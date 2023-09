Les parents au cœur brisé de Harris Wolobah, 14 ans, brisent le silence après la mort d’un adolescent suite au défi TikTok « One Chip »

Un élève du secondaire est décédé subitement après avoir participé à un défi viral, indique sa famille.

Harris Wolobah, 14 ans, a participé au One Chip Challenge, qui consiste à manger une tortilla chips à base de piments extrêmement épicés.

Harris Wolobah, 14 ans, est décédé cette semaine après avoir relevé un défi viral Crédit : GoFundMe

Le One Chip Challenge consiste à manger une chips extrêmement épicée Crédit : YouTube/Paqui Chips

Harris s’est senti malade et a demandé à sa mère de le ramener à la maison après l’école.

Il a ensuite été confirmé par le service de police de Worcester, dans le Massachusetts, que Harris était décédé à son domicile le 1er septembre en présence de la police et des ambulanciers.

« La douleur que vit notre famille est inimaginable », a écrit la famille sur une page GoFundMe.

« Harris était une lumière qui illuminait la pièce par sa présence et son charme subtil. C’était un jeune homme intelligent, original et incroyablement talentueux qui adorait les jeux vidéo et jouer au basket-ball ! »

La police de Worcester n’a pas pu fournir dans l’immédiat une cause officielle du décès et la famille a déclaré qu’une autopsie était en cours.

« Harris est décédé subitement à l’âge de 14 ans de ce que nous soupçonnons d’être des complications dues au ‘one chip challenge’ (autopsie en cours) », a déclaré GoFundMe de sa famille.

La chips, produite par la société Paqui Chips, était fabriquée à partir de piments Carolina Reaper et Naga Viper, deux des piments les plus forts au monde.

Le piment Carolina est le piment le plus fort au monde selon l’échelle de Scoville.

Les piments Naga Viper appartiennent au deuxième niveau du classement des piments les plus forts du monde.

Le hashtag #onechipchallenege sur TikTok compte plus de deux milliards de vues au moment de la rédaction de cet article.

Paqui Chips a publié une vidéo sur le défi sur YouTube le 9 août 2023.

Un avertissement sur le site Paqui précise que la puce est destinée à la consommation des adultes et qu’elle doit être conservée hors de portée des enfants.

L’entreprise exhorte le public à consulter un médecin s’il éprouve des difficultés respiratoires, des évanouissements ou des nausées prolongées.

Un district scolaire voisin, Wellesley, a envoyé un avertissement concernant le défi en septembre 2022.

Et le système scolaire paroissial de Lafayette en Louisiane a interdit les puces sur les campus à l’échelle du district après qu’un certain nombre d’étudiants auraient eu besoin de soins médicaux en raison de ce défi.

« Nous exhortons les parents et les tuteurs à parler avec leurs enfants des dangers de participer à ce défi, et les encourageons à ne participer à aucun défi sur les réseaux sociaux potentiellement dangereux pour leur santé et leur bien-être », a déclaré la surintendante Irma Trosclair en octobre 2022. , tel que rapporté par WIAT, filiale locale de CBS.

Les experts de la santé affirment que ce défi peut provoquer des vomissements, de la toux, de l’asthme et des brûlures.

L’école et la communauté de Harris se mobilisent désormais autour de sa famille, avec plus de 21 000 $ collectés pour aider à couvrir les frais des funérailles.

« J’espère qu’avec l’aide de cette communauté compatissante, nous pourrons collecter suffisamment de fonds pour alléger le fardeau des frais funéraires de ses parents, de ses frères et sœurs pendant cette période incroyablement difficile », a déclaré la famille sur GoFundMe.

Le district scolaire fournira des conseils à tout élève qui a besoin d’aide pendant cette période.

« C’est dans les moments les plus difficiles que la communauté de Worcester se rassemble et celui-ci fait partie de ces moments-là. Puissions-nous rester concentrés sur le processus de deuil et de guérison pendant cette période difficile », a déclaré le district scolaire dans un communiqué.