Les parents cubains de manifestants empêchés de rencontrer un groupe américain

LA HAVANE (AP) – Le jour où Migdalia Gutiérrez devait rencontrer une délégation américaine à La Havane, la sécurité de l’État cubain attendait devant chez elle dans une voiture blanche à 6 heures précises.

Gutiérrez et au moins cinq autres parents de participants aux manifestations de 2021 à Cuba ont été temporairement détenus et empêchés de rendre visite à la délégation mercredi, selon des responsables américains et des groupes d’activistes sur l’île. Son fils et des centaines d’autres manifestants purgent de longues peines de prison après avoir rejoint les manifestations de l’année dernière. Les responsables cubains ne les ont pas accusés directement de manifestation, mais plutôt de troubles à l’ordre public, de vols et d’autres crimes.

“Ce n’est pas pratique pour eux que nous parlions des manifestations du 11 juillet et de ce qui se passe avec nos enfants”, a déclaré la mère de 45 ans à l’Associated Press. Gutiérrez a déclaré qu’elle et d’autres parents avaient été détenus “pour que nous ne parlions pas”.

“Mais nous n’allons pas arrêter de parler,” dit-elle.

Les détentions ont suscité de vives critiques de la part du gouvernement américain, survenant au milieu des efforts bilatéraux visant à apaiser les relations américano-cubaines. Jeudi matin, Gutíerrez a déclaré qu’elle et d’autres n’avaient toujours pas pu rencontrer les visiteurs américains.

Les responsables cubains n’ont pas répondu à une demande de commentaire.

Les 11 et 12 juillet 2021, des milliers de personnes ont manifesté à travers Cuba, exprimant des griefs contre le gouvernement allant des pénuries alimentaires aux troubles économiques. Les manifestations ont été les plus importantes depuis des décennies et ont été sévèrement réprimées. De nombreux jeunes font partie de ceux qui purgent des peines de prison.

Le fils de Gutíerrez, Brusnelvis Cabrera Gutiérrez, a été condamné à 10 ans, a-t-elle déclaré. Aujourd’hui âgé de 22 ans, il est en prison depuis un an.

Gutíerrez et d’autres parents qui critiquent vivement les autorités cubaines disent qu’ils continuent d’être harcelés et suivis, ce qui n’est pas hors de la norme dans un pays où l’expression politique est étroitement contrôlée.

Elle faisait partie d’un groupe qui devait se rendre mercredi avec une délégation américaine dirigée par Emily Mendrala, sous-secrétaire adjointe aux affaires de l’hémisphère occidental. La délégation s’est rendue sur l’île pour discuter des questions migratoires avec le gouvernement cubain au milieu de l’une des plus importantes migrations de Cuba vers les États-Unis depuis des décennies. Il s’agissait de la deuxième réunion de ce type en une semaine et les deux pays avaient exprimé mardi leur optimisme quant à une future collaboration.

Mais Gutíerrez a déclaré que les policiers l’avaient détenue alors qu’elle quittait la maison et l’avaient détenue pendant cinq heures, lui faisant manquer le rendez-vous.

La vidéo du téléphone portable et les images que Gutíerrez a partagées avec l’AP montrent la voiture de la sécurité de l’État attendant devant sa maison à la périphérie de La Havane, et deux officiers l’emmenant. D’autres parents ont été bloqués dans leurs maisons, a déclaré l’organisation d’opposition Justice 11J, qui défend les personnes jugées ou purgeant des peines de prison en lien avec les manifestations.

Gutíerrez et les autres parents ont été libérés plus tard dans la journée, selon l’organisation. Le juge 11J a déclaré que huit parents étaient détenus ou bloqués; Des responsables américains ont déclaré qu’au moins six l’étaient.

Les détentions ont suscité de vives critiques de la part de l’administration du président Joe Biden. Brian Nichols, secrétaire adjoint du département d’État pour les affaires de l’hémisphère occidental, tweeté mercredi qu'”empêcher les parents de parler de leurs enfants emprisonnés est injuste et inhumain”.

“Ces familles ont le droit de parler à la communauté internationale et à toute autre personne de leur choix concernant la condition de leurs proches”, a-t-il déclaré.

Le traitement réservé par le gouvernement aux manifestants a toujours été un point d’achoppement pour l’administration Biden alors qu’elle progresse vers l’amélioration des relations avec l’île dirigée par les communistes.

Au total, 790 personnes qui ont participé aux manifestations de 2021 risquent d’être poursuivies pour sédition, attaques violentes, troubles à l’ordre public, vols et autres crimes, selon les derniers chiffres publiés en janvier par le bureau du procureur général de Cuba.

Plus de 500 purgent des peines de prison, selon les chiffres de Justice 11J.

Les autorités cubaines ont attribué les accusations de sédition à la « violence manifestée » pendant les manifestations, notant que certains manifestants ont jeté des pierres sur des hôpitaux, des stations-service et d’autres installations, et ont également pillé.

Mais Gutiérrez – aux côtés de nombreux autres membres de la famille de ceux qui purgent des peines – soutient que son fils n’est pas un criminel. Elle a dit qu’il était assis sur une moto à proximité lors d’une des manifestations.

“Il n’a jamais fait de mal à personne”, a-t-elle déclaré.

_____

La journaliste d’Associated Press Andrea Rodríguez a contribué à ce rapport.

Megan Janetsky, L’Associated Press