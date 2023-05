Les parents applaudissent les efforts visant à combler l’écart de citoyenneté pour les enfants adoptés nés à l’étranger

Les parents adoptifs canadiens d’enfants nés à l’étranger applaudissent les efforts visant à donner à leurs enfants des droits de citoyenneté égaux à ceux des adoptés nés sur le sol canadien.

Un comité parlementaire a présenté des amendements qui, s’ils sont adoptés, modifieraient une règle empêchant les enfants adoptés à l’étranger de transmettre automatiquement leur citoyenneté par filiation s’ils ont des enfants à l’extérieur du Canada.

Les critiques affirment que la loi actuelle crée une distinction injuste entre les adoptés nés au Canada et les adoptés internationaux, ce qui risque d’affecter négativement ce dernier groupe d’enfants, qui peuvent choisir d’étudier ou de travailler à l’étranger à l’âge adulte.

« Il y a un système à deux niveaux », a déclaré Kat Lanteigne. Son fils Nathanael, 7 ans, est né en Zambie.

« Il ne partage pas les mêmes droits que n’importe quel autre citoyen canadien, simplement parce qu’il a été adopté et qu’il est né dans un autre pays », a-t-elle déclaré.

Nathanael, qui vit avec sa famille à Toronto, est décrit par ses parents comme un « pétard » qui aime les Raptors, jouer à Pokémon Go et traîner avec ses amis.

Kat Lanteigne a déclaré que le seuil de citoyenneté de deuxième génération du Canada a un impact injuste sur les enfants adoptés dans d’autres pays. (Soumis par Kat Lanteigne)

Lanteigne et son partenaire, Graeme Ball, font partie d’un groupe de parents qui disent que la loi est injuste et discriminatoire.

« Ils perdent le droit de pouvoir conférer leur citoyenneté à leurs enfants, et cela a d’énormes conséquences pour les gens », a déclaré la députée néo-démocrate Jenny Kwan. « J’ai parlé à des familles qui sont touchées de cette façon et elles sont désespérées. »

Kwan a défendu des amendements à la loi canadienne sur la citoyenneté qui pourraient entraîner des changements significatifs pour les Canadiens adoptés à l’étranger, s’ils sont adoptés.

« Tout le monde est très anxieux. Nous nous rongeons les ongles », a déclaré Lanteigne.

Conséquence involontaire de la réforme de 2009

En 2009, des modifications ont été apportées aux lois canadiennes sur la citoyenneté qui ont créé une « limite de deuxième génération » qui arrête la transmission automatique de la citoyenneté par filiation aux enfants nés à l’étranger si leurs deux parents canadiens sont également nés dans un pays étranger.

Cela faisait partie d’une campagne de répression menée par le gouvernement du premier ministre Stephen Harper contre le nombre de citoyens canadiens sans liens substantiels avec le Canada.

Mais les adoptés nés à l’extérieur du Canada font face à des conséquences imprévues de cette loi.

Si les parents d’un enfant adoptent par la voie directe (souvent le moyen le plus rapide et le plus facile d’adopter), la loi traite l’enfant adopté de la même manière que tout enfant biologique né à l’extérieur du Canada — comme la première génération née à l’étranger.

Tous les enfants que ces enfants adoptés auront par la suite – s’ils sont nés à l’extérieur du Canada – compteront comme la deuxième génération et ne seront pas automatiquement admissibles à la citoyenneté par filiation.

« Il identifie une cible, mais il manque cette cible et il frappe d’autres personnes avec lesquelles il n’a jamais voulu s’occuper », a déclaré l’expert en droit de l’immigration Donald C. Galloway, parent adoptif et professeur émérite à l’Université de Victoria.

Malgré le lobbying constant des parents depuis plus d’une décennie, le seul mouvement parlementaire précédent sur ce sujet a eu lieu en 2016. Le député libéral Nathaniel Erskine-Smith a déposé une pétition mais cela n’a pas entraîné de changement.

« Le Premier ministre actuel est surtout connu pour avoir dit qu’un citoyen est un citoyen est un citoyen, suggérant que nous avons une catégorie et que nous n’avons pas ces hiérarchies au sein de la citoyenneté », a déclaré Galloway.

« Mais c’est ce que nous avons créé. »

Canadiens perdus

Des changements possibles à la loi sont débattus par le comité permanent du Parlement sur la citoyenneté et l’immigration.

Le comité étudie un projet de loi du Sénat qui vise à rétablir la citoyenneté de ceux qui l’ont perdue en raison d’une version précédente de la loi canadienne sur la citoyenneté.

Ce projet de loi vise à aider les personnes nées à l’extérieur du Canada entre 1977 et 1982 qui ont été invités à s’inscrire pour obtenir leur citoyenneté avant leur 28e anniversaire ou ils risquaient de la perdre.

Mais le comité travaille également à élargir la portée du projet de loi pour étendre les droits de citoyenneté à d’autres groupes.

La députée néo-démocrate Jenny Kwan a proposé des modifications qui modifieraient les règles de citoyenneté canadienne afin que les citoyens actuels de première génération nés à l’étranger et ayant un lien substantiel avec le Canada puissent transmettre leur citoyenneté à leurs enfants. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

Le critère du « lien substantiel »

Le comité a présenté un amendement, défendu par Kwan, appelant à la création d’un test pour déterminer si un Canadien potentiel a un « lien substantiel » avec le Canada.

Le test écrit dans l’amendement stipule que le Canadien potentiel doit vivre dans le pays pendant 1 095 jours, soit l’équivalent de trois ans.

Le comité a également présenté un deuxième amendement stipulant que tout citoyen actuel de première génération né à l’étranger ayant un « lien substantiel » avec le Canada peut transmettre sa citoyenneté à ses enfants nés à l’étranger, à condition que ces citoyens soient nés après l’adoption de la loi de 2009.

Concrètement, cela signifie que des enfants comme Nathanael – nés après 2009, ayant vécu au Canada pendant trois ans – pourraient quitter le pays, avoir des enfants et transmettre leur citoyenneté par filiation.

Les deux amendements ont été votés par le comité avec l’appui des députés libéraux et néo-démocrates.

« Je garde beaucoup d’espoir que nous puissions apporter ces changements », a déclaré Kwan à CBC News.

Elle a averti que le comité n’avait pas encore terminé ses travaux et que même lorsqu’il le ferait, les membres de la Chambre des communes et du Sénat devraient voter les modifications à la loi.

Mais la simple perspective donne de l’espoir à Lanteigne et à d’autres.

Elle a dit qu’elle avait pour mission de faire changer les règles avant que Nathanael ne soit assez vieux pour les comprendre. En tant que parent d’un garçon adopté, dit-elle, elle travaille dur pour qu’il se sente comme les autres enfants de son âge.

« J’ai l’impression que nous sommes dans une course pour le changer avant qu’il ne sache ce que cela signifie », a-t-elle déclaré.