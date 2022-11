Les parents craignent une «crise» dans les soins aux enfants après que plusieurs hôpitaux ontariens ont annulé des chirurgies

À la suite de l’annonce de l’annulation d’opérations chirurgicales dans trois hôpitaux pour enfants de l’Ontario, des dizaines de parents partagent leurs histoires sur la façon dont l’assaut des virus cet automne a affecté leurs familles et se demandent si l’on en fait assez pour faire face à la « crise » des soins.

Au cours des dernières semaines, le Children’s Hospital de London, le Toronto’s Hospital for Sick Children et le Children’s Hospital of Eastern Ontario (CHEO) d’Ottawa ont annoncé l’annulation de chirurgies pour se concentrer sur la prestation de soins intensifs alors que le personnel fait face à l’afflux d’enfants atteints de maladies respiratoires.

Morgan Bradnam, 37 ans, de London, en Ontario, faisait partie des parents qui ont contacté CBC après avoir entendu l’annonce de l’hôpital de London plus tôt cette semaine. La mère de deux fils d’âge scolaire a déclaré que depuis octobre, “c’est à peu près une porte tournante ininterrompue de maladies”.

Bradnam a déclaré que la pénurie de médicaments contre le rhume et la grippe pour enfants était également frustrante.

Nous sommes considérés comme l’enfant de l’affiche des soins de santé dans le monde, mais en ce moment, c’est horrible. – Randi Bethke de London, Ont.

“Avant que je puisse mettre la main dessus, nous devions aller à l’ancienne et nous devions les mettre [her children] dans un bain de glace pour essayer de briser cette fièvre », a déclaré Bradnam, qui a finalement décroché des médicaments pour enfants après avoir visité huit pharmacies différentes.

“Je crois au masquage et j’essaie de les envoyer [to school] avec des masques, mais c’est assez difficile quand ils vont à contre-courant. Cela semble un peu futile.”

Notre plus jeune a été malade par intermittence depuis la mi-octobre. Je suis une ancienne infirmière en pédiatrie et j’ai vraiment l’impression de porter à la fois un chapeau de maman et d’infirmière. —@RNthérapeute

Nash Syed, président du Children’s Hospital du London Health Sciences Centre, a déclaré cette semaine que la décision d’annuler les chirurgies était “une décision extrêmement difficile et que je souhaite que nous n’ayons pas à prendre”.

Il a ajouté qu’il était “nécessaire de s’assurer que les équipes de l’hôpital sont en mesure de répondre aux soins critiques et aux besoins d’urgence”.

Randi Bethke, 31 ans, de London, en Ontario, avec ses fils Nolan et Myles, de gauche à droite, ne croit pas que les gouvernements en font assez pour assurer la sécurité des enfants. (Soumis par Randi Bethke)

“Mon fils a eu une fièvre de 106 F la semaine dernière. Cela a duré une semaine. J’avais très peur en tant que mère”, a déclaré Randi Bethke, une résidente de Londres, une technicienne des ongles qui a deux enfants.

« Et s’il doit aller aux urgences ? Pourra-t-il recevoir les soins dont il a besoin ? »

Bethke, 31 ans, ne pense pas que les gouvernements en fassent assez pour assurer la sécurité des enfants en ce moment.

“Nous sommes considérés comme l’affiche des soins de santé dans le monde, mais en ce moment, c’est horrible”, a-t-elle déclaré. “Je n’ai pas l’impression qu’ils traitent cela comme la crise qu’il est.”

Le Canada en crise pédiatrique

Elle n’est pas la seule.

Un groupe de mères, de grands-mères et de soignants éminents qui s’appelle Moms, Grandmoms, and Caregivers for Kids a publié une lettre ouverte mercredi matin de Calgary adressée au premier ministre et aux premiers ministres.

Les membres du groupe comprennent Kathleen Taylor, présidente du conseil d’administration du Hospital for Sick Children, l’ancienne première ministre de l’Ontario Kathleen Wynne et l’ancienne députée Lisa Raitt, maintenant coprésidente de la Coalition for a Better Future.

“Cette crise n’est pas nouvelle”, lit-on dans la lettre. « Les hôpitaux pour enfants et les défenseurs ont sonné l’alarme qu’une réponse urgente est nécessaire aux niveaux national et provincial pour faire preuve de leadership et d’action pour les enfants au Canada.

“Cela n’aurait jamais dû aller aussi loin. Nos enfants méritent mieux.”

Le groupe appelle les gouvernements à affecter des fonds aux soins de santé des enfants et à collecter des données sur la santé de ce groupe démographique. Il exhorte également le gouvernement à «mettre en œuvre des stratégies éprouvées» pour freiner la propagation virale et suggère de nommer un ombudsman pour les enfants pour «nous guider à travers cette crise et faire en sorte que le Canada redevienne un pays de premier plan dans lequel les enfants grandissent».

S’absenter du travail pour s’occuper des enfants est “stressant”

Lia De Pauw de Kingston, en Ontario, est une mère de deux enfants qui travaille comme spécialiste de la promotion de la santé mentale à KFL&A Public Health.

Elle a dit que le nombre de jours de travail qu’elle a manqués pour s’occuper de ses enfants malades augmente.

“Nous étions juste à côté du 2 au 11 novembre avec un bug respiratoire.

“C’était sept jours non payés jusqu’à présent ce mois-ci”, a-t-elle ajouté. “J’ai manqué environ 50 jours de travail en 2022 pour m’occuper de mes enfants, une grande partie de ce temps n’a pas été rémunéré.

“Cela a été extrêmement stressant de perdre autant de revenus et de s’interroger sur les impacts sur la sécurité d’emploi en tant que seul soutien économique de ma famille.”

Lia De Pauw de Kingston, en Ontario, est une mère célibataire de fils Thorben et Issak, de gauche à droite, qui ont été touchés par un virus respiratoire au début du mois. (Soumis par Lia De Pauw)

La lettre répond aux préoccupations selon lesquelles les enfants manquent l’école en raison d’une éruption de maladies et les parents qui restent à la maison pour s’occuper de leurs enfants perdent leur travail rémunéré.

CBC News a contacté les deux principaux conseils scolaires de London pour s’enquérir du taux d’absentéisme des élèves.

Un porte-parole du London District Catholic School Board (LDCSB) a déclaré que des données concrètes n’étaient pas immédiatement disponibles, mais qu’il n’y avait pas eu de “drapeaux ou d’alertes” pour indiquer que les absences des élèves étaient plus élevées que d’habitude pour cette période de l’année.

Cheryl Weedmark du Thames Valley District School Board (TVDSB) a déclaré lundi dans un courriel que le conseil n’avait pas constaté d’augmentation des absences des élèves et du personnel, même s’il faudrait du temps pour obtenir des chiffres précis.