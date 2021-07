Les parents critiquent le directeur «strict» sur les règles de l’école qui signifient que les élèves doivent «toujours sourire» et demander à prendre un stylo

Les PARENTS ont critiqué les nouvelles règles strictes d’un directeur d’école qui signifient que les élèves doivent «toujours sourire» et doivent demander la permission de prendre un stylo.

Natalie Teece, qui a récemment été nommée à la tête du John Ferneley College de Melton Mowbray, dans le Leicestershire, a été accusée de diriger l’école « comme un camp de prisonniers ».

Les règles signifient que les élèves, âgés de 11 à 16 ans, devront apprendre à répondre à une série de commandes de sifflet données par les enseignants et seront interdits d’utiliser les toilettes pendant les cours à leur retour à l’école en septembre.

De plus, les enfants doivent toujours s’asseoir droit, « ne jamais oublier de dire Monsieur ou Mademoiselle » et doivent « remercier votre professeur pour votre leçon », selon MailOnline.

Et marcher en groupe de plus de deux, regarder par les fenêtres pendant les cours et se retourner « même si vous entendez un bruit » sont strictement interdits.

Les parents comparent maintenant le directeur Teecem à Dolores Umbridge de Harry Potter et Miss Trunchbull de Matilda.

Un parent mécontent a écrit sur Facebook : « Absolument horrible. Je suis d’accord avec le respect et certaines parties, mais cela ressemble en grande partie à une sorte de camp de prisonniers.

« L’école doit se rappeler que nous traversons toujours une pandémie et que le monde est fou en ce moment.

« Beaucoup d’enfants souffrent de troubles mentaux en ce moment et cela va les faire basculer. »

Un autre a ajouté : « Dites-moi que vous transformez des enfants en robots sans me dire que vous transformez des enfants en robots. »

Une femme a écrit : « La partie sourire est tout simplement fausse. Vous ne pouvez pas être obligé de sourire à tout moment.

Un autre a déclaré: « Lisez simplement le coup de sifflet – nos enfants ne sont pas des chiens. »

Cependant, certains parents sont en faveur des mesures draconiennes – et l’école a envoyé la plupart sont en faveur des règles.

L’un d’eux a déclaré: « La plupart de ces règles s’appliquent de toute façon dans les écoles, elles ont juste l’air pire quand elles sont écrites. »

Un autre a écrit : « Je pense que la majeure partie de cela est tout à fait correcte et que ces règles devraient être dans chaque école ; les enfants n’ont pas de respect de nos jours.

Les parents ont reçu les nouvelles règles sous la forme d’un livret électronique, ainsi que trois vidéos expliquant les recherches et les raisons qui les sous-tendent.

Ils ont expliqué que le personnel utilisera des sifflets pour diriger les enfants – et des sons différents signifient qu’ils doivent s’aligner dans la zone, ou même rester silencieux.

Il continue : « ‘Vous ne prenez pas votre stylo ou votre règle, ou quoi que ce soit d’autre, jusqu’à ce que votre professeur vous donne le signal.

« Vous ne vous retournez jamais, même si vous entendez un bruit derrière vous. Vous ne regardez pas par la fenêtre. Vous ne perdez pas votre concentration.

« Vous ne vous affaissez jamais. Asseyez-vous bien droit, vous faites preuve de respect physique.

« Aucune exception. Pas d’excuses.’

Un autre a dit : « Vous souriez toujours. Vous êtes poli et accueillant. Lorsque vous saluez quelqu’un, vous souriez, lorsqu’un professeur nous dit bonjour dans le couloir, vous répondez par un joyeux « Bonjour Mademoiselle ! » ou « Bonjour Monsieur ! » et tu souris.

En réponse aux commentaires négatifs des parents, Natalie Teece a déclaré aujourd’hui qu’elle avait reçu « un soutien écrasant de la majorité de nos parents ».

Elle a déclaré : « Notre priorité ici à JFC est le bien-être des étudiants.

« Toutes les modifications que nous apportons à notre politique visent à aider et à soutenir nos étudiants déjà fantastiques et à les préparer à la vie future.

« Notre personnel les soutiendra avec chaleur et compassion. »

Elle a ajouté: «Notre école est un environnement heureux et réussi et nous et moi sommes fiers des listes d’attente que nous avons dans chaque groupe d’année en ce moment.

« Nous apprécions toujours les commentaires des élèves et des parents, mais je suis convaincu que les modifications contribueront à améliorer notre école déjà excellente. »