été révélé plus tôt cette semaine que Brian et sa famille étaient restés dans un camping en Floride à 75 miles de leur domicile quelques jours seulement avant sa disparition, ce qui a amené certains à soupçonner que ses parents savent où il se trouve.

La piste potentielle dans l’affaire a d’abord été offerte par Chien le chasseur de primes, qui a déclaré avoir reçu un indice selon lequel le trio avait visité le parc Fort De Soto à deux reprises en septembre, le plus récemment le 6 septembre.

Cependant, Dog a affirmé que Brian n’était pas avec Chris et Roberta Blanchisserie quand ils sont sortis du parc deux jours plus tard, le 8 septembre.

Dans une déclaration à WPBF, l’avocat de la famille Laundrie, Steven Bertolino, a critiqué l’allégation, insistant sur le fait que Brian était rentré chez lui avec ses parents.

« Ce chien ne sait pas de quoi il parle », a écrit Bertolino dans un texto au point de vente.

« Les blanchisseries avaient des réservations au camping du 1er au 3 septembre. Ils ont annulé ces réservations et ne sont pas allés au parc pendant ce week-end, bien que le chien dise qu’ils l’ont fait.

« Ils sont allés dans ce camping les 6 et 7 septembre en famille et ils sont tous partis ensemble malgré les affirmations des autres. »

Bertolino a ajouté que Brian et ses parents sont allés à « d’autres endroits à deux dates différentes » dont le FBI aurait été au courant.

« Donc, Brian est évidemment rentré chez lui après avoir campé et ce que ce chien crache n’est rien d’autre que de la bêtise », a-t-il écrit.

La sœur aînée de Brian a depuis révélé qu’elle était allée camper avec leur famille après son retour de son voyage en van avec Gabby Petito seule – bien qu’elle ait précédemment affirmé qu’elle ne l’avait pas vu.

Le sien la famille continue de faire face à un contrecoup pour leur silence et leur comportement depuis que le corps de Gabby a été retrouvé, car sa famille pense que Brian se cache.

Ils l’ont supplié de se rendre s’il est toujours en vie, tandis que le FBI aurait réduit ses recherches ces derniers jours.

Lorsqu’on leur a demandé comment ils essaieraient de trouver Brian, l’experte Jennifer Shen a déclaré au Sun : la technologie des drones, l’imagerie thermique (infrarouge – suit les images dégageant de la chaleur comme une personne), les unités canines et les bonnes recherches de grille à l’ancienne seront probablement leur façon d’accomplir une recherche réussie. »

Elle a précédemment déclaré qu’elle croyait qu’il y avait un 50/50 chances qu’il puisse mourir après avoir laissé son téléphone, son portefeuille et d’autres biens à la maison et aurait dit à ses parents qu’il partait en randonnée.

RECHERCHÉ PAR LE FBI

Chris et Roberta Blanchisserie prétendent qu’ils ont vu pour la dernière fois leur fils disparu le 14 septembre alors qu’il ne revenait pas de la réserve Carlton de 24 000 acres en Floride.

Mais les blanchisseries n’ont signalé sa disparition que le 17 septembre.

Deux jours plus tard, les restes de Gabby sont retrouvés près d’un terrain de camping dans le parc national de Grand Teton.

Brian, qui reste la seule personne d’intérêt après sa mort, est recherché par le FBI pour avoir utilisé une carte de débit non autorisée et un code PIN pour accéder à deux comptes bancaires les 30 août et 1er septembre.

La carte Capital One appartiendrait à Gabby – et il a accumulé une facture de 1 000 $, selon la police.

« Il semblerait probable que si le corps de Brian est retrouvé, il se sera suicidé », a déclaré Shen au Sun. « Selon l’endroit où se trouve son corps, il pourrait être difficile de déterminer comment il a fait cela.

« La zone que la police recherche est un terrain difficile, et il est peu probable qu’il trouve un corps, non perturbé par la topographie ou la vie animale. Je pense qu’à ce stade, il est tout aussi probable qu’il soit mort comme vivant.

« Plus le temps passe sans le localiser, plus il y a de chances qu’il ne soit pas en vie. Il est extrêmement difficile de ‘disparaître’ dans le monde d’aujourd’hui, quand tout est tellement interconnecté. »

Pendant ce temps, le FBI enquêterait sur les informations faisant état d’un téléphone graveur acheté le jour même La blanchisserie a disparu.

Des agents seraient en train d’examiner des images de sécurité prises dans un magasin près du domicile de ses parents à North Port, en Floride.

Une source a dit TMZ que Brian a acheté un téléphone au magasin AT&T le 14 septembre avec une « femme plus âgée ».

Le magasin a déclaré dans une déclaration au Sun: « Nous ne confirmons ni ne nions rien et nous ne faisons aucune déclaration, merci et bonne journée. »

L’avocat de la famille Laundrie, Steven Bertolino, a déclaré: « À ma connaissance, ils ont acheté un nouveau téléphone et c’est le même téléphone que Brian a quitté chez lui et dont le FBI est en possession. »

Le père de Brian, Chris, a été vu à l’extérieur de la maison familiale où des manifestants ont crié des injures à l’extérieur Crédit : Splash

Le FBI a été vu entrer dans la propriété de la laverie en Floride alors que la recherche de Brian se poursuivait Crédit : Splash

L’expert médico-légal Jennifer Shen pense que les parents de Brian ont agi bizarrement depuis que Gabby a été porté disparu Crédit : Jennifer Shen