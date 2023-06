Les parents canadiens ont du mal à payer leurs études postsecondaires, selon un sondage

Selon un nouveau sondage, le financement des études postsecondaires des enfants accable les parents.

Dans une nouvelle enquête menée par Embark, les parents ont déclaré qu’ils se démenaient trop pour payer les études de leurs enfants. Plus de 1 000 parents à travers le Canada ont été interrogés à la mi-mai.

Le sondage a également révélé que 81 % des parents CP au Canada se sentent responsables de payer les études de leurs enfants. Ce sentiment découlerait de la peur que leurs enfants ne puissent pas payer ou soient plus à risque de décrocher.

« Le gouvernement, par exemple, donne aux parents de l’argent à investir dans les études de leur enfant lorsqu’ils épargnent dans un REEE avec des subventions comme la Subvention canadienne pour l’épargne-études », selon un communiqué de presse d’Embark. Le gouvernement a essayé de mettre en place bien d’autres mesures pour aider les familles à épargner, comme le Bon d’études canadien.

L’augmentation du coût de la vie a également été l’un des principaux résultats de l’enquête. Soixante-treize pour cent des parents ont dit qu’ils estimaient que l’inflation et les coûts plus élevés rendaient plus difficile l’épargne pour les études de leur enfant. Quarante pour cent ont déclaré avoir complètement cessé d’épargner.

L’enquête montre que certains parents choisissent la liberté financière de leurs enfants plutôt que la leur. Les résultats montrent que le fardeau du financement de l’éducation postsecondaire aura une incidence sur les perspectives d’un parent d’avoir plus d’enfants et d’avoir à décider s’il faut s’endetter.

« Le meilleur plan d’épargne est un plan d’épargne réaliste. » selon Embark, disant aux parents que même une petite quantité va un long chemin. L’entreprise a poursuivi en disant que les parents ne devraient pas s’endetter pour économiser pour l’école de leur enfant. Économiser selon vos moyens et même une petite somme comme 50 dollars par mois peut aller très loin, selon le communiqué publié par Ebmark.

Finance