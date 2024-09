Les parents canadiens s’engagent à retarder l’achat de téléphones intelligents pour leurs enfants. Voici pourquoi

Dans les communautés partout au Canada, les parents s’unissent pour créer des cohortes d’enfants sans téléphone portable.

Inspiré par Attendre jusqu’au 8 aux États-Unis, Le Canada débranché demande aux parents de s’engager à ne pas donner de smartphones à leurs enfants avant l’âge de 14 ans. Le groupe a été officiellement lancé le week-end dernier et a reçu 500 promesses jusqu’à présent.

Kirsten Sweet, mère de deux enfants à St. Albert, en Alberta, a déclaré que sa section locale a vu le jour après une conversation dans la salle d’attente d’un studio de danse pour les parents.

Alors que leurs enfants traversaient les premières années de l’école primaire, Sweet et cinq autres mamans partageaient un sentiment d’inquiétude quant à l’exposition aux appareils.

« Le sujet revenait sans cesse de différentes manières. Nous avons donc décidé d’en apprendre un peu plus à ce sujet », a déclaré Sweet à l’émission de CBC Edmonton AM.

Ils ont trouvé des documentaires comme Enfance 2.0 et des livres comme La génération anxieuse ce qui, selon Sweet, lui a ouvert les yeux sur les problèmes croissants de santé mentale chez les jeunes, la dépendance aux médias sociaux et la fragmentation de l’attention.

Et puis il y a le côté sombre de l’utilisation des écrans : les taux accrus de sextorsion et de cyberintimidation.

« Et puis il y a aussi le coût d’opportunité », a déclaré Sweet.

« Certains enfants passent cinq heures par jour sur les réseaux sociaux. S’ils le font, que ne font-ils pas ? Ils ne dorment pas, ne sont pas dans la nature, ne font pas d’activité physique ni d’interaction sociale. »

Jenny Perez a décidé de créer Unplugged Canada après que sa fille, aujourd’hui âgée de neuf ans, ait reçu un iPad à l’école alors qu’elle était à la maternelle. (Soumis par Jenny Perez)

Le groupe de St. Albert souhaitait éduquer les autres et créer une communauté.

Lorsqu’ils ont rencontré Jenny Perez, une mère de famille de Vancouver qui essayait de faire la même chose à l’échelle nationale avec Unplugged Canada, ils ont décidé de créer une section locale.

Il y a quelques années, lorsque Perez s’inquiétait du fait que sa fille d’âge préscolaire reçoive un iPad à l’école, elle a pensé qu’il devait y avoir d’autres parents qui partageaient ses inquiétudes, mais elle n’a pas réussi à les trouver.

Perez a déclaré que cet automne, de plus en plus de parents réévaluent leurs appareils, en particulier depuis l’entrée en vigueur de plusieurs interdictions provinciales d’utilisation des téléphones portables dans les écoles. Elle espère qu’Unplugged Canada pourra poursuivre sur sa lancée.

« Je me suis sentie si seule pendant des années dans cette bataille… C’était formidable de trouver des parents passionnés – savoir que vous n’êtes pas seul fait une différence », a déclaré Perez.

« En faisant connaître l’existence de cette plateforme, ils peuvent simplement l’utiliser et l’utiliser comme un outil dans leur propre communauté pour créer une communauté afin de contrer la pression du type : « Vous devez donner un smartphone à votre enfant, sinon il sera isolé ». »

L’objectif de ce programme est de mettre en relation des familles qui choisissent de renoncer au téléphone. Une fois que cinq familles d’une classe d’une école donnée se sont engagées, le programme les met en relation les unes avec les autres.

Jenny Perez, à droite, lors du lancement d’Unplugged Canada avec la fondatrice de Wait Until 8th, Brooke Shannon, à gauche. (Soumis par Jenny Perez)

Emma Duerden est titulaire de la chaire de recherche du Canada en neurosciences et troubles de l’apprentissage à l’Université Western et a déclaré qu’il y avait un manque de recherche sur le moment exact où les enfants devraient avoir un téléphone portable – mais certains demandent de retarder encore plus, jusqu’à 16 ans.

Duerden a déclaré qu’en l’absence de lignes directrices et de réglementation claires pour les espaces en ligne, il n’est pas surprenant que les parents canadiens prennent les choses en main.

Mais, dit-elle, il est de plus en plus difficile de contourner l’influence des pairs et la pression liée au fait de posséder un smartphone.

« Alors que des organisations locales encouragent la limitation de l’accès aux téléphones, il pourrait devenir inévitable et impossible pour leurs enfants de se débrouiller sans téléphone », a-t-elle déclaré.

« Je pense que cette solidarité, ce soutien social, vont certainement aider. »

Pourquoi les téléphones ?

Interrogé sur les raisons pour lesquelles cet engagement se concentre sur les smartphones et non sur les iPad ou les tablettes, Perez a répondu que c’était une question de praticité.

« Je voulais être réaliste quant aux attentes et je voulais avoir une bataille où ils avaient une chance. »

Duerden a déclaré que même si d’autres appareils peuvent partager des risques similaires de dommages en ligne, les enfants ne les consultent pas de manière compulsive de la même manière.

« Quelque chose qui tient dans la poche de quelqu’un, c’est très facile à sortir », a-t-elle déclaré.

« Il a été démontré que la vérification habituelle des téléphones portables est associée à des changements spécifiques dans les régions du cerveau impliquées dans la peur et l’anxiété et pourrait exposer les enfants à des risques de problèmes de santé mentale. »

