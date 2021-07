Les parents applaudissent le premier des six versements anticipés du crédit d’impôt pour enfants

lisegagne | E+ | Getty Images

Barbarett Corbbins a été soulagée lorsqu’elle a vu 500 $ supplémentaires déposés sur son compte bancaire la semaine dernière. Elle avait reçu des lettres de l’IRS indiquant qu’elle était admissible aux paiements du crédit d’impôt pour enfants pour ses deux enfants, âgés de 10 et 17 ans, mais avait oublié quand l’argent devait arriver. Lorsqu’elle a finalement vérifié son solde la deuxième semaine de juillet, sur les conseils d’un ami, elle a vu qu’elle obtenait 250 $ par enfant. « J’étais comme ‘Amen' », a déclaré Corbinns, qui vit à Wheeling, en Virginie-Occidentale, avec ses enfants. Elle est en congé de maladie de son travail de spécialiste des inscriptions à l’hôpital de l’Université de Virginie-Occidentale depuis décembre et ne sait pas quand elle pourra revenir. Elle continuera à recevoir le paiement de 500 $ chaque mois jusqu’à la fin de l’année. Plus d’Investir en vous :

Voici comment les Noirs américains peuvent commencer à créer de la richesse dès maintenant « Je ne travaille pas, donc cela va certainement m’aider à continuer à subvenir aux besoins de mes enfants et à avoir le revenu supplémentaire dont j’ai besoin pour prendre soin de nos factures et de tout. » Sa facture d’électricité mensuelle à elle seule est d’environ 370 $, a-t-elle déclaré, et elle a donc hâte d’avoir l’argent supplémentaire pour l’aider à faire face à de telles dépenses. Tout ce qui reste ira aux économies, a déclaré Corbbins, qu’elle a pu augmenter avec les chèques de relance envoyés à sa famille au cours de la dernière année et demie. Réduire la pauvreté de moitié

La semaine dernière, plus de 35 millions de familles avec 60 millions d’enfants ont reçu les premiers paiements de crédit d’impôt pour enfants du gouvernement fédéral. Environ 15 milliards de dollars ont été envoyés, selon le département du Trésor américain et l’IRS. Le paiement moyen était de 423 $, ce qui signifie que certaines familles ont reçu plus et d’autres moins. Les paiements proviennent du crédit d’impôt pour enfants amélioré, qui fait partie du plan de sauvetage américain promulgué par le président Joe Biden en mars. La loi a fait passer le crédit d’impôt pour enfants de 2 000 $ à 3 000 $ et a ajouté un bonus de 600 $ pour les enfants de moins de 6 ans pour l’année d’imposition 2021. La moitié du crédit est distribuée aux familles par versements mensuels de juillet à décembre – pour les familles recevant le crédit complet, il sera de 300 $ par mois pour les enfants de moins de 6 ans et de 250 $ par mois pour ceux de 6 à 17 ans.

Ce qui est vraiment nécessaire en ce moment, c’est une tonne de sensibilisation et une tonne d’éducation aux emplois et aux communautés et aux familles à faible revenu. Arohi Pathak directeur des politiques du programme De la pauvreté à la prospérité au Center for American Progress

Bien que le mérite en revienne à environ 90 % des enfants, il est particulièrement utile aux ménages à faible revenu qui peuvent avoir du mal à épargner ou qui ont été durement touchés par la pandémie de coronavirus. Des études montrent que cela peut réduire de moitié les taux de pauvreté des enfants. « C’est arrivé juste à temps », a déclaré Lafleur Duncan, 53 ans, de Brooklyn, New York, qui a utilisé le premier paiement pour acheter de nouveaux vêtements à son fils de 13 ans. L’argent futur aidera également la famille à payer le loyer après que Duncan et son mari aient perdu leur travail pendant la pandémie. Selon l’IRS, environ 86 % de ceux qui ont reçu le premier paiement l’ont fait par dépôt direct. Les autres, comme Marla Snead, 52 ans, qui vit avec sa fille de 14 ans Carlee Turner à Chesapeake, en Virginie-Occidentale, ont reçu des chèques papier. Dès l’arrivée du chèque, elle et sa fille ont commandé de nouveaux vêtements d’école en ligne.

Marla Snead (à droite), avec ses filles Kelsie Dillard (à gauche) et Carlee Turner. Marla Snead

Snead était ravie de recevoir le chèque, a-t-elle dit, et l’argent sera d’une grande aide au cours des prochains mois. « C’était un soupir de soulagement », a déclaré Snead. Le programme n’a pas été sans problèmes, cependant. Laurynn Vaughn, 37 ans, est éligible et aurait dû recevoir des paiements pour ses filles âgées de 4 et 5 ans. Mais l’argent n’est toujours pas venu, a déclaré Vaughn, qui dirige une garderie à Kissimmee, en Floride, et est également notaire et huissier. Lorsqu’elle a vérifié auprès du portail en ligne de l’IRS, celui-ci a indiqué qu’il était toujours en attente, mais n’a donné aucune autre information sur la raison; Vaughn a déposé ses impôts 2020 et 2019 à temps et se situe dans les tranches de revenu, a-t-elle déclaré. « J’attends de voir ce qui se passe, mais j’essaie de ne pas y penser ou de ne pas y penser parce que, vous savez, si j’avais été dans une situation où j’avais désespérément besoin [the money], ça aurait été un problème », a déclaré Vaughn.

Laurynn Vaughn ne compte pas sur les paiements du crédit d’impôt pour enfants qui devraient être versés à ses deux filles, âgées de 4 et 5 ans. Lorsque l’argent arrivera, elle a dit qu’elle en économiserait la plus grande partie. Source : Laurynn Vaughn

Même si elle n’est pas en mesure d’obtenir les paiements anticipés, elle devrait pouvoir demander le crédit complet lorsqu’elle produira ses impôts de 2021 l’année prochaine. Comment assurer le paiement Si vous n’avez pas reçu le premier paiement et pensez être admissible, il est encore temps de vous assurer d’obtenir l’argent dans les mois à venir. Ceux qui traditionnellement ne produisent pas de déclarations de revenus et n’ont pas utilisé l’outil de non-déclarant IRS en ligne pour réclamer des chèques de relance peuvent s’inscrire via le la fonction d’inscription de l’agence. Même si vous vous inscrivez tard, vous obtiendrez toujours le crédit anticipé complet jusqu’en décembre, selon l’IRS. Il s’agira simplement de paiements mensuels plus importants pour rattraper ce que vous avez manqué. Les familles peuvent également mettre à jour leurs informations, telles que l’endroit où elles souhaitent que les paiements soient envoyés, ou choisir de ne pas les recevoir pour obtenir le crédit complet lorsqu’elles déclareront leurs impôts 2021 l’année prochaine. Il y aura également un moyen pour les gens de retourner les paiements qu’ils ont peut-être reçus par erreur, selon l’IRS.