Les parents craignent que leurs enfants soient devenus plus maladroits et ont oublié comment socialiser avec les autres pendant la pandémie

Selon une nouvelle étude, sept parents sur dix ont révélé qu’ils craignaient que leurs enfants oublient comment socialiser avec d’autres enfants après être rentrés à la maison pendant la pandémie.

Une enquête menée auprès de 2 000 parents d’enfants âgés de 5 à 14 ans a révélé que deux parents sur trois craignent que leur enfant soit devenu plus gênant avec les autres, et 62 % ne pensent pas que leur enfant pourra reprendre là où il s’est arrêté socialement quand ils retournent à l’école cet automne.

Un sondage a montré que les parents craignent que leurs enfants soient maladroits à leur retour à l’école Crédit : Getty

Ils craignaient de ne pas savoir comment socialiser avec d’autres enfants Crédit : Getty

Plus précisément, les parents craignent que leurs enfants n’aient pas envie de discuter avec des amis (41 %), de rencontrer de nouvelles personnes (40 %) ou de se souvenir de leurs manières en disant « s’il vous plaît » et « merci » (37 %).

Menée par OnePoll pour le compte d’Osmo, l’enquête a révélé que les parents sont très attachés à la socialisation, 85 % d’entre eux estimant qu’il s’agit d’une compétence nécessaire à utiliser à l’école.

Quarante-quatre pour cent des répondants placent l’apprentissage scolaire et la socialisation au même niveau d’importance et quatre sur cinq (81 pour cent) pensent que les écoles devraient mettre en œuvre davantage d’activités qui encouragent et enseignent les compétences sociales.

Et bien qu’ils soient à la maison la plupart du temps pendant la quarantaine, 77% des parents ont encouragé leur enfant à être social à distance.

Qu’il s’agisse de motiver leur enfant à jouer à des jeux vidéo ou à des jeux en ligne avec d’autres (52 %), d’appeler et de texter souvent leurs amis (49 %) ou de passer du temps avec des amis à l’extérieur (46 %), les parents ont fait de leur mieux pour garder leurs enfants sociale et active au cours de la dernière année.

Quatre parents sur cinq ont également souligné que l’école était plus importante que jamais et ont veillé à ce que leurs enfants réussissent sur le plan scolaire, même dans les moments difficiles.

Plus de la moitié des parents (52%) sont restés aux côtés de leur enfant lorsqu’ils avaient du mal avec un devoir et 43% ont essayé de rendre l’apprentissage amusant à travers des jeux ou des activités éducatives.

Quarante-deux pour cent des parents ont même pris le temps de créer des devoirs supplémentaires pour s’assurer que leurs enfants comprenaient le matériel qu’ils apprenaient pendant l’enseignement à domicile.

Cependant, trois parents sur quatre pensent que leur enfant a perdu une année d’éducation appropriée à cause de la crise de Covid-19 – et la majorité (71%) craignent qu’il soit difficile pour leurs enfants de rattraper le matériel d’apprentissage qu’ils ont peut-être manqué. .

« La pandémie a été difficile pour nous tous, mais surtout pour les enfants et leurs parents », a déclaré Pramod Sharma, PDG d’Osmo.

« L’année dernière nous a appris à tous que l’apprentissage va bien au-delà des universitaires. »

En ce qui concerne les études, les parents expriment le plus d’inquiétudes quant au fait que leur enfant ne se souvienne pas de ses fournitures scolaires et de ses livres (42 %), se concentre en classe (41 %) ou utilise à nouveau un clavier complet non connecté à une tablette (36 %).

Lorsqu’on leur a demandé quelle matière ils pensent que leurs enfants sont les plus susceptibles d’avoir du mal, les parents ont répondu les mathématiques (41 %), suivies des sciences (37 %) et des arts du langage (34 %).

Compte tenu de ces préoccupations, quatre parents sur cinq (81 %) pensent que certains outils technologiques ou de divertissement peuvent être la solution pour améliorer à la fois les compétences sociales et éducatives de leur enfant.

En moyenne, les parents pensent que leur enfant passerait 26 minutes de plus devant quelque chose d’éducatif s’il était divertissant, et 77% seraient intéressés par l’achat d’une technologie d’apprentissage amusante.

« Les enfants ont également besoin d’un débouché pour l’apprentissage socio-émotionnel, d’expériences multijoueurs et d’activités de renforcement social qui façonnent positivement leurs personnages actifs », a ajouté Sharma.

Ils craignent également de ne pas pouvoir retourner à l’école correctement après s’être habitués à l’enseignement à domicile. Crédit : Getty

Les enfants commencent à retourner à l’école après un an et demi d’absence Crédit : Getty