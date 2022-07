Les parents d’Archie Battersbee, un garçon britannique dans le coma, perdent la bataille de survie

“Le système ne devrait pas être autorisé à faire cela aux gens”, a-t-elle déclaré. « Tout ce que j’ai demandé depuis le premier jour, c’est du temps. … C’est mon petit garçon, et je me battrai aussi longtemps que possible.

Un certain nombre d’enfants sont morts en faisant le Blackout Challenge après l’avoir vu sur TikTok, selon un procès américain intenté en mai par la mère de Nylah Anderson, une fille de 10 ans de Chester, en Pennsylvanie. Sa mère l’a trouvée pendue dans son placard et mort imminente en décembre. La jeune fille – décrite par ceux qui l’aimaient comme un “papillon” précieux et amusant – est décédée à l’hôpital cinq jours plus tard.