Les parents attendent avec impatience le début des versements du crédit d’impôt pour enfants

Marla Snead (à droite), avec ses filles Kelsie Dillard (à gauche) et Carlee Turner. Marla Snead

Dans quelques semaines seulement, des millions de familles commenceront à recevoir des paiements mensuels du gouvernement fédéral grâce à son nouveau crédit d’impôt pour enfants élargi. Pour Marla Snead, 52 ans, l’argent signifiera le monde. Snead et sa plus jeune fille, Carlee, 14 ans, vivent à Chesapeake, en Virginie-Occidentale – son aînée, Kelsie, a 22 ans et est absente. Avoir un coussin supplémentaire de 250 $ chaque mois signifie qu’elle peut emmener Carlee au cinéma occasionnel et acheter ses fournitures et ses vêtements pour le lycée l’année prochaine. Elle envisage également d’acheter des climatiseurs pour leur maison, ce dont ils se sont privés. « Deux cent cinquante dollars, pour moi, c’est comme remettre un million à un pauvre », a déclaré Snead, qui lutte contre le cancer et vit des prestations de sécurité sociale. « Ça va beaucoup m’aider. « Je veux dire, même Noël – je pourrais peut-être offrir Noël à mes enfants. » Plus d’Investir en vous :

Comment contrôler les applications de budgétisation et d’investissement Comment fonctionne le crédit Le crédit d’impôt pour enfants amélioré fait partie du plan de sauvetage américain, que le président Joe Biden a promulgué en mars. Pour l’année d’imposition 2021, il porte le crédit d’impôt pour enfants existant à 3 000 $, passant de 2 000 $ pour les personnes à charge de 17 ans et moins et accorde un montant supplémentaire de 600 $ pour les enfants de moins de 6 ans. La moitié du crédit viendra aux familles américaines sous forme de paiements mensuels avancés commençant le 15 juillet et se poursuivant jusqu’en décembre. Pour les enfants entre 6 et 17 ans, le crédit complet s’élèvera à 250 $ par mois. Pour les enfants de moins de 6 ans, le crédit complet sera de 300 $ par mois. Le crédit complet est disponible pour tous les enfants admissibles dans les familles dont le revenu brut ajusté en 2020 ou 2019 est inférieur à 75 000 $ pour les parents seuls et à 150 000 $ pour un couple marié faisant une demande conjointe. Le crédit amélioré complet prend fin pour les personnes gagnant 95 000 $ et les couples mariés déclarant conjointement 170 000 $, bien qu’ils soient toujours admissibles au crédit d’impôt pour enfants ordinaire, ce qui signifie qu’ils obtiendraient des paiements mensuels inférieurs à partir de juillet.

Lorsque les familles produiront leurs déclarations de revenus de 2021 l’année prochaine, elles obtiendront la moitié restante du crédit dans leur remboursement habituel, ou cela compensera d’autres impôts si elles doivent à l’IRS. Quelque 39 millions de familles, soit 88% des ménages américains avec enfants, recevront le crédit, selon l’IRS. L’argent sortira plus de 4 millions d’enfants de la pauvreté, réduire de plus de 40 % le nombre restant d’enfants vivant dans la pauvreté, selon une analyse du Center on Budget and Policy Priorities, un groupe de réflexion de gauche. « Cela va littéralement mettre de la nourriture sur la table et un toit au-dessus de la tête des gens », a déclaré Radha Seshgari, directrice des politiques publiques et du changement des systèmes pour SaverLife, une organisation nationale à but non lucratif. « Sans argent, certaines personnes dans certains ménages vivent sur le fil du rasoir. » L’avantage d’argent supplémentaire chaque mois Seshgari a également noté que l’obtention des paiements mensuels avancés, par opposition à une somme forfaitaire lors de la déclaration de revenus l’année prochaine, aidera spécifiquement certaines familles. Lafleur Duncan, 53 ans, de Brooklyn, New York, utilisera l’argent pour acheter de nouveaux vêtements à son fils de 13 ans avant qu’il ne commence l’école secondaire l’année prochaine. L’argent servira également à payer l’inhalateur sur ordonnance dont il a besoin pour son asthme et aidera la famille à payer le loyer de leur appartement dans le quartier de Bushwick.

Lafleur Duncan et sa famille. Les paiements du crédit d’impôt pour enfants de son fils l’aideront à payer le loyer, les fournitures scolaires, les vêtements et les frais médicaux. Lafleur Duncan

Sa famille a décidé qu’elle aimerait recevoir les paiements mensuels anticipés au lieu d’opter pour un montant forfaitaire plus important l’année prochaine, car elle a besoin d’aide maintenant. Lafleur a perdu son emploi de nounou l’année dernière lorsque la famille pour laquelle elle travaillait a décidé de quitter New York en raison de la pandémie. Son mari, un chef, a vu ses heures réduites à cause de Covid. « Pour le moment, pour moi, j’ai besoin de rattraper mon retard », a-t-elle déclaré. D’autres disent qu’ils utiliseront également l’argent pour les aider à rattraper leur retard. Margaret McGaw-Sullivan, 38 ans, utilisera l’argent qu’elle recevra pour son fils, qui a eu 18 ans cette année, et ses trois filles, âgées de 16, 10 et 8 mois, pour régler certaines factures dues, comme les impôts fonciers. sur la maison qu’elle et son mari possèdent à Rockford, dans l’Illinois. « C’est un peu pour aller de l’avant », a-t-elle déclaré. « Mais je veux dire, ils seront d’une grande aide. »

Filles de Margaret McGaw-Sullivan (de gauche à droite) : Mairead Mulrooney, 16 ans, Gretchen Campbell, 10 ans, et Jubilee Campbell, 8 mois. Margaret McGaw-Sullivan

Certes, certains parents hésitent à envisager de toucher les mensualités avant leur arrivée. Laurynn Vaughn, 37 ans, devrait recevoir des paiements pour ses deux filles, âgées de 4 et 5 ans. Mais elle ne comptera pas là-dessus tant qu’elle ne verra pas l’argent sur son compte, a-t-elle déclaré. « Si je budgétise de l’argent que je n’ai pas vu, je peux me mettre dans une mauvaise passe et je ne peux pas me permettre d’être dans une mauvaise situation en ce moment », a déclaré Vaughn, fournisseur de garderie, notaire et serveur de processus à Kissimmee , Floride. Si l’argent arrive, elle essaiera d’en économiser la plus grande partie, a-t-elle déclaré.